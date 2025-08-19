Ft
Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Igazat adott Orbánnak és Trumpnak a finn elnök: több előrelépés történt két hét alatt, mint az elmúlt 3 évben

2025. augusztus 19. 12:03

„Washingtonban új fejezet kezdődött a béketárgyalásokban” – tette hozzá a magyar miniszterelnök politikai igazgatója.

2025. augusztus 19. 12:03
null

Az orosz-ukrán háború kitörése óta az Európai Bizottság vezetése, élén Ursula von der Leyennel, következetesen azt az álláspontot képviselt, hogy Oroszországot le lehet győzni a hadszíntéren, ezért minden áron folytatni kell a háborút és ennek érdekében minden eszközzel támogatni kell Ukrajnát.

Az Európai Bizottság látszólag akkor állt át a békepárti megközelítésre, amikor Donald Trump amerikai elnök hivatalába visszatérve ugyancsak a konfliktus tárgyalásos rendezésének fontosságát hangsúlyozta,

és ebben a kérdésben egyetértésre talált Orbán Viktorral is.

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: Orbán Viktor 2024-ben indult békemisszióra, amelynek során találkozott Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével, Vlagyimir Putyin orosz államfővel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint Hszi Csin-ping kínai elnökkel is.

A Finn elnök is elismerte a diplomáciai megoldás hatékonyságát

„Tegnap Washingtonban új fejezet kezdődött a béketárgyalásokban” – értékelte a hétfői eseményeket Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebookon.

Mint a politikus felidézte: „A magyar kormány álláspontja a háború kezdete óta világos: tartós béke csak akkor születhet, ha a felek felismerik egymás szándékait, és hajlandók közelíteni az álláspontjaikat. Ehhez azonban közvetítők, hidat építő országok és vezetők kellenek: Orbán Viktor békemissziója segített tisztán látni a háború lehetséges kimenetelét, és megtörte a diplomáciai megoldást övező tabut. Donald Trump pedig a nyugati világ vezető hatalmának első embereként valódi geopolitikai erővel bír, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítse a harcoló feleket” – emlékeztetett.

Több előrelépés történt két hét alatt, mint az elmúlt három évben” 

– nyilatkozta a tárgyalásokat követően a finn elnök.

„Igaza van. Magyarország pontosan ezért hangsúlyozza immár három és fél éve: a béke felé vezető út kizárólag a kommunikációs csatornák megnyitásán, a tárgyaláson keresztül vezethet. Most a legnagyobb feladat a megkezdett diplomáciai folyamat fenntartása: mielőbb meg kell állítani az eszkaláció veszélyét, és a rendezés irányába kell terelni a konfliktust” – tette hozzá Orbán Balázs.

Mint a kormányfő politikai igazgatója rámutatott: „Marco Rubio amerikai külügyminiszer következő lépésként egy hármas (Trump–Putyin–Zelenszkij) találkozó előkészítéséről számolt be, amely a háború kitörése óta az első esély lehet a strukturált béketárgyalásokra. Magyarország továbbra is hajlandó bármilyen segítséget megadni a tárgyalásos rendezés elősegítése érdekében” – fűzte hozzá.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

