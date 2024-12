Csődbe mehet Budapest, Karácsony újabb trükkel próbálkozik

TISZA frakcióvezető sajátjairól: Fejezzék be a mellébeszélést – óriási elszólás ez Magyar Péter emberétől

Szentkirályi Alexandra a tárgyalás közepette jelezte, sajnálja, hogy a TISZA frakcióvezetője, Ordas Eszter pontosan akkor ment ki a teremből, amikor ő következett, de hátha eljut hozzá az információ. „Szerettem volna a hozzászólására reagálva kifejezni az együttérzésem, Magyar Péter olyan szinten nézi le a saját képviselőit – különösen, ha nőkről van szó –, hogy felolvasó robotként használja őket. Szegény frakcióvezető asszony abba a helyzetbe kényszerült, hogy szó szerint fel kellett olvassa azt a posztot, amit Magyar Péter megírt” – üzente a kormánypártok vezetője Ordas Eszternek.

Leszögezte, fejezze be a mellébeszélést a TISZA,

„ismerjék már be, hogy a Tisza–DK–Karácsony-koalíció, talán Vitézy Dáviddal, gyakorlatilag felállt. Pontosan azt csinálják, amit már nyáron megmondtunk, hogy mindenféle füstös szobákban, limonádézgatások mellett születtek az alkuk”,

a TISZA legitimálja, hogy a balliberális vezetés „kirabolta, tönkretette” a várost. A kormánypárti politikus úgy látja, hogy törvénytelen csődköltségvetés van a közgyűlés előtt.

Karácsony Gergelynek bizony tetszene, ha elvennék a gyorshajtók autóját

A főváros 26 új, fix sebességmérő berendezést telepített a legforgalmasabb útvonalakon ahol október óta 47 forgalmi sáv járműforgalmát ellenőrzik folyamatosan. A rendőrség adatai szerint az új kamerák a működésük első hónapjában összesen 52.926 gyorshajtót mértek be ami azt is jelenti, hogy a központi költségvetésbe minimálisan egy hónap alatt 2,6 milliárd forint bírságbevétel folyt be – írtuk korábban. Karácsony Gergelyék most azt kezdeményezik, hogy a sebességhatárt radikálisan átlépőktől elkobozzák a gépjárművet. A Fővárosi Önkormányzat felterjesztési jogával élne. Gulyás Gergely Kristóf szerint az objektív felelősség kérdését érinti a javaslat, ezért arra hívta fel a figyelmet, hogy azt kell büntetni aki az autót vezeti, nem feltétlenül az autó tulajdonosát.