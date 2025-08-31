Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 31.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 31.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
sílövészet téli olimpia IBU Fehéroroszország Oroszország biatlon olimpia eltiltás

Nincs pardon: kőkemény nemzetközi szankciók az orosz lövészek ellen

2025. augusztus 31. 16:04

A Nemzetközi Sílövő Szövetség (IBU) a NOB-bal ellentétben semleges színekben sem engedi az oroszok és fehérorosz biatlonosok részvételét a 2026. februári, olaszországi téli olimpián.

2025. augusztus 31. 16:04
null

A Nemzetközi Sílövő Szövetség (IBU) a NOB-bal ellentétben semleges színekben sem engedélyezi az oroszok és fehérorosz biatlonosok részvételét a 2026. februári, olaszországi téli olimpián.

Másfél hete írtunk róla, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) minden jel szerint a 2024-es párizsi játékokhoz hasonló módon, azaz legfeljebb semleges színekben és komoly átvilágítást követően engedi majd rajthoz állni a jövő évi téli olimpián az e feltételeket bevállaló orosz és fehérorosz sportolókat. 

Ezt is ajánljuk a témában

 

A Nemzetközi Sílövő Szövetség (IBU) viszont eközben jelezte, ők még a NOB-nál is szigorúbbak lesznek a kérdésben, és 

még semleges színekben sem engedélyezik a szóban forgó két nemzet atlétáinak részvételét – magyarán kitiltják őket az olaszországi ötkarikás eseményről. 

A hírt ismét az Inside The Games olimpiai szakportál hozta, miután a sportági világszövetség frissítette a milánói-cortinai játékokon indítható sportolók kvótás listáját. Az IBU lajstroma szerint a 210 helyből 186-ot a nemzeti olimpiai bizottságok kaptak a 2024/25-ös eredmények alapján, de az érintett országok között nem szerepel az Ukrajnával háborúzó Oroszország és a fegyveres konfliktusban Moszkvát támogató Fehéroroszország.

Forrás: biathlonworld.com

A fennmaradó 12 férfi és 12 női egyéni részvételi helyet az IBU a ruhpoldingi világkupa után, a január 18-i selejtező pontlistája alapján osztja majd ki, ám 

hangsúlyozottan nem juthat kvóta orosz és fehérorosz sportlövőknek, akik semleges színekben vennének részt a februári olimpián. Az IBU végrehajtó bizottsága az ukrajnai háború kirobbanását követően, még 2022-ben függesztette fel mindkét tagszövetséget, kizárva a két ország biatlonistáit a versenyein való indulásból.

(MTI, Mandiner)

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. augusztus 31. 16:40
Akkor több sniper jut a Donbaszba...
Válasz erre
0
0
B_kanya
2025. augusztus 31. 16:33
zakar zoltán béla 2025. augusztus 31. 16:06 "Adolph ott lesz?" Kínos apróság, hogy a néger sportolóknak nem kellett a berlini olimpián más mosdót használniuk, mint a fehér edzőjüknek. Otthon meg igen.
Válasz erre
3
0
Ehetős Odó
2025. augusztus 31. 16:32
Ezek hülyék.
Válasz erre
3
0
patriota-0
2025. augusztus 31. 16:28
És ugye ez összhangban van az olimpiák eszméjével?
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!