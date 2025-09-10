Ft
Carpathian Brigade magyar válogatott Magyarország Pál utcai fiúk szurkolók Puskás aréna

„Ez a művészet” – világszerte a csodájára járnak a magyar szurkolók kreativitásának

2025. szeptember 10. 17:56

A magyar szurkolók fantasztikus koreográfiát készítettek a Portugália elleni világbajnoki selejtező előtt (is). Az alkotásnak világszerte csodájára járnak az emberek.

2025. szeptember 10. 17:56
null

A Portugália elleni világbajnoki selejtezőmérkőzés előtt a magyar labdarúgó-válogatott legnagyobb szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade ismét fantasztikus koreográfiát készített, a Pál utcai fiúkat elevenítette meg, és a hatalmas drapéria alá egy molinót is kifeszített, amelyen az állt, hogy „legyen újra miénk a Grund!”

Hálás köszönet mindenkinek, aki részt vett a tegnapi koreográfia megvalósulásában! Közel öt hónapnyi előkészület, 12 500 darab »üveggolyó«, majd 1000 négyzetméternyi grund, egy hűséges, bajtársias Tábor. A Pál utcai fiúk mi vagyunk, a Grund pedig a miénk!

– posztolta a Carpathian Brigade szerdán a Facebookon.

 

A lenyűgöző alkotás híre és képei külföldre is eljutottak. A Facebookon és az Instagramon összesen csaknem 500 ezer követővel rendelkező Ultras Clips nevű oldal azt írta a magyar szurkolók kreációjához, hogy „ez a művészet”, és megosztotta a Carpathian Brigade korábbi koreográfiáit is, hozzátéve, hogy „a válogatott meccseknek mindenhol így kellene kinéznie”.

 

A látvány természetesen a magyar emberek tetszését is elnyerte, akár a helyszínen, akár a televízióból követték nyomon a keddi mérkőzést.

  • „Fantasztikusak vagytok! Hálás szívvel köszönjük nektek minden jóérzésű magyar nevében!” – kommentelte egy drukker a Carpathian Brigade Facebook-oldalán.
  • „Bámulatos, páratlan, csodás. Az, hogy ebben mi meló, pénz, idő volt, azt elképzelni sem tudom. Szívből gratulálok, nagyszerű volt a helyszínen csodálni” – írta egy másik.
  • „Nagyon rendben volt ez a látvány. Szenzációs volt, köszönjük!” – jegyezte meg egy harmadik.

 

A magyar szurkolókon tehát megint semmi nem múlott, és vélhetően októberben sem fog, amikor Szoboszlai Dominikék Örményországot fogadják a Puskás Arénában. A világbajnoki selejtezősorozat harmadik hazai meccsét novemberben az írekkel vívja majd válogatottunk.

Nyitókép: Facebook / Carpathian Brigade '09

A Portugália elleni mérkőzés összefoglalója

herden100
2025. szeptember 10. 20:08
🇭🇺💯
Kétes
2025. szeptember 10. 19:32
Ez valóbn nagyon klassz koreográfia! Nem mellesleg üzentek a teljesen elüzletiesedett futball arisztokráciának és itthoni kistestvérének az MLSZ-nek, hogy miénk itt a tér és a grund is a miénk! Hajrá magyarok!
gullwing
2025. szeptember 10. 18:25
Valamelyik tiszaszar patkánynak nem tetszik a foci előtti koreográfia.. Bezzeg a buzifelvonulás......
gullwing
2025. szeptember 10. 18:06
👍👍👍👍 „Ha mindenki úgy tösz, ahogy tönni köll, akkó minden úgy lösz, ahogy lönni köll.” 👍👍👍👍
