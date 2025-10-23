Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Rendkívüli!

Beszédes üzenetet tett közzé Orbán Viktor – kövesse élőben a Békemenetet a Mandineren! (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
UEFA virgil Van Dijk Liverpool Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Itt vannak a statisztikák: felmerült egy kérdés Szoboszlaival kapcsolatban, de senki nem tudja a választ

2025. október 23. 09:35

Gólja és gólpassza ellenére nem Szoboszlai Dominiket, hanem Virgil van Dijket választották meg a Liverpool és a mezőny legjobbjának a Frankfurt elleni BL-meccsen. Mit kellett volna még Szoboszlainak csinálnia, hogy a meccs embere legyen Frankfurtban?

2025. október 23. 09:35
null

A gólt szerző és gólpasszt adó, valamint egy gólpassz előtti kulcspasszt is kiosztó, továbbá 95 százalékos (105/110) passzpontossággal záró Szoboszlai Dominik a Flashcore-nál 1.3, a Sofascore-nál 0.6 ponttal kapott jobb értékelést Virgil van Dijknél, az európai szövetség technikai bizottsága ennek ellenére nem őt, hanem holland csapattársát választotta meg a mezőny és a Liverpool legjobbjának az Eintracht Frankfurt ellen 5–1-re megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

Ezt is ajánljuk a témában

Ő volt a csapat vezére. Irányított, szervezett, folyamatosan kommunikált, és mindenből kivette a részét. Hibátlanul helyezkedett és erős volt az egy az egy elleni szituációkban. A levegőben verhetetlen volt, és a teljesítményét egy góllal is megkoronázta

– értékelte az UEFA a holland középhátvéd produkcióját.

Az európai szövetség egyébként a forduló játékosa címre sem jelölte Szoboszlait, erre az elismerése 

  • Fermín López (Barcelona), 
  • Felix Nmecha (Borussia Dortmund), 
  • Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) 
  • és Dennis Man (PSV) 

a négy esélyes.

További érdekesség, hogy a Bajnokok Ligája e heti mérkőzésein összesen 71 gól született (kedden 43, szerdán 28), ami egy fordulóra vetítve új rekord a sorozat történetében.

Nyitókép: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fkalman
2025. október 23. 10:16
Szoboszlainak van egy nagy hibája: magyar. Európában egy magyar nem lehet a legjobb.
Válasz erre
1
0
Búvár Kund
2025. október 23. 10:05
Ezt mondjuk én sem értettem.. Még ha Wirzet vagy vmelyik másik gólszerzőt választják.. Jó, persze ő is lőtt gólt, de a Frankfurt nem vezetett fergeteges rohamokat, amiket ő állított meg állandóan... Nem voltak akkora nyomás alatt..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!