Erdély után Magyarországon is csúnyán megbukott Magyar Péter: ez már valóban a vég kezdete (VIDEÓ)

Július 15-én vette kezdetét Magyar Péter legújabb országjárása. Az első állomása Tokaj volt. Július 31-én már Szentgotthárdon tartózkodott Magyar. Az eseményről a Facebookon megosztott élő videó is tanúskodott.

A dolog egyetlen szépséghibája, hogy a város nevét helytelenül írta Szentgothárdnak.

Csapás csapás hátán

Arról is beszámoltunk, hogy Erdélyben is újra megjelent a Tisza Párt elnöke, ott azonban szinte senki sem volt rá kíváncsi. Ez önmagában is intő jel lehetett Magyar Péter számára. Szerdán már Magyarország területén belül is kudarcra volt ítélve. A mai nap folyamán ugyanis Gyulán tartott beszédet a liberális politikus, de a jelek szerint itt sem sokan voltak rá kíváncsiak.

Egy fotó alapján jó ha 400 ember jelen volt a helyszínen, ezek jelentős része pedig valószínű, hogy „utaztatott” lehetett.

Ez azért is lehet nyomasztó Magyar Péter számára, hiszen az első országjárása során – 2024 tavaszán – az akkori gyulai állomásán még nagyjából 1000 ember volt rá kíváncsi.

Természetesen az élő közvetítés során nem igazán mutatták a résztvevőket felülnézetből, érthető okoknál fogva.