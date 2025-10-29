Rangsorolták a szurkolókat: kiderült, hányadik helyen végzett Magyarország!

Az UEFA közzétette idei Fair Play-rangsorát, melyben 50 tagállam, köztük Magyarország szurkolóinak magatartását pontozták a klub- és válogatott mérkőzéseken tanúsított viselkedésük alapján. A listát nehezen lehetne reprezentatívnak nevezni, hiszen az alapjául szolgáló minták nagysága teljesen eltérő a különböző mennyiségben lejátszott európai (elsősorban klub)meccsek miatt. Így nem meglepő, hogy a sportszerűségi rangsor elején többnyire olyan nemzetek állnak, amelyek csapatai jellemzően már az első-második selejtezőkörben elbúcsúztak a különböző sorozatoktól.

A magyar drukkerek idén is kitettek magukért – a látványos zászlóerdő a Magyarország–Svédország barátságos mérkőzésről való (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Magyarország az alsó harmadban

Az UEFA pluszpontként értékeli az olyan tényezőket, mint például az ellenfél felé tett „udvarias” gesztusok, sportszerű szurkolás, látványos szurkolói koreográfiák, negatívum viszont a már unásig szájbarágott rasszizmus, diszkrimináció, sértő, trágár rigmusok, nem beszélve természetesen a szurkolói erőszak bárminemű formájáról (a teljes szempontrendszer itt).