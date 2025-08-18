Szentkirályi Alexandra szerint itt az idő, hogy rendbe tegyék Budapest legnagyobb közparkját

„Nem fogadhatjuk el, hogy Budapest legnagyobb zöld kincse elhanyagoltan, veszélyesen és szégyenfoltként álljon, itt az ideje, hogy rendbe tegyük a Népligetet is” – közölte Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra,a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője.

A politikus emlékeztetett: Budapest legnagyobb közparkja nem a Városliget, hanem a Népliget; ez a közel 150 éves, 130 hektáros zöld terület harmadával nagyobb, mint a társa, mégis,