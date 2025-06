Hatalmas fordulat: már a lengyelek sem kérnek az ukrán NATO- és EU-tagságból

Kijev egyik legnagyobb támogatója, Lengyelország népe körében ugyanis drámaian lecsökkent az ukránokat a nevezett szervezetekben szívesen látók aránya, sőt: valószínűleg először a háború kitörése óta kisebbségbe is kerültek. Erről írt egy új tanulmányra hivatkozva a Notes from Poland nevű független online kiadvány, amely felfedte, hogy

a lengyelek alig valamivel több, mint harmada maradt meg Kijev feltétlen támogatójának e törekvéseiben.

Jelesül

azzal, hogy Lengyelországnak támogatnia kellene Ukrajnát annak EU-csatlakozásában, alig 35 százalékuk értett egyet,

azzal pedig, hogy a NATO-ba való belépésüket segítenie kellene Varsónak, szintén csak 37 százalék.

Ennél jelentősen magasabb volt azok aránya, akik ellenezték ezeket:

mindkét esetben a válaszadók 42-42 százaléka mondta: nem ért egyet azzal, ha hazája Ukrajnát támogatja ezekben a kérdésekben.

Persze voltak még egyéb kérdések is, melyek valamelyest árnyaltabb képet mutattak. Például abban, hogy „Lengyelországnak támogatnia kellene Ukrajnát a nemzetközi fórumokon”, még a szűk többség, 52 százalék egyetértett, 29 százalék nem.

Ami elég beszédes volt még a kutatásban, hogy a lengyeleknek valószínűleg gazdasági tekintetben is leesett a tantusz: alig 35 százalék mondta, hogy Lengyelországnak „folytatnia kellene Ukrajna gazdasági támogatását”, míg 44 százalék ellenezte.

A független portál jelezte azt is: a számok nagyon komoly változást jelentenek, ugyanis ugyanez az ügynökség 2022-ben, a háború kitörése után nem sokkal megmérte a fenti kérdések támogatottságát,

három évvel ezelőtt pedig még 85 százalék támogatta Ukrajna uniós és 75 a NATO-csatlakozását, az ellenzők aránya minimális (8 és 14 százalék) volt.

Ebből az is kiderül azonban, hogy míg kormányzati támogatás az akkori, Mateusz Morawiecki-vezette jobboldali kormány részéről társadalmi támogatottsággal párosult, ezzel szemben most Donald Tusk úgy szólította fel az EU-t, hogy sürgősen kezdje meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, hogy azt a lengyelek többsége nem akarja.

Így az sem csoda, hogy az elnökválasztás győztese is az a Karol Nawrocki lett, aki ellenezte Ukrajna tagságát.

A portál egyébként szolgál még érdekes adatokkal: Lengyelország Ukrajna legerősebb támogatója volt a menekültek kérdésében is, egy 2022. júliusi tanulmány szerint a lengyelek 77 százaléka, vagyis több mint háromnegyede maga is segített ukrán menekülteken, összesen 2 milliárd eurónyi értékben költöttek is rájuk a saját zsebükből.

Ehhez képest a kutatás szerint a lengyelek jelentős részének ebből elege van,

46 százalékuk szerint le kellene csökkenteni vagy teljesen le kellene állítani Ukrajnának a katonai segélyt,

még a szinten tartani kívánók 35 százalékának és a növelés mellett kardoskodók 5 százalékának összeadásával együtt is látszik, hogy a többség már átbillent ebben a kérdésben.

Az is kiviláglik a válaszokból, hogy kopik ugyan, de az egyetlen érv Kijev támogatása mellett, hogy a lengyelek egy része úgy gondolja, a saját gyepűjét védi ezzel:

a válaszadók közel 45 százaléka gondolja úgy, hogy ez javítja Lengyelország saját biztonságát, 37 százalék szerint nem.

S persze ott van az esetleges békemisszió kérdése is: eben elsöprő az elutasítottsága a lengyel részvételnek (15 százalék támogatja, 64 elutasítja).

És ami szintén rendkívül fontos: a háború befejezésének forgatókönyve. A megkérdezettek 62 százaléka ugyanis úgy gondolja, hogy Ukrajnának tűzszünet nélkül is béketárgyalásokat kellene folytatnia Oroszországgal (alig 15 százalék ellenzi), továbbá

enyhe többségbe kerültek azok (35 százalék), akik szerint Kijevnek el kellene fogadnia bizonyos területek elvesztését a háború befejezése érdekében, szemben azokkal, akik szerint nem (34 százalék).

Közben az is látszik, hogy kevesebben tartanak egy várható orosz inváziótól Lengyelország ellen, mint akik szerint ez biztosan bekövetkezik, s kevésbé bíznak abban, hogy Donald Trump megvédi őket, mint egy Biden idején készült felmérésben tették; mindemellett továbbra i smagas a támogatottsága a védelmi kiadások növelésének.

