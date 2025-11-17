Nagy lépés az olimpiai részvétel felé: Kim Minszok Magyarország sikeréért tepert Amerikában

A 26 éves Kim, aki pénteken 1000 méteren 17. lett, ezzel a szerepléssel nagy lépést tett a kvótaszerzés felé, ugyanis a négyállomásos sorozat után a vk-pontverseny első 21 helyezettje szerez indulási jogot a milánói játékokra, további heten pedig időeredmény alapján jutnak ki.

Az 500 méteres sprinttávon Bíró Hanna 39.16 másodperces egyéni csúccsal 26., míg Bödei Bálint 36.13 másodperccel a 35., utolsó helyen zárt a második vonalat jelentő B-divízióban.