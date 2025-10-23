Eintracht Frankfurt–Liverpool: „Szoboszlai nagybetűs világklasszis” – élete egyik legjobb teljesítménye után mindenki a magyar focistáról beszél

„A Liverpool legnagyobb hiányossága eddig a játékosok közötti megfelelő kémia volt. Szoboszlai és Wirtz fantasztikusak voltak ma. Nekik kihagyhatatlannak kellene lenniük ebben az új csapatban. Oda kell őket tenni, ahol minél többet tudnak egymással kombinálni.”

„Külön meg kell említeni Szoboszlai Dominikot! Eddig az egész idényben kiemelkedőt nyújtott, miközben sokan mások szenvednek.”

„Szoboszlai tartja a remek formáját.”

„Ha meg kellene nevezni egy játékost, hogy ki köré épüljön a csapat, az Szoboszlai lenne. Ő a Liverpool legfontosabb játékosa.”

„Bárhova is tették, Szobo abszolút vezére volt a csapatunknak ebben a nehéz időszakban.”