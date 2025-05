Intő jelek: egyre több európai szeret ki az ukrán menekültekből

Annak ellenére, hogy a legtöbb állam viszonylag stabilan képes megbirkózni a menekültáradat jelentette kihívásokkal, az elégedetlenség Európa-szerte érzékelhetően növekszik.

A dublini székhelyű Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) március 24-én publikált felmérése kijózanító következtetésekre jutott azzal kapcsolatban, hogyan ítélik meg az európaiak az ukrán menekültekre, illetve az Ukrajnának szánt humanitárius és katonai segítségnyújtásra költött milliárdok sorsát.

Összességében az Ukrajnának szánt segítséget 2022-ben az EU népességének 88 százaléka támogatta, 2024-re ez az arány 71 százalékra apadt. Beszédes, hogy a lakosságarányosan a legtöbb menedékkérőt befogadó Lengyelországban ez az arány 60 százalékra csökkent.

Ha az ukrán menedékkérők befogadásával és támogatásával kapcsolatos attitűdöket nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy 2024-re a megkérdezettek többsége (55 százalék) szerint a kormányuk „kellő mennyiségű” pénzt áldoz, 20,1 százalék szerint azonban túl keveset, míg 24,9 százalék szerint túlságosan sokat is költ ezekre a célokra. A pénzt sokallók aránya 2022-höz képest 7,9 (egy másik módszertani mérés szerint 7,4) százalékponttal nőtt.

Az elutasító hozzáállás aránya kirívóan emelkedett azok körében, akik eleve nehéz anyagi helyzetben éltek, vagy 2022 óta kevésbé jönnek ki a jövedelmükből: 20,1 százalékról 34,1 százalékra. A kedvező anyagi körülmények között élők esetében 14,1 százalékról mindössze 16,7 százalékra nőtt ennek a vélekedésnek az aránya.

A felmérés rámutatott arra a nem túl meglepő arányosságra, hogy azok az európai polgárok, akik minél inkább nehéz helyzetbe kerültek anyagilag, esetleg fizikai-mentális jóllétük tekintetében, azok annál kevésbé támogatják, hogy az országuk az ukrán bevándorlókra fordítsa az egyre szűkösebb állami forrásokat.

Ukrán menekültek 2022-ben, Budapesten, nem sokkal a háború kitörését követően / Fotó: AFP

Azok közül, akiknek nem változott érdemben az életszínvonala 2022 és 2024 között, szintén a kevésbé tehetősek támogatják a legkevésbé, hogy pénzt kapjanak az ukrán menekültek: szűk többségük, 53 százalék viszonyul ehhez pozitívan.

Az Eurofound a gazdasági nehézségeken túl a közösségi médiát és az álhíreket okolja a menekültekkel és az Ukrajna finanszírozásával kapcsolatos lelkesedés visszaeséséért. A szervezet szerint az unió „agilis rendszert hozott létre a gazdasági sokkok elnyelésére”, bár konkrét példákat a politikai lózungokon túl nem tudott felsorolni.

A két fő befogadó országban már elszakadt a cérna

Az ukrán menekülteket erején felül befogadó Írországban 2022 óta folyamatosan nő a feszültség. A Mail Online szerint legutóbb május elején, Letterkennyben vonultak utcára ezernél is többen, hogy az ukrán menedékkérők jelenléte és általában a bevándorlás ellen tüntessenek.

Azért van lakhatási problémánk ebben a megyében, mert a kormányunk megnyitotta a határainkat, és meghívta az egész harmadik világot”

– hangzott el a tiltakozó felvonuláson, ahol többek között „Árulók élnek közöttünk” feliratú transzparensekkel utaltak a kormány kudarcos bevándorlási politikájára. Ennek a megítélésén az sem enyhített, hogy az ukrán menekültek elszállásolására 2023-ban költött 910 millió fontnyi összeget 2025-re kevesebb mint 340 millió fontra csökkentették.

Lengyelországban az elnökválasztáson is központi téma lett az ukrán menedékkérők kirívóan magas száma, és az, hogy a lengyel társadalom megítélése megváltozott velük kapcsolatban.

Karol Nawrocki, a konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) jelöltje győzelme esetén például olyan törvényjavaslatot terjesztene elő, amely előnyben részesíti a lengyeleket az ukrán állampolgárokkal szemben az egészségügyi várólistákon és az beiskoláztatás terén.

A lengyel állampolgároknak elsőbbséget kell élvezniük”

– fogalmazott a jobboldali elnökjelölt.

Sławomir Mentzen és Grzegorz Braun, az első fordulóban kiesett radikális jelöltek ennél is keményebb üzeneteket foglamazott meg a híveik felé.

Ennek hatására pedig a Donald Tusk miniszterelnök embereként számontartott Rafał Trzaskowski is kénytelen volt felvetni a kampányban, hogy

csak azok az ukrán menekültek férhessenek hozzá a 800+ gyermekgondozási támogatáshoz, akik Lengyelországban élnek, dolgoznak és fizetnek adót”.

Az Ukrán EU-tagság buktatói már velünk élnek

A háború kitörésekor érthető módon a menedékkérők iránti szimpátia is a tetőfokán állt, ez alól hazánk sem volt kivétel” – mondta el a Mandiner megkeresésére Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Ugyanakkor ő is megerősítette, hogy Magyarországon sokkal kevesebb ukrán maradt, Európában, arányait tekintve viszont messze Lengyelország fogadta be a legtöbbet közülük, akik hosszú távon is letelepedtek, így nem csoda, hogy a gondok is ott jelentkeznek a legerőteljesebben.

Ukrán menekültek Franciaországban / Fotó: AFP

Az azóta eltelt több mint két év alatt már megmutatkoztak az együttélési problémák”

– tette hozzá a szakértő, aki ezeknek három csoportját vázolta fel:

Meg kell osztani a szociális juttatásokra szánt forrásokat.

A menekültek elszállásolása az egekbe veri az ingatlanok bérleti díjait.

Munkaerőpiaci feszültségek keletkeznek.

„A rászorulók, az albérletben élők, vagy az alacsonyabb végzettséghez kötött munkát végzők a saját bőrükön tapasztalják ezeket a negatív jelenségeket, ez magyarázza a menekültek iránti szimpátia jelentős csökkenését” – mutatott rá Siklósi Péter, aki azt is hangsúlyozta: „Hogyha Ukrajnát felvennék az Európai Unióba, akkor ezek a jelenségek csak súlyosbodnának, főleg az Ukrajnával szomszédos országokban.”

Arra a felvetésre, hogy az EU igyekezett volna tompítani a menekülthullámmal járó nehézségeket, az elemző úgy reagált:

A terheket alapvetően az egyes tagállamok adófizetői viselik. Én nem látom, hogy ehhez az EU a szép szavakon és az erkölcsi támogatáson túl bármivel hozzájárult volna.”

A közösségi média felelőssé tétele kapcsán kiemelte, „hogyha valaki a közösségi médiából tájékozódik, azt a liberális európai mainstream igyekszik úgy beállítani, mintha automatikusan orosz dezinformáció áldozatául esne”, pedig ez koránt sincs így:

Megpróbálnak rózsás képet festeni a menekült helyzetről, de a hétköznapi emberek tapasztalata sokszor más. A közösségi média, lehetővé teszi, hogy az emberek találkozzanak ezekkel a véleményekkel is, illetve ők is megfogalmazzanak ilyeneket.”

Siklósi Péter azt is hangsúlyozta, hogy a több millió menedékkérő komoly biztonsági kockázatot is hordoz az unió számára: „Az akár az ukrán, akár az orosz titkosszolgálatok által beszervezett embereket még úgy is képtelenség lenne kiszűrni egy ekkora létszámból, ha egyáltalán kísérletet tennének erre.”

A szakértő hozzátette: Ukrajna esetleges EU-csatlakozása esetén ez a veszély is fokozódna az unión belüli szabad mozgás miatt, ahogy a már most, a menekültek körében is jelenlévő szervezett bűnözés is fokozottabban jelentkezne.

Nyitókép: Ukrán menekültek várakoznak egy portugál repülőtéren. Fotók: AFP