Fehér Ház politikus zaj internet honfoglalás Orbán Viktor közösségi média

Digitális harcosok, digitális honfoglalás, digitális katyvasz – mi a francot csinál a Fidesz az interneten?

2025. augusztus 19. 12:42

Nálunk még mindig több hónapos lemaradással készülnek állati kellemetlen videók.

2025. augusztus 19. 12:42
null
Flachner Balázs
Telex

„A hangsúlyeltolódás egyébként abban a Magyar Péter által közzétett dokumentumban is szerepelt, amelynek hitelességét a Fidesz még mindig tagadja, de részben emiatt is tűnik hihetőnek, hogy tényleg tőlük származik.

A Fidesz emellett láthatóan megpróbált kölcsönvenni bejáratott dolgokat a digitális honfoglalásához. Az egyik ilyen az, hogy az első DPK-találkozó a Papp László Sportarénában lesz, a Harcosok Klubja pedig a BOK Csarnokban született – a stadionokba szervezett, bombasztikus események egyértelműen az amerikai politikát, azon belül is Donald Trumpot idézik. A DPK-kkal és a Harcosok Klubjával megnőtt digitális zaj taktikai bevetése is jellemző az amerikai elnökre, bár ő sokkal durvábban uralja le az internetet, és messze nem tartunk ott, hogy Orbán percenként posztoljon valami őrültséget, végig nagybetűkkel.

Az, hogy Orbán stábja, sőt maguk a fideszes politikusok is igyekeznek minden mémet úgy felhasználni, mintha ezekkel végig a szórakoztatás lett volna a szándékuk, szintén hasonlít arra, amit a Fehér Ház jelenleg is csinál. Csak míg a Fehér Háznál láthatóan tényleg olyan arcokat vettek fel a kommunikációs csapatba, akik naponta 14 órát pörgetik krónikusan a TikTokot, addig nálunk még mindig több hónapos lemaradással készülnek állati kellemetlen videók. Ennél is fontosabb, hogy Magyarországon nincs meg az a Trumpot már 2016 előtt a keblére ölelő, fiatalokból álló online közösség sem, akik maguktól gyártják a mémeket, mert viccesnek tartják, hogy egy ilyen fickó vezeti az országot. Nálunk ugyanezek a fiatalok éppen mocskosfideszeznek, ezen pedig a nyugdíjas harcosok és az egymás vállát veregető fideszes politikusok és híres emberek sem fognak tudni változtatni.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

