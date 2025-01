Nem tud leállni a Liu-utód, újabb csúcsot repesztett

Eddig minden jel arra mutat, hogy jó ötlet volt honosítani Kim Minszokot. A háromszoros olimpiai érmes (egy ezüst, két bronz) dél-koreai versenyző tavaly júliusban lett magyar állampolgár, és ennek alkalmával az Olivér nevet választotta. Január elején a honosított gyorskorcsolyázó 500, 5000 és 10 000 méteren és összetettben is országos csúcsot döntött a hollandiai Heerenveenben rendezett gyorskorcsolya Európa-bajnokságon. A 25 éves Minszok megnyerte az 500 métert az Eb-n, és ezzel a győzelmével az Európa-csúcsot is megdöntötte. Most pedig a világkupa-sorozat kanadai állomásán tovább faragott az idejéből a 2022-től kínaiként versenyző olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor utódja.

Calgaryban 35.30 másodperc alatt ért célba 500-on, amivel 33 századot javított a heerenveeni rekordján.

Kim amúgy ezzel az eredménnyel a második vonalat jelentő B divízióban a 18. lett a 31 indulóból.

Vasárnap további két magyar gyorskorcsolyázó is érdekelt volt: ugyancsak a B divízió tömegrajtos versenyében Nagy Konrád ötödik, Bejczi Botond pedig kilencedik helyen végzett – írja az MTI. Minszok pénteken 1500, majd szombaton 1000 méteren is megdöntötte az országos csúcsot, előbbi távon idénybeli legjobb eredményét érte el a negyedik hellyel.