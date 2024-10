Személyeskedésbe fulladt Magyar Péter EP-képviselője és a riporter találkozása (VIDEÓ)

Nyitókép: Képernyőfotó

Bohár Dániel, a Megafon riportere az Európai Parlament (EP) folyosóján, Strasbourgban elkapta pár szóra Magyar Péter egyik EP-képviselőjét, Kulja Andrást, akitől azt szerette volna megtudni, hogy mit gondol arról „a botrányhalmazról”, amit a pártelnök ilyen hamar összegyűjtött. A tiktok dokiként is ismert orvos-képviselő szinte rögtön személyeskedni kezdett az újságíróval.

„Sajnálom, hogy Ön ennyire felkészületlen, és nem hallotta meg a szavainkat” – jelentette ki Kulja.

Erre Bohár közbevágott, és azt kérdezte a képviselőtől, hogy valóban felkészületlennek tartja. Erre a tiszás politikus azt felelte, hogy igen.

A riporter ennél a pontnál azt kérdezte Kulja Andrástól, hogy

a személyeskedést azt tanulják ilyen tréningen közösen. Vagy ez hogy működik önöknél?”

Erre Magyar képviselője úgy reagált, hogy Bohár Dániel Facebook-oldalának a nevében is benne van, hogy riporter. „Így tudja jól, hogy mindannyian elmondtuk világosan, és szerintem ezzel nem is hátráltunk ki a kérdés elől” – mondta el a Tiktokról is jól ismert orvos.

A vonatkozó videót alább tekintheti meg: