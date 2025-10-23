Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Anglia Eintracht Frankfurt Bajnokok Ligája Frankfurt lapszemle Szoboszlai Dominik

Eintracht Frankfurt–Liverpool: Szoboszlait ünnepli az angol sajtó, elképesztő, miket írnak róla

2025. október 23. 05:21

Élete egyik legjobb mérkőzésén van túl a Liverpool magyar válogatott játékosa. A magas osztályzatokat kapó Szoboszlai Dominikot méltatja az angol sajtó.

2025. október 23. 05:21
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool négy vereség után 5–1-es győzelmet aratott az Eintracht Frankfurt vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában, szerdán. A magyar válogatott játékos remekül játszott középen, és három gólban is kulcsszerepet vállalt. Ebben a cikkben azt gyűjtöttük össze, hogy milyen osztályzatokat kapott, valamint hogy az angol és a liverpooli sajtó hogyan vélekedett a teljesítményéről.

Szoboszlai és Wirtz is sok dicséretet kapott
Szoboszlai és Wirtz is sok dicséretet kapott (Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai a meccs egyik hőse

Az első félidőben az ő szöglete után fejelte a labdát a kapuba Ibrahima Konaté, de a gólpasszától függetlenül is nagyszerűen játszott az első 45 percben. Felhívnánk a figyelmet a 98 százalékos passzpontosságára, hiszen 55 passzából 54 ment csapattárshoz.

Szoboszlai Dominik félidei statisztikái (Forrás: SofaScore)

A 25. születésnapját szombaton betöltő magyar válogatott játékos a szünet után rátett még egy lapáttal a játékára. A Liverpool negyedik gólja előtt ő szerezte meg a labdát, majd megindult vele, és végül olyan passzal ajándékozta meg Florian Wirtzet, hogy a németnek már nem volt nehéz dolga kihagyhatatlan helyzetbe hozni a középen üresen érkező Cody Gakpót. Aztán négy perccel később egy átlövés után a saját gólját is megünnepelhette.

Ezt is ajánljuk a témában

A Sofascore szerint a magyar középpályás volt a meccs legjobbja.

Fotó: sofascore.com

Szoboszlai 122 labdaérintést számlált, és 110 passzából 105 volt pontos (95 százalékos passzpontosság), ami nagyszerű szám, és ezt csak Curtis Jones tudta felülmúlni (127/122). Öt kulcspasszt osztott ki, hat hosszú indításából pedig csak egy volt sikertelen. Összesen három gólhelyzetet alakított ki.

Szoboszlai a meccsen két lövéssel próbálkozott, az egyik messze elkerülte a hosszú sarkot, a másikból gól lett. Ezek összesített xG-értéke 0,15 volt. Továbbá két sikeres cselt és két tisztázást is bemutatott.

Szoboszlait dicsérik az angol lapok

A Givemesport az egyik cikkében a magyar játékost méltatja. A szerző szerint a Frankfurt elleni meccs után ő az a sztárjátékos a csapaton belül, aki kihagyhatatlan, és nem pedig Mohamed Szalah vagy Alexander Isak.

Szoboszlai Dominik szenzációs játékot mutatott be a Liverpool legutóbbi Bajnokok Ligája-mérkőzésén az Eintracht Frankfurt ellen.” 

Később az is olvasható, hogy még a többi jó teljesítményt nyújtó csapattársai közül is kiemelkedett az este.

„Szoboszlai ragyogott Németországban”

A cikk utána összegezte a játékát és megemlítette, hogy a Liverpool szurkolói csodálattal tekintenek rá, és hogy övé klubon belül a legkiegyensúlyozottabb teljesítmény a mostani idényben.

„Bár Szoboszlai bebizonyította, hogy szükség esetén képes vészjobbhátvédként is helytállni, egyértelmű, hogy a középpályán kell szerepelnie, tekintve, hogy milyen jól tud irányítani. A Liverpool-drukkerek most már csak azt remélhetik, hogy hamarosan többen is olyan teljesítményt fognak nyújtani, mint amilyet a nyolcas mezszámú játékosuk.”


A This is Anfield külön cikket szentelt az ő méltatására. Ebben csokorba szedték a szurkolói reakciókat, valamint felsorolták a statisztikáját. Itt is megjegyezték, hogy noha Szoboszlai a védekezést tekintve is nagyon hasznos, Arne Slotnak a középpályán kellene használnia.

A portál több cikkben is foglalkozott a meccsel. Az öt fontos tanulságnál Szoboszlai neve csak egyszer került elő, viszont az összefoglalóban kiemelték őt.

„Wirtz és Szoboszlai remekeltek” – olvasható a címben.

„A Liverpool a Frankfurt felett aratott 5–1-es sikerével a BL-ben véget vetett a négy mérkőzésből álló vereségszériájának, méghozzá egy olyan meccsen, 

ahol Szoboszlai Dominik volt a sztár”

– tették hozzá az ajánlóban.

Az osztályzatoknál azt írták róla, hogy olyan volt a pályán, mint amilyen a magyar válogatott csapatkapitányaként, vagyis irányítása alatt tartotta a középpályát és nagy felelősséggel játszott. A kapott gól miatt több társához hasonlóan egy kicsit hibáztatták őt, de a második félidőben mutatott teljesítménye miatt különösen megdicsérték. A negyedik gólnál ő játszotta a főszerepet, az 5–1-es végeredményt pedig ő állította be.

„Ez egy nagyszerű este volt a számára” – tették hozzá. Egyébként Virgil van Dijk is 9-es osztályzatot kapott a portáltól, de Szoboszlait nevezték meg a meccs legjobbjának.

Az empireofthekop.com sem ment el szó nélkül Szoboszlai játéka mellett, méltatta őt, és megjegyezte, hogy szombaton a születésnapján bizonyosan kezdeni fog a Brentford ellen.

A Liverpool Echo rövid (és nem túl alapos) összegzése emlékeztetett arra, hogy az első félidőben Isakot is kiszolgálta, de a svéd csatár nem tudta értékesíteni a nagy helyzetét.

Szoboszlai osztályzatai

  • Liverpool Echo: 8
  • Sofascore: 8,9
  • This is Anfield: 9
  • Eredmenyek.com: 9,3
  • WhoScored: 9,45

Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2025. október 23. 08:13
Jól játszott! A sok dudás igaz, esetleg aki a legtöbbet hajt fedezetként, azt kéne játszatni. Vagyis Szoboszlai Dominikot mindig, amikor nem pihen.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. október 23. 07:23
Túl sok dudás van a csárdában, Slot nem bír velük. Néhány sztárnak kifelé áll a rúdja, fakóba velük! A frankfurti védelem hozta eddigi formáját, Szoboszlaiék lendületből átjártak rajtuk. Ebből csak Kerkez lendülete hiányzott, Robertson gagyi teljesítményt nyújtott.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!