08. 19.
kedd
háború Bundeswehr Németország hadsereg

Kiszivárgott: háborús készültségbe lép Németország

2025. augusztus 19. 11:57

A Bundeswehr terve Németország infrastruktúráját készíti fel egy esetleges háborúra – belföldön és Kelet-Európában egyaránt.

2025. augusztus 19. 11:57
null

A német haderő (Bundeswehr) arra sürgeti a német városokat és településeket, hogy készüljenek fel egy esetleges háborúra Németországban – írja a Correctiv.

A német lap több járástól és várostól is úgy értesült, hogy az elmúlt hetekben magas rangú Bundeswehr-tisztek látogattak el a német tartományi vezetéshez. 

A bizalmasnak minősített találkozók célja az volt, hogy a hadsereg rávegye az önkormányzatokat háborús felkészültségük  növelésére.

A Bundeswehr a Correctiv megkeresésére megerősítette a hírt. „Már hosszabb ideje számos egyeztetés zajlik, különösen a tartományok képviselőivel” – mondta a Bundeswehr Műveleti Parancsnokságának szóvivője. Ezek a tárgyalások a „Németország Műveleti Terv” (Operationsplan Deutschland) keretein belül történtek.

A Bundeswehr által a Német Járási Szövetségnek februárban bemutatott terv célja, hogy Németország infrastruktúráját a lehető legjobban felkészítse egy esetleges háborúra – akár német területen, akár Kelet-Európában. A dokumentum szerint így biztosítható olyan mértékű elrettentés, amely megelőzheti a Németország elleni támadást és a háború kitörését. A Bundeswehr honlapján közzétett prezentáció alapján a terv az Oroszország Ukrajna ellen indított agressziójára adott válaszként született, és a NATO keleti szárnyának védelmét szolgálja.  

A Bundeswehr közölte: a járási vezetőkkel és polgármesterekkel folytatott tárgyalások az úgynevezett „OPLAN DEU” részét képezik. Ennek célja, hogy az ország- és szövetségvédelem központi katonai elemei összehangolódjanak a szükséges civil támogató feladatokkal.

A cél:

Válság és konfliktus esetén a politikai döntést követően célzottan és az alkotmányos kereteken belül lehessen eljárni.

Több polgármester és járási vezető részletesen beszámolt a német lapnak arról, miről is szóltak konkrétan a Bundeswehrrel folytatott egyeztetések: kritikus infrastruktúrákat kell azonosítani, mint például fontos útkereszteződéseket, hidakat vagy vészhelyzeti kutakat. Ezekre honvédelmi koncepciókat kell kidolgozni, hogy kiszűrjék a szabotőröket, vagy megelőzzék a támadásokat.

Emellett a belvárosokban lévő betemetett pinceösszeköttetéseket újra szabaddá kell tenni, hogy ki lehessen menteni a bombázások túlélő áldozatait az összeomlott házakból. Egy járási vezető így fogalmazott: „Mindenre fel kell készülnünk”.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

massivement-3
2025. augusztus 19. 14:07
Amikor egy moszkovita gerinctelen nyomoronc fidesznyikmagyarka őrjöng és agyvérzést kap, mint bayer, az a lehető legjobb irány. Hajrá németek, hajrá EU, le az áruló, alja moszkovitákkal!
Válasz erre
0
0
OneiroNauta
2025. augusztus 19. 14:07
Idióták...
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. augusztus 19. 14:06
Németország vajon melyik szomszédjától retteg? Miközben NATO tagállam. A népet próbálják csak félelemmel kordában tartani.
Válasz erre
0
0
massivement-3
2025. augusztus 19. 14:05
Magyarországon évek óta az van - ami persze kamu.
Válasz erre
0
0
