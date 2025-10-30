Zacher Gábor volt Fradi-játékost élesztett újra a VIP-ben – nem ez volt az egyetlen rémisztő eset az Üllői úton

Pályaszéli élményeiről mesélt a Csakfocinak adott rendhagyó interjújában Zacher Gábor. Magyarország egyik legismertebb doktora hosszú ideje mentőorvosként is szolgálatot teljesít elsősorban a Ferencváros és a magyar válogatott mérkőzésein, ebbéli minőségében pedig számtalan kellemes és kevésbé kellemes tapasztalatot gyűjtött össze az évek során.

Zacher Gábor és hű csapata itt éppen Botka Endrét támogatja le egy bosnyákok elleni válogatott mérkőzésen (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A 65 esztendős szakember a két legemlékezetesebb „hepienddel” végződő esetének egy-egy sikeres újraélesztést tart: egy ízben egy meg nem nevezett

korábbi Fradi-játékos életét mentették meg a Groupama Aréna VIP-páholyában,

míg a másik alkalommal egy szurkoló esett össze a stadion mellett, őt is Zacher és csapata látta el végül. A toxikológusként is népszerű szakorvos szerencsére sokkal viccesebb emlékeket is fel tudott idézni, például a nagy kedvencével, a Budapesten kiállított Virgil van Dijkkal készített, később mémmé vált „közös” fotóját.