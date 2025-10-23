Ezt üzente Szoboszlai a gólja és gólpassza után – dagadhat a melle a büszkeségtől a kommentek láttán

Bejegyzése alatt a magyar válogatott csapatkapitánya nem csak a drukkerektől kapott elismerő szavakat. A több mint 77 millióval követővel rendelkező 433 nevű oldal adminja azt kommentelte a poszthoz, hogy „a főnök mindenhol ott van”, míg egy liverpooli szurkolói oldal (liverpoo1fc) szerkesztője „a szezon játékosának” nevezte Szoboszlait. A bejegyzéshez hozzászólt egy, a tengerentúlon ismert zenész (Farshid) is, aki azt írta, „azt szeretnénk, ha mindig ezen a poszton játszanál”, utalva arra, hogy Arne Slot vezetőedző ezúttal végig a középpályán szerepeltette a magyar labdarúgót.