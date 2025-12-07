Ft
12. 07.
vasárnap
Hiába próbálják másolni, nem tudják: íme az edző, aki 23 olimpiai bajnoki címig vezette Michael Phelpst, és Kós Hubertből is világsztárt faragott

2025. december 07. 15:13

Bob Bowman amerikai úszóedző magyar kollégáinak tartott virtuális előadást hitvallásáról, alapelveiről és a csúcsteljesítmény fenntartásáról. Az eseményen a Mandiner is részt vett.

2025. december 07. 15:13
null
Nagy Péter

Amikor Bob Bowman beszél, mindenki figyel. Ott van például az a jelenet, amikor a medence szélén áll a dallamos nevű francia településen, Bellerive­sur-Allier-ben a 2024-es párizsi olimpiai idején: az operatőrök és a fotósok egymást tapossák, mikrofonok mindenhol, a sajtó munkatársai csak arra várnak, hogy végre megszólaljon.

Az egykor Michael Phelpst felkészítő edzőről köztudomású, hogy szigorú, a hosszú távú, fegyelmezett munka híve, nagy elvárásokat támaszt, és súlyt fektet a részletekre is. Edzéseit gyakran tudományos alapokra építi: elemzi a teljesítményadatokat, figyeli a fiziológiai jelzéseket, modern módszereket alkalmaz. Abban mindenki egyetért – és erről mi is megbizonyosodhattunk –, hogy kiváló kommunikátor, motivátor. Többek között azért, mert képes hosszú ideig fenntartani az érdeklődést, legyen szó minden idők legeredményesebb olimpiai versenyzőjéről, a 23-szoros bajnok Phelpsről, akivel gyerekkorától kezdve egészen karrierje végéig együtt dolgozott. Versenystratégiában és formaidőzítésben egyedülálló tudással rendelkezik, metódusait kutatják, próbálják másolni – egyelőre sikertelenül. Bowman egyik legnagyobb sikere mégis az, hogy nem ragad le a múltban, Michael Phelpsnél, hanem a francia Léon Marchand-ból és a magyar Kós Hubertből is világklasszist faragott.

vakiki
2025. december 07. 15:52
Hajrá, Hubert!
