„Ez a művészet” – világszerte a csodájára járnak a magyar szurkolók kreativitásának

„Legyen újra miénk a Grund!” – üzenték miközben zengett a Nélküled (VIDEÓ)
Kitettek magukért a magyar válogatott szurkolói. Világszínvonalú koreográfiával biztatták a csapatot.
A magyar szurkolók fantasztikus koreográfiát készítettek a Portugália elleni világbajnoki selejtező előtt (is). Az alkotásnak világszerte csodájára járnak az emberek.
A Portugália elleni világbajnoki selejtezőmérkőzés előtt a magyar labdarúgó-válogatott legnagyobb szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade ismét fantasztikus koreográfiát készített, a Pál utcai fiúkat elevenítette meg, és a hatalmas drapéria alá egy molinót is kifeszített, amelyen az állt, hogy „legyen újra miénk a Grund!”
Hálás köszönet mindenkinek, aki részt vett a tegnapi koreográfia megvalósulásában! Közel öt hónapnyi előkészület, 12 500 darab »üveggolyó«, majd 1000 négyzetméternyi grund, egy hűséges, bajtársias Tábor. A Pál utcai fiúk mi vagyunk, a Grund pedig a miénk!
– posztolta a Carpathian Brigade szerdán a Facebookon.
A lenyűgöző alkotás híre és képei külföldre is eljutottak. A Facebookon és az Instagramon összesen csaknem 500 ezer követővel rendelkező Ultras Clips nevű oldal azt írta a magyar szurkolók kreációjához, hogy „ez a művészet”, és megosztotta a Carpathian Brigade korábbi koreográfiáit is, hozzátéve, hogy „a válogatott meccseknek mindenhol így kellene kinéznie”.
A látvány természetesen a magyar emberek tetszését is elnyerte, akár a helyszínen, akár a televízióból követték nyomon a keddi mérkőzést.
A magyar szurkolókon tehát megint semmi nem múlott, és vélhetően októberben sem fog, amikor Szoboszlai Dominikék Örményországot fogadják a Puskás Arénában. A világbajnoki selejtezősorozat harmadik hazai meccsét novemberben az írekkel vívja majd válogatottunk.
Nyitókép: Facebook / Carpathian Brigade '09
