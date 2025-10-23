Eintracht Frankfurt–Liverpool: Szoboszlait ünnepli az angol sajtó, elképesztő, miket írnak róla

Frankfurt–Liverpool: a korai ijedség után Szoboszlai vezetésével gálázott az angol bajnok
Fordulópont az egész szezonjukra nézve?
Élete egyik legjobb mérkőzésén van túl a Liverpool magyar válogatott játékosa. A magas osztályzatokat kapó Szoboszlai Dominikot méltatja az angol sajtó.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool négy vereség után 5–1-es győzelmet aratott az Eintracht Frankfurt vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában, szerdán. A magyar válogatott játékos remekül játszott középen, és három gólban is kulcsszerepet vállalt. Ebben a cikkben azt gyűjtöttük össze, hogy milyen osztályzatokat kapott, valamint hogy az angol és a liverpooli sajtó hogyan vélekedett a teljesítményéről.
Az első félidőben az ő szöglete után fejelte a labdát a kapuba Ibrahima Konaté, de a gólpasszától függetlenül is nagyszerűen játszott az első 45 percben. Felhívnánk a figyelmet a 98 százalékos passzpontosságára, hiszen 55 passzából 54 ment csapattárshoz.
A 25. születésnapját szombaton betöltő magyar válogatott játékos a szünet után rátett még egy lapáttal a játékára. A Liverpool negyedik gólja előtt ő szerezte meg a labdát, majd megindult vele, és végül olyan passzal ajándékozta meg Florian Wirtzet, hogy a németnek már nem volt nehéz dolga kihagyhatatlan helyzetbe hozni a középen üresen érkező Cody Gakpót. Aztán négy perccel később egy átlövés után a saját gólját is megünnepelhette.
Micsoda találat!
A Sofascore szerint a magyar középpályás volt a meccs legjobbja.
Szoboszlai 122 labdaérintést számlált, és 110 passzából 105 volt pontos (95 százalékos passzpontosság), ami nagyszerű szám, és ezt csak Curtis Jones tudta felülmúlni (127/122). Öt kulcspasszt osztott ki, hat hosszú indításából pedig csak egy volt sikertelen. Összesen három gólhelyzetet alakított ki.
Szoboszlai a meccsen két lövéssel próbálkozott, az egyik messze elkerülte a hosszú sarkot, a másikból gól lett. Ezek összesített xG-értéke 0,15 volt. Továbbá két sikeres cselt és két tisztázást is bemutatott.
A Givemesport az egyik cikkében a magyar játékost méltatja. A szerző szerint a Frankfurt elleni meccs után ő az a sztárjátékos a csapaton belül, aki kihagyhatatlan, és nem pedig Mohamed Szalah vagy Alexander Isak.
Szoboszlai Dominik szenzációs játékot mutatott be a Liverpool legutóbbi Bajnokok Ligája-mérkőzésén az Eintracht Frankfurt ellen.”
Később az is olvasható, hogy még a többi jó teljesítményt nyújtó csapattársai közül is kiemelkedett az este.
„Szoboszlai ragyogott Németországban”
A cikk utána összegezte a játékát és megemlítette, hogy a Liverpool szurkolói csodálattal tekintenek rá, és hogy övé klubon belül a legkiegyensúlyozottabb teljesítmény a mostani idényben.
„Bár Szoboszlai bebizonyította, hogy szükség esetén képes vészjobbhátvédként is helytállni, egyértelmű, hogy a középpályán kell szerepelnie, tekintve, hogy milyen jól tud irányítani. A Liverpool-drukkerek most már csak azt remélhetik, hogy hamarosan többen is olyan teljesítményt fognak nyújtani, mint amilyet a nyolcas mezszámú játékosuk.”
A This is Anfield külön cikket szentelt az ő méltatására. Ebben csokorba szedték a szurkolói reakciókat, valamint felsorolták a statisztikáját. Itt is megjegyezték, hogy noha Szoboszlai a védekezést tekintve is nagyon hasznos, Arne Slotnak a középpályán kellene használnia.
A portál több cikkben is foglalkozott a meccsel. Az öt fontos tanulságnál Szoboszlai neve csak egyszer került elő, viszont az összefoglalóban kiemelték őt.
„Wirtz és Szoboszlai remekeltek” – olvasható a címben.
„A Liverpool a Frankfurt felett aratott 5–1-es sikerével a BL-ben véget vetett a négy mérkőzésből álló vereségszériájának, méghozzá egy olyan meccsen,
ahol Szoboszlai Dominik volt a sztár”
– tették hozzá az ajánlóban.
Az osztályzatoknál azt írták róla, hogy olyan volt a pályán, mint amilyen a magyar válogatott csapatkapitányaként, vagyis irányítása alatt tartotta a középpályát és nagy felelősséggel játszott. A kapott gól miatt több társához hasonlóan egy kicsit hibáztatták őt, de a második félidőben mutatott teljesítménye miatt különösen megdicsérték. A negyedik gólnál ő játszotta a főszerepet, az 5–1-es végeredményt pedig ő állította be.
„Ez egy nagyszerű este volt a számára” – tették hozzá. Egyébként Virgil van Dijk is 9-es osztályzatot kapott a portáltól, de Szoboszlait nevezték meg a meccs legjobbjának.
Az empireofthekop.com sem ment el szó nélkül Szoboszlai játéka mellett, méltatta őt, és megjegyezte, hogy szombaton a születésnapján bizonyosan kezdeni fog a Brentford ellen.
A Liverpool Echo rövid (és nem túl alapos) összegzése emlékeztetett arra, hogy az első félidőben Isakot is kiszolgálta, de a svéd csatár nem tudta értékesíteni a nagy helyzetét.
Szoboszlai osztályzatai
Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP