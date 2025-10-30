Zacher Gábor volt Fradi-játékost élesztett újra a VIP-ben – nem ez volt az egyetlen rémisztő eset az Üllői úton

Újabb fejlemények Robbie Keane távozásával kapcsolatban; Lisztes 404 nap után tért vissza
Fordult a kocka.
Az ország egyik legismertebb orvosa ezúttal a futballpálya-menti élményeiről mesélt. Zacher Gábor bepillantást engedett az úgynevezett pitdoktorok munkájába, testközeli tapasztalataiba, s közben még Cristiano Ronaldóról, Virgil van Dijkról és Robbie Keane-ről is elárult egy-két kulisszatitkot.
Pályaszéli élményeiről mesélt a Csakfocinak adott rendhagyó interjújában Zacher Gábor. Magyarország egyik legismertebb doktora hosszú ideje mentőorvosként is szolgálatot teljesít elsősorban a Ferencváros és a magyar válogatott mérkőzésein, ebbéli minőségében pedig számtalan kellemes és kevésbé kellemes tapasztalatot gyűjtött össze az évek során.
A 65 esztendős szakember a két legemlékezetesebb „hepienddel” végződő esetének egy-egy sikeres újraélesztést tart: egy ízben egy meg nem nevezett
korábbi Fradi-játékos életét mentették meg a Groupama Aréna VIP-páholyában,
míg a másik alkalommal egy szurkoló esett össze a stadion mellett, őt is Zacher és csapata látta el végül. A toxikológusként is népszerű szakorvos szerencsére sokkal viccesebb emlékeket is fel tudott idézni, például a nagy kedvencével, a Budapesten kiállított Virgil van Dijkkal készített, később mémmé vált „közös” fotóját.
S ha már világsztárok: Zacher Gábor elárulta, legutóbb, a portugálok elleni válogatott mérkőzés lefújása után megkísérelt lőni egy közös szelfit Cristiano Ronaldóval a Puskás Aréna játékoskijárójánál, ennek viszont már nem lett hepiend a vége.
A meccs után még ott állt a játékoskijáróban, próbáltam hozzá odamenni, de elhessegetett, nem éppen udvarias módon. De azért természetesen gyorsan túltettem magam ezen, nem vágtam fel az ereimet otthon, mondtam magamban viccesen, hogy akkor így meg sem érdemli, hogy legyen egy közös képünk...”
A mérkőzések alatt a kispadoknál ún. pitdoktorként szolgálatot teljesítő orvos rengeteg mindent testközelből lát, beleértve az egészen apró, sokszor meghökkentő részleteket is. Máté Csabára például úriemberként hivatkozik, ellentétben a Ferencváros jelenlegi edzői stábjával: Robbie Keane-ről és segítőiről elárulta, a furcsa ír akcentusukat eleve alig érteni, de a rengeteg káromkodást így is kihallani. Nem beszélve az ipari mennyiségű köpködésről, ami nála gyenge pont:
Az írek hihetetlenül sokat köpködnek, mint a lámák, nem tudom, hogy miért. Lehet, a köpködést már az első edzéseken tanítják ott...”
Emellett némi szakmai kritikát is megfogalmazott a mostani Fradival szemben, főleg a bajnokságban bemutatott szenvedésük és a sereghajtó ZTE elleni minimum meglepő vereségük nyomán. Zacher ugyanis amondó, „Ezzel a játékosállománnyal minden magyar csapatot könnyedén kellene verni, úgy kéne most állnia a Fradinak a bajnokságban, mint a Bundesligában a Bayern Münchennek, amely százszázalékos és szinte már 8 fordulót követően oda lehetne adni neki az aranyérmet” – közölte a szókimondó doki, és hát lássuk be, elég nehéz volna nem egyetérteni.
Nem fogta vissza magát a vereség után.
