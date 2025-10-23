Itt vannak a statisztikák: felmerült egy kérdés Szoboszlaival kapcsolatban, de senki nem tudja a választ

A gólt szerző és gólpasszt adó, valamint egy gólpassz előtti kulcspasszt is kiosztó, továbbá 95 százalékos (105/110) passzpontossággal záró Szoboszlai Dominik a Flashcore-nál 1.3, a Sofascore-nál 0.6 ponttal kapott jobb értékelést Virgil van Dijknél, az európai szövetség technikai bizottsága ennek ellenére nem őt, hanem holland csapattársát választotta meg a mezőny és a Liverpool legjobbjának az Eintracht Frankfurt ellen 5–1-re megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzésen.