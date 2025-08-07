„Lehet, átigazolok katonai elemzőnek, ilyeneket én is tudok. Sőt!

Mark Norman, aki a Kanadai Védelmi Vezérkar volt helyettes vezetője tehát elmagyarázza nekünk, amatőröknek, hogy a háborúnak három lehetséges kimenetele van: vagy az oroszok győznek, vagy az ukránok, vagy döntetlen. Okcső.

Nos!

Az ágyúgolyó kúp alakú, bármi megtörténhet.

Ha a célpontra megy, akkor az találat.

A háború tulajdonképpen fejben dől el.

Ha jól sikerül a felkészülés, a fronton sem lesz baj.

Az egyéni képességek döntenek a taktika mellett.

Keresni kell az ellenfél gyenge pontjait!

Nem szabad engedni az ellenfélnek, hogy átjussanak a védelmi vonalakon!

Betömörülő védelem ellen távoli lövésekkel kell kísérletezni!

Az a fontos, hogy hátul stabilak legyünk!

Egy háború a végéig tart.

A nap végén csak a győztes boldog.

A sok sérült gondot okozhat, de aki a fronton van, annak teljesítenie kell!

Ha nincs lövés, nincs találat!

Az erősebb csapatot is meg lehet lepni.

A háborút két ellenfél vívja, és mindig a németek veszítenek.

Mentálisan erősnek kell lenni végig!

Nincs elveszett csata, minden centiért meg kell harcolni!

Az egységesebb csapat győz.”