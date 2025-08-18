Ft
08. 18.
hétfő
közpark népliget Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra szerint itt az idő, hogy rendbe tegyék Budapest legnagyobb közparkját

2025. augusztus 18. 16:04

Hajléktalanság, drogbandák, prostitúció, szemét – ez jellemzi most a területet.

2025. augusztus 18. 16:04
null

„Nem fogadhatjuk el, hogy Budapest legnagyobb zöld kincse elhanyagoltan, veszélyesen és szégyenfoltként álljon, itt az ideje, hogy rendbe tegyük a Népligetet is” – közölte Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra,a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője. 

A politikus emlékeztetett: Budapest legnagyobb közparkja nem a Városliget, hanem a Népliget; ez a közel 150 éves, 130 hektáros zöld terület harmadával nagyobb, mint a társa, mégis, 

ha a nevét halljuk, ma inkább a rossz hírneve jut eszünkbe.”

„Hajléktalanság, drogbandák, prostitúció, szemét” – sorolta a kormánypárti politikus, hangsúlyozva, hogy ez a hatalmas park a város közepén mostanra inkább a senki földjének tűnik, pedig mindannyiunké lehetne.

Ha a Városliget képes volt teljesen megújulni, akkor a Népligetben is ott a lehetőség, hogy újra biztonságos, rendezett és élettel teli közösségi tér legyen – mondta Szentkirályi, jelezve, hogy a terület tulajdonosa a Főváros. 

Nyitókép: Böröcz László Facebook-oldala

***

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
•••
2025. augusztus 18. 17:07 Szerkesztve
Értelmetlen, mert a pronyót ez nem érdekli. A Városliget 90%-ban európai szempontból is kiemelkedő, csak pár belső út és építési terület miatt nem 100%, mégis az összes környéki kerület ballibsi, akik egyébként Karácsonnyal az élen ellenezték a Vliget felújítását. Pedig a Vliget színvonala igen komoly tényező, hiszen részben ott neveli fel a gyerekét, a nagyobb gyereke odajár randizni, stb. Orbán lop, ezeknek ez elég. Még szép, hogy Karácsonyék nem nyúlnak hozzá. A pénzt szét lehet csendben egymás között osztani, a pronyó nem problémázik, hogy mekkora építkezés, biztos ellopják a pénzeket. Ha Karácsonyék elkezdenék rendbetenni, az a vád sem állna meg, hogy Orbán megvonja a pénzt a fővárostól. Kegyelmi állapot ez a ballibsiknek, már kétszer nyertek vele.
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
•••
2025. augusztus 18. 17:07 Szerkesztve
Prostitúció (fiúk) után resti túció. Híresen nagy kínálat volt itt. Hogy úgy mondjam, Türelmi zóna. Ha még van olyan, mert úgy láttam, már akár a batthyányi térig is felnyőlt. Svédország: Lányom, most már változtatni szeretnék. 80 évesen be akartatok tenni egy otthonba. Mondtam, inkább keresek egy szociális gondozót, aki segít kiszállni a kádból, stb. És szolgálatomra áll. De már elfáradtam. Gyerekkori álmom vált valóra, mikor Ali hozzám került, mindig is magas, erős, jóképű fekete fiatalemberről álmodtam. De már nem élvezem, sokszor alig birok ülni. Inkább valami fittnes lányt keressetek, aki lehet leszbikus is, főleg. Így 90 után már.
Válasz erre
0
0
Kar-6-Alom
2025. augusztus 18. 16:44
Kár a képen azért a Planetáriumért! Jártam benne még fénykorában, hatalmas élményt és tudást nyújtott. Sajnos a gyermekeim már nem tapasztalhatták ezt meg. Olyan tisztán lehetett benne látni a csillagos eget, mint kb. százötven évvel ezelőtt, amikor a fényszennyezés még nem tette tönkre a látványt. Leírhatatlanul gyönyörű volt! A sok pláza mellett lenne létjogosultsága egy ilyen épületnek. Én biztos rendszeres látogatója lennék.
Válasz erre
3
0
moliere-0
2025. augusztus 18. 16:28
Legyünk korrektek! A hajléktalanság egy össznemzeti ügy, nem budapesti, csak azért, mert a hajléktalanok százai, ezrei vidékről is a fővárosban kötnek ki. Hogy szociálisan mit kezd vele a főváros, az részben az ő felelőssége, de csak részben. A szemét és a parkok rendezetlensége egyértelműen a főváros sara. Nem érdekelnek azok a buzi megszólalások, hogy ha valami nem megy pesten, az IS Orbán sara, mert így meg úgy izé meg hozé, hogy végül is ő veszi el a pénzt. Nem vesz el annyi pénzt a kormány, mint Budapest versenytársaitól az ottani bármelyik kormány. A fővárosi vezetők és tanácsadók maffiája szétlop mindent, ezt tudjuk, de ez a budapestiek kb. egymilliós többségének megfelel. Úgyhogy egyenek szemetet, meg igyanak csöveshugyot. (Kár, hogy én is itt élek...) Viszont ÁCSI, mivel a narkó és a kurváskodás tisztán kormányzati mulasztás! Sanyi bácsi állománya baszik kidolgozni a belét, és nem is veszi őket szájára senki ezért. Amúgy nem drog elleni háború van? Ez azért krvagáz.
Válasz erre
5
0
