Ezt üzente Szoboszlai a gólja és gólpassza után – dagadhat a melle a büszkeségtől a kommentek láttán

Eintracht Frankfurt–Liverpool: „Szoboszlai nagybetűs világklasszis” – élete egyik legjobb teljesítménye után mindenki a magyar focistáról beszél
Talán még sosem kapott ennyi dicséretet. Most tényleg szuperlatívuszokban beszélnek róla.
Szoboszlai Dominik büszkén posztolt az Instagramon azt követően, hogy a Liverpool az ő vezérletével ütötte ki a Frankfurtot a Bajnokok Ligájában.
Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Liverpool labdarúgócsapata Szoboszlai Dominik vezérletével 5–1-es győzelmet aratott idegenben az Eintracht Frankfurt felett a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában. A magyar középpályás kiválóan futballozott, gólt lőtt, gólpasszt adott, valamint egy gólpassz előtti kulcspasszt is kiosztott a szerda esti találkozón, amelyet követően az angol sajtóorgánumok és a szurkolók is áradoztak a teljesítményéről.
Visszatértünk! Hajrá, Vörösök!
– írta a mérkőzés után Szoboszlai az Instagram-oldalán, utalva arra, hogy a Liverpool négy vesztes meccs után nyert ismét.
Bejegyzése alatt a magyar válogatott csapatkapitánya nem csak a drukkerektől kapott elismerő szavakat. A több mint 77 millióval követővel rendelkező 433 nevű oldal adminja azt kommentelte a poszthoz, hogy „a főnök mindenhol ott van”, míg egy liverpooli szurkolói oldal (liverpoo1fc) szerkesztője „a szezon játékosának” nevezte Szoboszlait. A bejegyzéshez hozzászólt egy, a tengerentúlon ismert zenész (Farshid) is, aki azt írta, „azt szeretnénk, ha mindig ezen a poszton játszanál”, utalva arra, hogy Arne Slot vezetőedző ezúttal végig a középpályán szerepeltette a magyar labdarúgót.
A Liverpoolnak a hétvégén a Brentford elleni bajnoki mérkőzéssel folytatódik az idény.
Nyitókép: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP