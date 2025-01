Roppant kínos: másfél éve még lájkokat kunyerált Müller Cecíliától, most meg már orvul hátba szúrja a tiszás influenszer-doki

Dr. Kulja András egy tiszás influenszer, reménybeli politikus, aki még nem is olyan régen – 2023. szeptember 29-én – lájkokat kunyerált Dr. Müller Cecília tisztifőorvos-asszonytól, most viszont épp készül hátba támadni őt.

Kevesebb, mint két éve ugyanis – ahogy az a képen is látszik – még arról írt Kulja, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban milyen „fantasztikus és lelkes szakemberek” vannak, s „miután a virológus kollégák megmutatták, hogy milyen speciális öltözékben dolgoznak, jelentkeztem is Dr. Müller Cecília tisztifőorvos-asszonynál az első küldetésemre”.

Most pedig – miután vasárnap este hétkor Orbán Viktor egy kisfilmmel jelentkezik a koronavírus-járvány elleni sikeres védekezés évfordulójára – Magyar Péter „nem bírja ki, hogy ő meg elmondja: minden szörnyű volt. Az egészben a legviccesebb, hogy ebben az a Kulja András lesz a segítségére, aki most a Tisza Párt EP-képviselője, de még másfél éve is azzal a Müller Cecíliával fotózkodott a lájkokért, aki a koronavírus-járvány elleni védekezést is irányította.

Akkor még szerinte jó volt, most azonban hirtelen minden rossz lett, már ő is támadja a védekezést.

Ilyen az, amikor Brüsszelből Manfred Weberék kiadják a parancsot: neki kell menni Orbánnak!” – írta Deák Dániel a Facebook-oldalán.

Nyitókép: Dr. Kulja András Facebook-oldala