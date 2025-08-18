Szentkirályi Alexandra szerint itt az idő, hogy rendbe tegyék Budapest legnagyobb közparkját

Lehet-e újra népszerű közpark az elfeledett Népliget?
Nagyszabású tervek nyomán született meg a 19. században, de sok évtizede csak hanyatlik a Népliget: az új ötletpályázat díjazottjait kérdeztük a parkról vallott elképzeléseikről!
Hajléktalanság, drogbandák, prostitúció, szemét – ez jellemzi most a területet.
„Nem fogadhatjuk el, hogy Budapest legnagyobb zöld kincse elhanyagoltan, veszélyesen és szégyenfoltként álljon, itt az ideje, hogy rendbe tegyük a Népligetet is” – közölte Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra,a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője.
A politikus emlékeztetett: Budapest legnagyobb közparkja nem a Városliget, hanem a Népliget; ez a közel 150 éves, 130 hektáros zöld terület harmadával nagyobb, mint a társa, mégis,
ha a nevét halljuk, ma inkább a rossz hírneve jut eszünkbe.”
„Hajléktalanság, drogbandák, prostitúció, szemét” – sorolta a kormánypárti politikus, hangsúlyozva, hogy ez a hatalmas park a város közepén mostanra inkább a senki földjének tűnik, pedig mindannyiunké lehetne.
Ha a Városliget képes volt teljesen megújulni, akkor a Népligetben is ott a lehetőség, hogy újra biztonságos, rendezett és élettel teli közösségi tér legyen – mondta Szentkirályi, jelezve, hogy a terület tulajdonosa a Főváros.
Szentkirályi Alexandra világossá tette, miért fontos a fővárosban zajló egyik legnagyobb beruházás.
