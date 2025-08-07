Nem sörösdobozt, hanem egy zacskó szotyit dobtak felé, rögtön merénylethez hasonlítja Magyar Péter azt, ami vele történt (VIDEÓ)
A Tisza-vezér a végletekig dramatizálta az incidenst, miközben el sem találta a felé dobott napraforgómag.
Helyzetjelentés három órával a posztom után, amelyben felhívtam figyelmet a tiszás propagandamédia hazugságaira.
„Helyzetjelentés három órával a posztom után, amelyben felhívtam figyelmet a tiszás propagandamédia hazugságaira:
Az, hogy egy politikus hazudik a saját érdekében (jelen esetben: hogy mártírkodjon), az szinte alapnak mondható. Az viszont meglehetősen bizarr, hogy egy magát objektívnek, komolynak, tényfeltárónak mondó médium ellenőrzés és forráskritika nélkül vegye át és tálalja tényként a saját olvasóinak egy politikus hazugságait.
Az alábbi képen látható kikockázva a jelenet, amint repül Magyar felé a (narancssárga zacskója alapján valószínúleg Kalifa márkájú) napraforgómag. A HVG szerint ez egy »teli doboz sör«. Így olvassátok a jövőben a HVG összes többi cikkét.”
