08. 07.
csütörtök
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
08. 07.
csütörtök
Fontos számlaváltozásra figyelmeztet az MVM, a rezsicsökkentésről szóló részt érinti

2025. augusztus 07. 14:46

Nyomon követhetik mennyit is spórolnak a rezsicsökkentésnek köszönhetően.

2025. augusztus 07. 14:46
null

2025 augusztus 1.-től megújul az MVM Next által kibocsátott energiaszámlák első oldala. A változás az úgynevezett rezsiboxot érinti, amely a számla kiemelt információkat tartalmazó része – írja tájékoztató e-mailjében az MVM.

A szolgáltató információi szerint az ügyfelek nyomon követhetik majd, hogy mennyibe került volna az általuk felhasznált energia, áram esetén lakossági piaci, földgáz esetén versenypiaci áron, tájékoztatva őket arról, mennyit kellene fizetniük ha nem lenne rezsicsökkentés.

Fontos információ, hogy a rezsicsökkentés rendszere nem változik. Az ügyfelek továbbra is a jelenlegi szabályok szerint vehetik igénybe a rezsicsökkentett árú energiát.

Az új jogszabályi előírások célja az átláthatóság növelése: a rezsiboxban feltüntetett piaci ár segít érzékeltetni, hogy mekkora támogatásban részesülnek az MVM ügyfelei a rezsicsökkentés révén.

Fotó: Charly TRIBALLEAU / AFP

***

 

 

stormy
2025. augusztus 07. 16:33
anyátok picsáját. akkor miért 5ft-ot fizettek az egyszeri parasztnak1kwh-ért és 70ft adjátok el a szomszádjának?
0
0
0
ihavrilla
2025. augusztus 07. 16:23
Nagyon fontos!!! De, ha az embert nem érdekli, nem foglalkozik vele, akkor sincs semmi.
0
0
0
