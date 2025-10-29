Rangsorolták a szurkolókat: kiderült, hányadik helyen végzett Magyarország!

„Ez a művészet” – világszerte a csodájára járnak a magyar szurkolók kreativitásának
Külföldön úgy vélik, a válogatott meccseknek mindenhol úgy kellene kinézniük, mint Magyarországon.
Az UEFA sajátos szempontrendszere alapján állított össze egy meglehetősen szubjektívnek tűnő listát. Magyarország a vizsgált 50 tagállam közül a rangsor alsó harmadában végzett.
Az UEFA közzétette idei Fair Play-rangsorát, melyben 50 tagállam, köztük Magyarország szurkolóinak magatartását pontozták a klub- és válogatott mérkőzéseken tanúsított viselkedésük alapján. A listát nehezen lehetne reprezentatívnak nevezni, hiszen az alapjául szolgáló minták nagysága teljesen eltérő a különböző mennyiségben lejátszott európai (elsősorban klub)meccsek miatt. Így nem meglepő, hogy a sportszerűségi rangsor elején többnyire olyan nemzetek állnak, amelyek csapatai jellemzően már az első-második selejtezőkörben elbúcsúztak a különböző sorozatoktól.
Az UEFA pluszpontként értékeli az olyan tényezőket, mint például az ellenfél felé tett „udvarias” gesztusok, sportszerű szurkolás, látványos szurkolói koreográfiák, negatívum viszont a már unásig szájbarágott rasszizmus, diszkrimináció, sértő, trágár rigmusok, nem beszélve természetesen a szurkolói erőszak bárminemű formájáról (a teljes szempontrendszer itt).
Ezek alapján Magyarország az 50-es lista 35. helyén végzett 104 nemzetközi meccsen elért 7,923 pontjával,
a svédek és a görögök mögött, az örményeket és az izraelieket megelőzve. A dobogón a Feröer-szigetek, Moldova és Kazahsztán végzett, a lista végén kevéssé váratlanul a balkáni államok állnak – az angol drukkerek hatodik helye viszont mindenképpen meglepetés.
