Lépéskényszerben Moszkva: rendkívüli kormányülést hívott össze Putyin

Drónok csaptak le az orosz olajfinomítóra: óriási lángokkal ég a gyár (VIDEÓ)
Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint a légvédelmi rendszerek 121 ukrán pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg és fogtak el Oroszország 15 régiójában.
Az elmúlt hónapokban Oroszországban mintegy 50 százalékkal emelkedtek az üzemanyagárak, meghaladva az infláció ütemét.
Az orosz kormány csütörtökön rendkívüli egyeztetést tart az ország legnagyobb olajipari vállalatainak vezetőivel az üzemanyagárak jelentős emelkedése miatt – közölte az Interfax hírügynökségre hivatkozva a liner.hu.
A megbeszélést a kormány alelnöke vezeti, a cél olyan intézkedések kidolgozása, amelyek lassítják a kiskereskedelmi árak növekedését, mérséklik a lakosság terheit, ugyanakkor fenntartják az energiaellátás biztonságát.
Az orosz üzemanyagárak az elmúlt hónapokban mintegy 50 százalékkal emelkedtek, meghaladva az infláció ütemét.
A drágulás hátterében több tényező áll, köztük az ukrán erők által végrehajtott dróntámadások az orosz olajfinomítók ellen. A The Kyiv Independent beszámolója szerint a támadások jelentős károkat okoztak: a Rjazanyban működő finomító termelése felére esett vissza, a Novokuibyshevsk-i üzem pedig teljesen leállt.
Ezt is ajánljuk a témában
Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint a légvédelmi rendszerek 121 ukrán pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg és fogtak el Oroszország 15 régiójában.
A helyzet súlyos kihívást jelent az orosz energiaágazat számára, és a mostani kormányzati lépések hatékonysága kulcsfontosságú lehet az ország gazdasági stabilitásának megőrzésében a következő időszakban.
Nyitókép: Vyacheslav Prokofiev / POOL / AFP
***