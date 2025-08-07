Az ukránok ötöde már mindent megadna Putyinnak, csak legyen béke
Hét százalékkal nőtt a békepártiak száma az országban.
Lehet, átigazolok katonai elemzőnek.
„Lehet, átigazolok katonai elemzőnek, ilyeneket én is tudok. Sőt!
Mark Norman, aki a Kanadai Védelmi Vezérkar volt helyettes vezetője tehát elmagyarázza nekünk, amatőröknek, hogy a háborúnak három lehetséges kimenetele van: vagy az oroszok győznek, vagy az ukránok, vagy döntetlen. Okcső.
Nos!
Nyitókép: STR / PRESS-SERVICE OF COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP