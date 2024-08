Veszélyes útra lépett Németország és Ausztria – Magyarország viszont nem tart velük, másképp döntött

Így viszont előfordulhat, hogy bizonyos iskolákban szinte kizárólag migránsok tanulnak majd, ami még inkább nehezíti az integrációjukat, hiszen legyen bármilyen kitartó is a tanár, aligha lehet rájuk jelentős hatást gyakorolni, pláne, ha az iskolában átadott értékek az otthon látottakkal is ellentétesek. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem osztályvezetője példaként említette, hogy

szemléletes kihívás lehet, hogy egy arab fiú mennyire tiszteli a fiatal tanárnőjét és követi utasításait.

A társadalom alacsonyabb rétegében maradnak

„A családi háttér rengeteget számít. Ha a szülők nem iskolázottak, nem beszélik az ország nyelvét, akkor nem tudnak segíteni a lemaradó gyereknek felzárkózni vagy fejlődni. Ez pedig a jövőjét is érinti, hiszen annak az oktatás az alapja: nem tud majd magasabb hozzáadott értékű munkát végezni, a társadalom alacsonyabb rétegében maradhat” – mondta a szakértő, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyermekek integrációjára hatalmas szükség lenne, az alapvető viselkedési szokásokat és a nyelvet bizonyos mértékig ők is haza tudják vinni, ezzel segítve a szüleik beilleszkedését. Kiemelte,

természetesen nem kell elfelejtenie a diáknak az anyanyelvét, de a befogadó ország nyelvének, kultúrájának, értékeinek ismerete igenis szükséges a hosszútávú együttéléshez.

Felvetettük, hogy egyes német civil szervezetek szerint az a gond, hogy nincs elég bevándorló hátterű tanár az iskolákban, amire a Tanuláskutató Intézet munkatársa azt felelte, hogy mivel a migránsok többsége nem magas iskolai végzettséggel érkezik a kontinensre, így aztán nem is várható el, hogy a tanári pályán helyezkedjen el.