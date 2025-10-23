Eintracht Frankfurt–Liverpool: „Szoboszlai nagybetűs világklasszis” – élete egyik legjobb teljesítménye után mindenki a magyar focistáról beszél

Frankfurt–Liverpool: a korai ijedség után Szoboszlai vezetésével gálázott az angol bajnok
Fordulópont az egész szezonjukra nézve?
A Liverpool győzelme után a magyar válogatott csapatkapitányát dicsérik. Szoboszlai Dominik élete egyik legjobb teljesítményén van túl Frankfurtban.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool négy vereség után 5–1-es győzelmet aratott az Eintracht Frankfurt vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában, szerdán. A magyar válogatott játékos remekül játszott, és három gólban is kulcsszerepet vállalt. Ebben a cikkben azt gyűjtöttük össze, hogyan vélekedtek a játékáról a szurkolók.
Először is nézzük a magyar oldalakat, közösségi médiás posztokat!
„Domi messze a legjobb volt!”
„Nálam biztosan ő a meccs embere ma!!!!”
„Wirtz is végre kezd formába lendülni, Szoboszlai nagybetűs VILÁGKLASSZIS, ha a Dominik-Wirtz duó összeáll, akkor ott nem lesz megállás.”
„Világklasszis.”
„A meccs embere.”
„Gólpassz+kulcspassz+gól.”
A This is Anfield külön cikket szentelt annak, hogy a szombaton 25. életévét betöltő Szoboszlairól szóló véleményeket csokorba szedje az X-ről.
„Szoboszlai Dominik mai teljesítményében minden benne volt, amit egy Liverpool-játékostól elvárhatsz. Ő az, aki a ritmust adja. A játékintelligenciájával és a fáradhatatlanságával a csapat szíve lett. Ő egy különleges játékos.”
„A Liverpool legnagyobb hiányossága eddig a játékosok közötti megfelelő kémia volt. Szoboszlai és Wirtz fantasztikusak voltak ma. Nekik kihagyhatatlannak kellene lenniük ebben az új csapatban. Oda kell őket tenni, ahol minél többet tudnak egymással kombinálni.”
„Külön meg kell említeni Szoboszlai Dominikot! Eddig az egész idényben kiemelkedőt nyújtott, miközben sokan mások szenvednek.”
„Szoboszlai tartja a remek formáját.”
„Ha meg kellene nevezni egy játékost, hogy ki köré épüljön a csapat, az Szoboszlai lenne. Ő a Liverpool legfontosabb játékosa.”
„Bárhova is tették, Szobo abszolút vezére volt a csapatunknak ebben a nehéz időszakban.”
„Szoboszlai a Liverpool tündöklő csillaga ebben az idényben.”
Tényleg rengetegen dicsérték őt, a sort még nagyon sokáig lehetne folytatni. A Frankfurt elleni meccs kapcsán többen is azt emelték ki, hogy milyen jó volt a kémia közte és Wirtz között. A szurkolók (is) nem győzik hangsúlyozni, hogy nem szabad őt jobbhátvédként játszatni, hanem a posztján kell szerepeltetni.
Az UEFA-nál a második gólt szerző Virgil van Dijk lett a meccs legjobbja, viszont a Liverpoolnál Szoboszlai.
„Abszolút megérdemli! Nagyszerű teljesítményt tett le az asztalra.”
„Már most az egyik legjobb játékosunk, a csapat motorja, nagy munkabírású és nagyszerű a hozzáállása. Nem adja fel, és a pálya minden szegletén száz százalékot nyújt.”
Szoboszlai a mérkőzés után az Instagram-oldalán üzent:
Visszatértünk! Gyerünk, Vörösök!”
– írta.
A posztja alatt is rengeteg dicséretet olvasni, például a közel 100 ezer követővel rendelkező liverpoo1fc nevű Instagram-oldal kommentje szerint ő az idény legjobbja.
Labdarúgó Bajnokok Ligája
Alapszakasz, 3. forduló
Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) 1–5 (1–3)
Frankfurt, Frankfurt Stadion, 58 700 néző. Vezette: Letexier (francia)
Eintracht Frankfurt: Zetterer – R. Kristensen (N. Collins, 59.), Amenda, Koch, Theate – M. Götze (Csaibi, 65.), Larsson – Bahoya (Burkardt, 59.), Doan (Uzun, 64.), N. Brown – Knauff (Szhiri, 76.). Vezetőedző: Dino Toppmöller
Liverpool: Mamardasvili – J. Frimpong (Bradley, 19.), I. Konaté (Joe Gomez, 74.), Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Curtis Jones, Wirtz – Ekitiké (Szalah, 74.), Isak (Chiesa, a szünetben), Gakpo (A. Mac Allister, 74.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Kristensen (26.), ill. Ekitiké (35.), Van Dijk (39.), I. Konaté (44.), Gakpo (66.), Szoboszlai (70.)
Ez a Liverpool programja a novemberi válogatott szünetig:
Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP