Véget ért a Liu-korszak: csúcsot csúcsra halmoz az új nyerőemberünk

A honosított Kim Minszok 500 és 5000 után 10 000 méteren és összetettben is országos csúcsot döntve nyolcadik helyen végzett a hollandiai Heerenveenben rendezett gyorskorcsolya Európa-bajnokságon. A dél-koreai születésű sportoló, aki Phjongcshangban és Pekingben is érmes volt a téli olimpián, ötödik helyről várta a vasárnapi folytatást azok után, hogy 500 és 5000 méteren is országos csúcsot döntött:

előbbiben ezzel a leggyorsabbnak bizonyult, utóbbiban pedig 13. lett.