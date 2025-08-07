Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
napraforgómag HVG vélemény

Így olvassátok a jövőben a HVG összes többi cikkét

2025. augusztus 07. 16:37

Helyzetjelentés három órával a posztom után, amelyben felhívtam figyelmet a tiszás propagandamédia hazugságaira.

2025. augusztus 07. 16:37
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Helyzetjelentés három órával a posztom után, amelyben felhívtam figyelmet a tiszás propagandamédia hazugságaira:

  • A Magyar hang javította a meglévő cikkét és doboz sör helyett már napraforgómagot ír
  • A 444 kint hagyta a sörös dobozos cikket, de írt egy újat arról, hogy a »tettes szerint« nem sör volt
  • A 24 is frissítette a cikkét, de ők azt írják, nem tudják eldönteni, hogy »étel vagy ital« repült Magyar felé
  • A HVG, a Propeller, a SzeretlekMagyarország, az ATV és a Naphíre továbbra is azt hazudják az olvasóiknak, hogy sörös dobozzal dobtak, sőt, a HVG cikkében még mindig »teli doboz sör« szerepel. 

Az, hogy egy politikus hazudik a saját érdekében (jelen esetben: hogy mártírkodjon), az szinte alapnak mondható. Az viszont meglehetősen bizarr, hogy egy magát objektívnek, komolynak, tényfeltárónak mondó médium ellenőrzés és forráskritika nélkül vegye át és tálalja tényként a saját olvasóinak egy politikus hazugságait. 

Az alábbi képen látható kikockázva a jelenet, amint repül Magyar felé a (narancssárga zacskója alapján valószínúleg Kalifa márkájú) napraforgómag. A HVG szerint ez egy »teli doboz sör«. Így olvassátok a jövőben a HVG összes többi cikkét.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőkép

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rimelek
2025. augusztus 07. 18:23
Úgy hazudik mint a vízfolyás, Sodródik a szennyes árban, Hávégé a mocsok forrása Nincs büdössebb a határban.
Válasz erre
0
0
rimelek
2025. augusztus 07. 18:16
Meccsre még nem jár Szotyit nem visz magával, Hogy hiányosságát pótolja Zacskót dobtak magjával.
Válasz erre
0
0
Alte
2025. augusztus 07. 18:03
Több mint 30 éve, a 90-es évek eleje óta nem olvasom a HVG-t.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. augusztus 07. 17:31
Ó, hat nem mindenki az imádoja? Most kit fog perelni?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!