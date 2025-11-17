Nagy lépés az olimpiai részvétel felé: Kim Minszok Magyarország sikeréért tepert Amerikában

Véget ért a Liu-korszak: csúcsot csúcsra halmoz az új nyerőemberünk
Kim Minszok 500 és 5000 után 10 000 méteren és összetettben is országos csúcsot döntött hollandiai gyorskorcsolya Eb-n.
A tavaly júliusban honosított Kim Minszok nagy lépést tett a kvótaszerzés felé a 2026-os téli olimpiára.
A tavaly júliusban honosított Kim Minszok szombaton kilencedik helyen végzett 1500 méteren a gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának első, egyesült államokbeli állomásán.
A Salt Lake Cityben zajló viadalon a dél-koreai színekben háromszoros olimpiai érmes versenyző ezúttal – a nemzetközi szövetség eredményközlő oldala szerint – 1:42.67 perccel ért célba a legjobbakat felvonultató A-divízió húszfős mezőnyében. A legjobb időt a szám kétszeres világbajnoka, az amerikai Jordan Stolz érte el 1:40.48 perccel.
Ezt is ajánljuk a témában
Kim Minszok 500 és 5000 után 10 000 méteren és összetettben is országos csúcsot döntött hollandiai gyorskorcsolya Eb-n.
A 26 éves Kim, aki pénteken 1000 méteren 17. lett, ezzel a szerepléssel nagy lépést tett a kvótaszerzés felé, ugyanis a négyállomásos sorozat után a vk-pontverseny első 21 helyezettje szerez indulási jogot a milánói játékokra, további heten pedig időeredmény alapján jutnak ki.
Az 500 méteres sprinttávon Bíró Hanna 39.16 másodperces egyéni csúccsal 26., míg Bödei Bálint 36.13 másodperccel a 35., utolsó helyen zárt a második vonalat jelentő B-divízióban.
(MTI)
Nyitókép: MTI