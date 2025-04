Magyar Péter kezdő 11-e: Kulja András, aki párttársa nevét sem találta el

Magyar Péter egyik – szerinte amúgy „agyhalott” – EP-képviselője 2024 óta Kulja András orvos, aki a Wikipédia szerint „tudománykommunikációs szakértő, egészségedukációs tartalomgyártó”, akinek a TikTokon 371 ezer követője van.

Kulja szülei kárpátaljai származásúak, ő maga Nyíregyházán született. A Semmelweis Egyetemen diplomázott, eredetileg pszichiáter szeretett volna lenni, de aztán váltott a sebészetre. 2019-től gyárt YouTube-, 2021 óta TikTok-videókat. 2022 óta tanít a Semmelweisen, mégpedig egészség- és tudománykommunikációt. 2024. április 6-án részt vett a Magyar Péter által szervezett Kossuth téri tüntetésen, majd otthagyta sebész gyakornoki munkáját, hogy az ellenzéki politikának szentelhesse magát.

Felkerült a Tisza Párt 2024-es EP-listájára, majd 2024. június 9-én be is választották az Európai Parlamentbe. Az EP-ben a környezetvédelemmel, közegészségüggyel és élelmiszer-biztonsággal foglalkozó bizottság alelnökének választották, de tagja a közegészségügyi bizottságnak is. Kulja egyik célja a magyar egészségügyi rendszer reformjának előkészítése.

Kihátrál, nem hátrál ki?

2024 októberében Bohár Dániel, a Megafon riportere az Európai Parlament (EP) folyosóján, Strasbourgban elkapta pár szóra Magyar Péter egyik EP-képviselőjét, Kulja Andrást, akitől azt szerette volna megtudni, hogy mit gondol arról „a botrányhalmazról”, amit a pártelnök ilyen hamar összegyűjtött. A TikTok-dokiként is ismert orvos-képviselő szinte rögtön személyeskedni kezdett az újságíróval.

„Sajnálom, hogy ön ennyire felkészületlen, és nem hallotta meg a szavainkat” – jelentette ki Kulja. Erre Bohár közbevágott, és azt kérdezte a képviselőtől, hogy valóban felkészületlennek tartja-e. Erre a tiszás politikus azt felelte, hogy igen. A riporter ennél a pontnál azt kérdezte Kulja Andrástól, hogy „a személyeskedést tanulják ilyen tréningen közösen. Vagy ez hogy működik önöknél?” Erre Magyar képviselője úgy reagált, hogy Bohár Dániel Facebook-oldalának a nevében is benne van, hogy riporter. „Így tudja jól, hogy mindannyian elmondtuk világosan, és szerintem ezzel nem is hátráltunk ki a kérdés elől” – mondta.