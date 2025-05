Ukrán kémeket vettek őrizetbe Németországban, pokoli, amire készültek

Az ügyészség által kiadott közlemény szerint a gyanúsítottak az orosz állami hatóságok nevében eljáró személynek nyilatkozhattak arról, hogy hajlandóak gyújtó- vagy robbanószerkezeteket csomagként feladni Németországból Ukrajnába, amelyek a terveik szerint útközben működésbe léptek volna.

A három ukrán állampolgár a megfelelő szállítási útvonalak felderítése érdekében tesztcsomagokat is feladott. Az ügyészség szerint Vladiszlav T. március végén két tesztcsomagot adott fel Kölnben, amelyek a többi között GPS-nyomkövetőket is tartalmaztak. A megrendelést Jevhen B. adta le, aki Daniil B. révén a csomagok tartalmát is biztosította.

Az eljárást a szövetségi ügyészség folytatja majd le, a nyomozásért pedig a német Szövetségi Bűnügyi Hivatal felel.

(MTI)

Nyitókép forrása: Michaela STACHE / AFP