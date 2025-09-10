„Ez a művészet” – világszerte a csodájára járnak a magyar szurkolók kreativitásának

A lenyűgöző alkotás híre és képei külföldre is eljutottak. A Facebookon és az Instagramon összesen csaknem 500 ezer követővel rendelkező Ultras Clips nevű oldal azt írta a magyar szurkolók kreációjához, hogy „ez a művészet”, és megosztotta a Carpathian Brigade korábbi koreográfiáit is, hozzátéve, hogy „a válogatott meccseknek mindenhol így kellene kinéznie”.

A látvány természetesen a magyar emberek tetszését is elnyerte, akár a helyszínen, akár a televízióból követték nyomon a keddi mérkőzést.