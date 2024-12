Schmidt Ádám az olimpiai szereplés következményeiről a Mandinernek: a pénztárcájukon érzik majd az érintettek

Amikor 2023-ban elindították a Sportoló Nemzet Programot, arról beszéltünk, hogy nyitottságra lenne szükség a saját területükért, egyesületükért tevékenykedők részéről. Egy tízes skálán hányasra értékeli a magyar sportban élők összefogását?

Szerintem fejlődünk e tekintetben. Az elmúlt két és fél évben számos lépést tettünk annak érdekében, hogy a sportirányítás szereplői kötetlenül, őszintén, nyílt kommunikáció mellett folyamatosan cseréljenek eszmét.

Senki ne gondolja, hogy mi jobban tudunk bármit a másiknál!

Meggyőződésünk, hogy komoly tudás, gondolatmenet akkor állhat össze, ha ebbe minél több ember beleteszi a magáét. Ha a sportvezetők abszolút mellérendelt viszonyban segítik egymás munkáját.

Érzi a nyitottságot?

Érzem. Azt tudom mondani, hogy a közelmúltbeli sportvezetői tájékoztatón is minden köztestület vezetője jelen volt. Amúgy napi szinten egyeztetünk velük, a szövetség, egyesületek vezetőivel, kis klubok képviselőivel, sportolókkal egyaránt. Az államtitkárság nyitott, hozzánk kötetlenül be lehet jönni. Mindenre rá lehet kérdezni, mi, miért történt. Ha valakinek van egy jó ötlete, meghallgatjuk, és ha illeszthető a programunkba, be is építjük.