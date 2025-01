Felszáll a füst: most mindenki megismeri Magyar Péter titokzatos képviselőit Budapesten

És a végére még néhány ingatlan Magyar Péter képviselőjénél

A párt félig angol származású fővárosi képviselője, Porcher Áron Somerville közgazdász és befektetési szakember. 2024 májusáig egy Magyarországon működő magántőke-befektetési alapnál – a tajvani milliárdos, de magyar állampolgársággal is rendelkező üzletember, Frank Liu cégénél, a Chi Fu Investment Fund Management Zrt.-nél – dolgozott, ahol a megújuló energia és infrastruktúra területeire specializálódott. A Chi Fu csoportnak New Yorktól kezdve Tajpejig vannak irodái. Magyarországi vonatkozásuk között szerepel a taszári repülőtér megvásárlása, de más hazai beruházásokban is részt vettek.

A fővárosi képviselő a Chi Fu előtt az Erste Worldnél dolgozott privátbankárként, valamint a Porcher Investment Consultancy, azaz a családi iroda portfóliómenedzsereként tevékenykedett. Korábban a Sony Europe európai értékesítési specialistájaként is dolgozott, továbbá a Studium Generale önkéntes közgazdaságtan-tanára volt.

A tiszás politikusnak két cégben van érdekeltsége: a ZAZKA Bt.-ben (jelenleg kényszertörlés alatt áll) és a jelenleg is aktív Malomdűlő Farm Kft.-ben. Mindkét cég Pilisborosjenőn van bejegyezve. A Malomdűlő Farm Kft. egy Malomdűlő Farmház nevű szálláshelyet üzemeltet, amelynek tavalyi éves nettó árbevétele 12 millió forint volt. Porcher 2012 és 2016 között ügyvezetőként irányította a vállalkozást.

Ezenkívül egy 48 és egy 94 négyzetméteres budapesti lakással, valamint három vidéki ingatlannal rendelkezik. Továbbá 15 millió forintos megtakarítást tudhat magáénak, miközben összesen 99 millió forintos hitelt törleszt.



