Nincs pardon: kőkemény nemzetközi szankciók az orosz lövészek ellen

A Nemzetközi Sílövő Szövetség (IBU) viszont eközben jelezte, ők még a NOB-nál is szigorúbbak lesznek a kérdésben, és

még semleges színekben sem engedélyezik a szóban forgó két nemzet atlétáinak részvételét – magyarán kitiltják őket az olaszországi ötkarikás eseményről.

A hírt ismét az Inside The Games olimpiai szakportál hozta, miután a sportági világszövetség frissítette a milánói-cortinai játékokon indítható sportolók kvótás listáját. Az IBU lajstroma szerint a 210 helyből 186-ot a nemzeti olimpiai bizottságok kaptak a 2024/25-ös eredmények alapján, de az érintett országok között nem szerepel az Ukrajnával háborúzó Oroszország és a fegyveres konfliktusban Moszkvát támogató Fehéroroszország.

Forrás: biathlonworld.com

A fennmaradó 12 férfi és 12 női egyéni részvételi helyet az IBU a ruhpoldingi világkupa után, a január 18-i selejtező pontlistája alapján osztja majd ki, ám

hangsúlyozottan nem juthat kvóta orosz és fehérorosz sportlövőknek, akik semleges színekben vennének részt a februári olimpián. Az IBU végrehajtó bizottsága az ukrajnai háború kirobbanását követően, még 2022-ben függesztette fel mindkét tagszövetséget, kizárva a két ország biatlonistáit a versenyein való indulásból.

(MTI, Mandiner)

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP