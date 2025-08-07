Fontos számlaváltozásra figyelmeztet az MVM, a rezsicsökkentésről szóló részt érinti

2025 augusztus 1.-től megújul az MVM Next által kibocsátott energiaszámlák első oldala. A változás az úgynevezett rezsiboxot érinti, amely a számla kiemelt információkat tartalmazó része – írja tájékoztató e-mailjében az MVM.

A szolgáltató információi szerint az ügyfelek nyomon követhetik majd, hogy mennyibe került volna az általuk felhasznált energia, áram esetén lakossági piaci, földgáz esetén versenypiaci áron, tájékoztatva őket arról, mennyit kellene fizetniük ha nem lenne rezsicsökkentés.

Fontos információ, hogy a rezsicsökkentés rendszere nem változik. Az ügyfelek továbbra is a jelenlegi szabályok szerint vehetik igénybe a rezsicsökkentett árú energiát.

Az új jogszabályi előírások célja az átláthatóság növelése: a rezsiboxban feltüntetett piaci ár segít érzékeltetni, hogy mekkora támogatásban részesülnek az MVM ügyfelei a rezsicsökkentés révén.

