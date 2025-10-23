Itt vannak a statisztikák: felmerült egy kérdés Szoboszlaival kapcsolatban, de senki nem tudja a választ

Ezt üzente Szoboszlai a gólja és gólpassza után – dagadhat a melle a büszkeségtől a kommentek láttán
A Liverpool sztárja az Instagram-oldalán jelentkezett a Frankfurt kiütését követően.
Gólja és gólpassza ellenére nem Szoboszlai Dominiket, hanem Virgil van Dijket választották meg a Liverpool és a mezőny legjobbjának a Frankfurt elleni BL-meccsen. Mit kellett volna még Szoboszlainak csinálnia, hogy a meccs embere legyen Frankfurtban?
A gólt szerző és gólpasszt adó, valamint egy gólpassz előtti kulcspasszt is kiosztó, továbbá 95 százalékos (105/110) passzpontossággal záró Szoboszlai Dominik a Flashcore-nál 1.3, a Sofascore-nál 0.6 ponttal kapott jobb értékelést Virgil van Dijknél, az európai szövetség technikai bizottsága ennek ellenére nem őt, hanem holland csapattársát választotta meg a mezőny és a Liverpool legjobbjának az Eintracht Frankfurt ellen 5–1-re megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzésen.
Ő volt a csapat vezére. Irányított, szervezett, folyamatosan kommunikált, és mindenből kivette a részét. Hibátlanul helyezkedett és erős volt az egy az egy elleni szituációkban. A levegőben verhetetlen volt, és a teljesítményét egy góllal is megkoronázta
– értékelte az UEFA a holland középhátvéd produkcióját.
Az európai szövetség egyébként a forduló játékosa címre sem jelölte Szoboszlait, erre az elismerése
a négy esélyes.
További érdekesség, hogy a Bajnokok Ligája e heti mérkőzésein összesen 71 gól született (kedden 43, szerdán 28), ami egy fordulóra vetítve új rekord a sorozat történetében.
