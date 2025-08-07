„Helyzetjelentés három órával a posztom után, amelyben felhívtam figyelmet a tiszás propagandamédia hazugságaira:

A Magyar hang javította a meglévő cikkét és doboz sör helyett már napraforgómagot ír

A 444 kint hagyta a sörös dobozos cikket, de írt egy újat arról, hogy a »tettes szerint« nem sör volt

A 24 is frissítette a cikkét, de ők azt írják, nem tudják eldönteni, hogy »étel vagy ital« repült Magyar felé

A HVG, a Propeller, a SzeretlekMagyarország, az ATV és a Naphíre továbbra is azt hazudják az olvasóiknak, hogy sörös dobozzal dobtak, sőt, a HVG cikkében még mindig »teli doboz sör« szerepel.

Az, hogy egy politikus hazudik a saját érdekében (jelen esetben: hogy mártírkodjon), az szinte alapnak mondható. Az viszont meglehetősen bizarr, hogy egy magát objektívnek, komolynak, tényfeltárónak mondó médium ellenőrzés és forráskritika nélkül vegye át és tálalja tényként a saját olvasóinak egy politikus hazugságait.

Az alábbi képen látható kikockázva a jelenet, amint repül Magyar felé a (narancssárga zacskója alapján valószínúleg Kalifa márkájú) napraforgómag. A HVG szerint ez egy »teli doboz sör«. Így olvassátok a jövőben a HVG összes többi cikkét.”