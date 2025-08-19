Igazat adott Orbánnak és Trumpnak a finn elnök: több előrelépés történt két hét alatt, mint az elmúlt 3 évben

Mint a politikus felidézte: „A magyar kormány álláspontja a háború kezdete óta világos: tartós béke csak akkor születhet, ha a felek felismerik egymás szándékait, és hajlandók közelíteni az álláspontjaikat. Ehhez azonban közvetítők, hidat építő országok és vezetők kellenek: Orbán Viktor békemissziója segített tisztán látni a háború lehetséges kimenetelét, és megtörte a diplomáciai megoldást övező tabut. Donald Trump pedig a nyugati világ vezető hatalmának első embereként valódi geopolitikai erővel bír, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítse a harcoló feleket” – emlékeztetett.
Több előrelépés történt két hét alatt, mint az elmúlt három évben”
– nyilatkozta a tárgyalásokat követően a finn elnök.
„Igaza van. Magyarország pontosan ezért hangsúlyozza immár három és fél éve: a béke felé vezető út kizárólag a kommunikációs csatornák megnyitásán, a tárgyaláson keresztül vezethet. Most a legnagyobb feladat a megkezdett diplomáciai folyamat fenntartása: mielőbb meg kell állítani az eszkaláció veszélyét, és a rendezés irányába kell terelni a konfliktust” – tette hozzá Orbán Balázs.
Mint a kormányfő politikai igazgatója rámutatott: „Marco Rubio amerikai külügyminiszer következő lépésként egy hármas (Trump–Putyin–Zelenszkij) találkozó előkészítéséről számolt be, amely a háború kitörése óta az első esély lehet a strukturált béketárgyalásokra. Magyarország továbbra is hajlandó bármilyen segítséget megadni a tárgyalásos rendezés elősegítése érdekében” – fűzte hozzá.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP