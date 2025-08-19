Igazat adott Orbánnak és Trumpnak a finn elnök: több előrelépés történt két hét alatt, mint az elmúlt 3 évben

Az orosz-ukrán háború kitörése óta az Európai Bizottság vezetése, élén Ursula von der Leyennel, következetesen azt az álláspontot képviselt, hogy Oroszországot le lehet győzni a hadszíntéren, ezért minden áron folytatni kell a háborút és ennek érdekében minden eszközzel támogatni kell Ukrajnát.

Az Európai Bizottság látszólag akkor állt át a békepárti megközelítésre, amikor Donald Trump amerikai elnök hivatalába visszatérve ugyancsak a konfliktus tárgyalásos rendezésének fontosságát hangsúlyozta,

és ebben a kérdésben egyetértésre talált Orbán Viktorral is.

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: Orbán Viktor 2024-ben indult békemisszióra, amelynek során találkozott Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével, Vlagyimir Putyin orosz államfővel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint Hszi Csin-ping kínai elnökkel is.

A Finn elnök is elismerte a diplomáciai megoldás hatékonyságát

„Tegnap Washingtonban új fejezet kezdődött a béketárgyalásokban” – értékelte a hétfői eseményeket Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebookon.