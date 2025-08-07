Ft
08. 07.
csütörtök
háború elemző katona

A háborúnak három lehetséges kimenetele van: vagy az oroszok győznek, vagy az ukránok, vagy döntetlen

2025. augusztus 07. 16:03

Lehet, átigazolok katonai elemzőnek.

2025. augusztus 07. 16:03
null
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Facebook

„Lehet, átigazolok katonai elemzőnek, ilyeneket én is tudok. Sőt!

Mark Norman, aki a Kanadai Védelmi Vezérkar volt helyettes vezetője tehát elmagyarázza nekünk, amatőröknek, hogy a háborúnak három lehetséges kimenetele van: vagy az oroszok győznek, vagy az ukránok, vagy döntetlen. Okcső.

Nos!

  • Az ágyúgolyó kúp alakú, bármi megtörténhet.
  • Ha a célpontra megy, akkor az találat.
  • A háború tulajdonképpen fejben dől el.
  • Ha jól sikerül a felkészülés, a fronton sem lesz baj.
  • Az egyéni képességek döntenek a taktika mellett.
  • Keresni kell az ellenfél gyenge pontjait!
  • Nem szabad engedni az ellenfélnek, hogy átjussanak a védelmi vonalakon!
  • Betömörülő védelem ellen távoli lövésekkel kell kísérletezni!
  • Az a fontos, hogy hátul stabilak legyünk!
  • Egy háború a végéig tart.
  • A nap végén csak a győztes boldog.
  • A sok sérült gondot okozhat, de aki a fronton van, annak teljesítenie kell!
  • Ha nincs lövés, nincs találat!
  • Az erősebb csapatot is meg lehet lepni.
  • A háborút két ellenfél vívja, és mindig a németek veszítenek.
  • Mentálisan erősnek kell lenni végig!
  • Nincs elveszett csata, minden centiért meg kell harcolni!
  • Az egységesebb csapat győz.”
Forrás: Ambrózy Áron Facebook-oldala

Nyitókép: STR / PRESS-SERVICE OF COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP

Tasi János
2025. augusztus 07. 16:15
"Hamar munka ritkán jó!" ugyanakkor ne felejtsük el, hogy "Huzavona az idő tolvaja!" Jobb a sűrű dollár, mint a ritka hrivnya!
Válasz erre
1
0
Csigorin
2025. augusztus 07. 16:14
a háborúnak három lehetséges kimenetele van: vagy az oroszok győznek, vagy az ukránok, vagy döntetlen. Nem, az ukranok gyoznek elvben se lehetseges, mert az atomhaborut jelentene, amiben meg csak dontetlen letezik.
Válasz erre
2
0
kiss.istvan770
2025. augusztus 07. 16:11
"A háborút két ellenfél vívja, és mindig a németek veszítenek." Ez jó duma. Hozzáteszem, hogy mindig a nácik veszítenek, még akkor is ha nem németek, hanem ukránok.😝
Válasz erre
1
0
