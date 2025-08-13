Lépéskényszerben Moszkva: rendkívüli kormányülést hívott össze Putyin

Az orosz kormány csütörtökön rendkívüli egyeztetést tart az ország legnagyobb olajipari vállalatainak vezetőivel az üzemanyagárak jelentős emelkedése miatt – közölte az Interfax hírügynökségre hivatkozva a liner.hu.

A megbeszélést a kormány alelnöke vezeti, a cél olyan intézkedések kidolgozása, amelyek lassítják a kiskereskedelmi árak növekedését, mérséklik a lakosság terheit, ugyanakkor fenntartják az energiaellátás biztonságát.

Az orosz üzemanyagárak az elmúlt hónapokban mintegy 50 százalékkal emelkedtek, meghaladva az infláció ütemét.

A drágulás hátterében több tényező áll, köztük az ukrán erők által végrehajtott dróntámadások az orosz olajfinomítók ellen. A The Kyiv Independent beszámolója szerint a támadások jelentős károkat okoztak: a Rjazanyban működő finomító termelése felére esett vissza, a Novokuibyshevsk-i üzem pedig teljesen leállt.