Nagy lépés az olimpiai részvétel felé: Kim Minszok Magyarország sikeréért tepert Amerikában

2025. november 17. 22:16

A tavaly júliusban honosított Kim Minszok nagy lépést tett a kvótaszerzés felé a 2026-os téli olimpiára.

2025. november 17. 22:16
A tavaly júliusban honosított Kim Minszok szombaton kilencedik helyen végzett 1500 méteren a gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának első, egyesült államokbeli állomásán.

A Salt Lake Cityben zajló viadalon a dél-koreai színekben háromszoros olimpiai érmes versenyző ezúttal – a nemzetközi szövetség eredményközlő oldala szerint – 1:42.67 perccel ért célba a legjobbakat felvonultató A-divízió húszfős mezőnyében. A legjobb időt a szám kétszeres világbajnoka, az amerikai Jordan Stolz érte el 1:40.48 perccel.

Ezt is ajánljuk a témában

A 26 éves Kim, aki pénteken 1000 méteren 17. lett, ezzel a szerepléssel nagy lépést tett a kvótaszerzés felé, ugyanis a négyállomásos sorozat után a vk-pontverseny első 21 helyezettje szerez indulási jogot a milánói játékokra, további heten pedig időeredmény alapján jutnak ki.

Az 500 méteres sprinttávon Bíró Hanna 39.16 másodperces egyéni csúccsal 26., míg Bödei Bálint 36.13 másodperccel a 35., utolsó helyen zárt a második vonalat jelentő B-divízióban.

(MTI)

Nyitókép: MTI

