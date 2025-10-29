Ft
Rangsorolták a szurkolókat: kiderült, hányadik helyen végzett Magyarország!

2025. október 29. 19:29

Az UEFA sajátos szempontrendszere alapján állított össze egy meglehetősen szubjektívnek tűnő listát. Magyarország a vizsgált 50 tagállam közül a rangsor alsó harmadában végzett.

2025. október 29. 19:29
null

Az UEFA közzétette idei Fair Play-rangsorát, melyben 50 tagállam, köztük Magyarország szurkolóinak magatartását pontozták a klub- és válogatott mérkőzéseken tanúsított viselkedésük alapján. A listát nehezen lehetne reprezentatívnak nevezni, hiszen az alapjául szolgáló minták nagysága teljesen eltérő a különböző mennyiségben lejátszott európai (elsősorban klub)meccsek miatt. Így nem meglepő, hogy a sportszerűségi rangsor elején többnyire olyan nemzetek állnak, amelyek csapatai jellemzően már az első-második selejtezőkörben elbúcsúztak a különböző sorozatoktól. 

Magyarország–Svédország
A magyar drukkerek idén is kitettek magukért – a látványos zászlóerdő a Magyarország–Svédország barátságos mérkőzésről való (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka) 

Magyarország az alsó harmadban

Az UEFA pluszpontként értékeli az olyan tényezőket, mint például az ellenfél felé tett „udvarias” gesztusok, sportszerű szurkolás, látványos szurkolói koreográfiák, negatívum viszont a már unásig szájbarágott rasszizmus, diszkrimináció, sértő, trágár rigmusok, nem beszélve természetesen a szurkolói erőszak bárminemű formájáról (a teljes szempontrendszer itt). 

Ezek alapján Magyarország az 50-es lista 35. helyén végzett 104 nemzetközi meccsen elért 7,923 pontjával, 

a svédek és a görögök mögött, az örményeket és az izraelieket megelőzve. A dobogón a Feröer-szigetek, Moldova és Kazahsztán végzett, a lista végén kevéssé váratlanul a balkáni államok állnak – az angol drukkerek hatodik helye viszont mindenképpen meglepetés. 

Az UEFA idei Fair Play-rangsora: Magyarország a lista alsó harmadában végzett az értékelési szempontok alapján (Forrás: UEFA)

 

hlaci83
2025. október 29. 19:54
Jó látni, hogy a nálunk csürhében az utcán hugyozó hollandok előttünk végeztek….
robertdenyiro
2025. október 29. 19:47
Mennyire komolyan vehető egy szurkolói FairPlay-sorrend, ahol a minden nagyobb versenyen megjelenő, komplett utcák szétverésére szakosodott angol drukkerek 6. helyezést érdemelnek, ezzel magabiztosan maguk mögé utasítva a közismerten vérszomjas máltai, észt, andorrai, lett ultrákat. Idióta uefa.
xerxesz
2025. október 29. 19:44
ez vicc... eleve a Feröer-szigetiek és a luxemburgiak azért mennek ki meccset nézni, hogy az ellenfél játékosainak a mezeit begyűjtsék, végtelenségig ajnározzák őket... és még sohasem voltak egy angol meccen... de legalább a románok mögöttünk vannak :P
