Kiszivárgott: háborús készültségbe lép Németország

A német haderő (Bundeswehr) arra sürgeti a német városokat és településeket, hogy készüljenek fel egy esetleges háborúra Németországban – írja a Correctiv.

A német lap több járástól és várostól is úgy értesült, hogy az elmúlt hetekben magas rangú Bundeswehr-tisztek látogattak el a német tartományi vezetéshez.

A bizalmasnak minősített találkozók célja az volt, hogy a hadsereg rávegye az önkormányzatokat háborús felkészültségük növelésére.

A Bundeswehr a Correctiv megkeresésére megerősítette a hírt. „Már hosszabb ideje számos egyeztetés zajlik, különösen a tartományok képviselőivel” – mondta a Bundeswehr Műveleti Parancsnokságának szóvivője. Ezek a tárgyalások a „Németország Műveleti Terv” (Operationsplan Deutschland) keretein belül történtek.

A Bundeswehr által a Német Járási Szövetségnek februárban bemutatott terv célja, hogy Németország infrastruktúráját a lehető legjobban felkészítse egy esetleges háborúra – akár német területen, akár Kelet-Európában. A dokumentum szerint így biztosítható olyan mértékű elrettentés, amely megelőzheti a Németország elleni támadást és a háború kitörését. A Bundeswehr honlapján közzétett prezentáció alapján a terv az Oroszország Ukrajna ellen indított agressziójára adott válaszként született, és a NATO keleti szárnyának védelmét szolgálja.

A Bundeswehr közölte: a járási vezetőkkel és polgármesterekkel folytatott tárgyalások az úgynevezett „OPLAN DEU” részét képezik. Ennek célja, hogy az ország- és szövetségvédelem központi katonai elemei összehangolódjanak a szükséges civil támogató feladatokkal.

A cél:

Válság és konfliktus esetén a politikai döntést követően célzottan és az alkotmányos kereteken belül lehessen eljárni.

Több polgármester és járási vezető részletesen beszámolt a német lapnak arról, miről is szóltak konkrétan a Bundeswehrrel folytatott egyeztetések: kritikus infrastruktúrákat kell azonosítani, mint például fontos útkereszteződéseket, hidakat vagy vészhelyzeti kutakat. Ezekre honvédelmi koncepciókat kell kidolgozni, hogy kiszűrjék a szabotőröket, vagy megelőzzék a támadásokat.

Emellett a belvárosokban lévő betemetett pinceösszeköttetéseket újra szabaddá kell tenni, hogy ki lehessen menteni a bombázások túlélő áldozatait az összeomlott házakból. Egy járási vezető így fogalmazott: „Mindenre fel kell készülnünk”.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP