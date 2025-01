Újfent emberére akadt Magyar Péter: az „ordas hazugságai” miatt feljelentést tesz az államtitkár

A kormányfő videójának megjelenése előtt Magyar Péter szintén közzétett egy saját videót a járványhelyzet kormányzati kezeléséről. Ebben kapott szerepet Kulja András, a Tiszta Párt EP-képviselője, aki – orvosként tevékenykedve a pandémia alatt – súlyos kritikát fogalmazott meg az egészségügyi rendszerrel és Takács Péter államtitkárral kapcsolatban.

Takács Péter válaszában élesen bírálta a Tisza Párt elnökét és EP-képviselőjét. Facebook-bejegyzésében Magyar Péternek címezve azt írta: miközben ő több százmillió forintot vett fel különböző kormányzati pozíciókban, „a baj idején nem lehetett látni” a munkáját. Az államtitkár szerint Magyar Péter a „brüsszeli megrendelője” megbízásából „levitézlett szellemi elődeinek” (köztük Szabó Tímeának és Gyurcsány Ferencnek) elcsépelt kijelentéseit ismétli.

Takács kitért arra is, hogy Magyar Péter korábban a Diákhitel Központban havi ötmillió forintért dolgozott, miközben „ingyenpénzt” osztott a barátainak. Ezzel szemben a magyar egészségügy szakemberei szinte megállás nélkül dolgoztak, hogy

létrehozzák Európa legsikeresebb oltási programját, hatékony terápiákat kutassanak fel, valamint megszervezzék és irányítsák a járványvédekezést.

Az egészségügyi államtitkár szerint különösen visszás, hogy Magyar Péter most olyan szaktekintélyeket kritizál, mint Müller Cecília, Merkely Béla vagy Győrfi Pál. Takács Péter arról is beszámolt, hogy Kulja András és Magyar Péter ellen feljelentést tesz, mert az állítása szerint személyét érintő „ordas hazugságok” hangzottak el vele kapcsolatban. Hozzátette, Kulja korábban még elismerően szólt a tiszti főorvos asszonyról és az Operatív Törzs munkájáról, ráadásul az „ördögi rendszer” – amellyel Kulja most szembefordult – Pro Urbe díjjal is kitüntette őt.