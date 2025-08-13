Ft
08. 13.
szerda
kormányülés Oroszország Vlagyimir Putyin

Lépéskényszerben Moszkva: rendkívüli kormányülést hívott össze Putyin

2025. augusztus 13. 09:17

Az elmúlt hónapokban Oroszországban mintegy 50 százalékkal emelkedtek az üzemanyagárak, meghaladva az infláció ütemét.

2025. augusztus 13. 09:17
null

Az orosz kormány csütörtökön rendkívüli egyeztetést tart az ország legnagyobb olajipari vállalatainak vezetőivel az üzemanyagárak jelentős emelkedése miatt – közölte az Interfax hírügynökségre hivatkozva a liner.hu

A megbeszélést a kormány alelnöke vezeti, a cél olyan intézkedések kidolgozása, amelyek lassítják a kiskereskedelmi árak növekedését, mérséklik a lakosság terheit, ugyanakkor fenntartják az energiaellátás biztonságát.

Az orosz üzemanyagárak az elmúlt hónapokban mintegy 50 százalékkal emelkedtek, meghaladva az infláció ütemét.

A drágulás hátterében több tényező áll, köztük az ukrán erők által végrehajtott dróntámadások az orosz olajfinomítók ellen. A The Kyiv Independent beszámolója szerint a támadások jelentős károkat okoztak: a Rjazanyban működő finomító termelése felére esett vissza, a Novokuibyshevsk-i üzem pedig teljesen leállt.

A helyzet súlyos kihívást jelent az orosz energiaágazat számára, és a mostani kormányzati lépések hatékonysága kulcsfontosságú lehet az ország gazdasági stabilitásának megőrzésében a következő időszakban.

Nyitókép: Vyacheslav Prokofiev / POOL / AFP

***

 

letsgobrandon-2
2025. augusztus 13. 10:54
most 265 forint a 95-ös benga a ruszkiknál
Obsitos Technikus
2025. augusztus 13. 10:24
"Novokuibyshevsk-i" helyett novokujbisevszki. Egyébként a novokujbisevszki petrolkémiai gyár elsősorban a környező műanyaggyáraknak gyárt alapanyagot, félterméket, etilént, benzolt, fenolt.
ördöngös pepecselés
2025. augusztus 13. 09:39
kijiiv independent a hiteles propaganda
