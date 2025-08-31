Nincs pardon: kőkemény nemzetközi szankciók az orosz lövészek ellen

Továbbra sem tudni, mi lesz az oroszokkal és a fehéroroszokkal – Párizzsal példálóznak
Egyre szorít az idő...
A Nemzetközi Sílövő Szövetség (IBU) a NOB-bal ellentétben semleges színekben sem engedi az oroszok és fehérorosz biatlonosok részvételét a 2026. februári, olaszországi téli olimpián.
Másfél hete írtunk róla, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) minden jel szerint a 2024-es párizsi játékokhoz hasonló módon, azaz legfeljebb semleges színekben és komoly átvilágítást követően engedi majd rajthoz állni a jövő évi téli olimpián az e feltételeket bevállaló orosz és fehérorosz sportolókat.
A Nemzetközi Sílövő Szövetség (IBU) viszont eközben jelezte, ők még a NOB-nál is szigorúbbak lesznek a kérdésben, és
még semleges színekben sem engedélyezik a szóban forgó két nemzet atlétáinak részvételét – magyarán kitiltják őket az olaszországi ötkarikás eseményről.
A hírt ismét az Inside The Games olimpiai szakportál hozta, miután a sportági világszövetség frissítette a milánói-cortinai játékokon indítható sportolók kvótás listáját. Az IBU lajstroma szerint a 210 helyből 186-ot a nemzeti olimpiai bizottságok kaptak a 2024/25-ös eredmények alapján, de az érintett országok között nem szerepel az Ukrajnával háborúzó Oroszország és a fegyveres konfliktusban Moszkvát támogató Fehéroroszország.
A fennmaradó 12 férfi és 12 női egyéni részvételi helyet az IBU a ruhpoldingi világkupa után, a január 18-i selejtező pontlistája alapján osztja majd ki, ám
hangsúlyozottan nem juthat kvóta orosz és fehérorosz sportlövőknek, akik semleges színekben vennének részt a februári olimpián. Az IBU végrehajtó bizottsága az ukrajnai háború kirobbanását követően, még 2022-ben függesztette fel mindkét tagszövetséget, kizárva a két ország biatlonistáit a versenyein való indulásból.
(MTI, Mandiner)
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP