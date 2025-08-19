Dübörög a digitális honfoglalás – itt van minden, amit a DPK-ról tudni kell
Az Orbán Viktor miniszerelnök által életre hívott kezdeményezés népszerűsége töretlen, szeptember végén nagyszabású, országos rendezvényre készülnek.
Nálunk még mindig több hónapos lemaradással készülnek állati kellemetlen videók.
„A hangsúlyeltolódás egyébként abban a Magyar Péter által közzétett dokumentumban is szerepelt, amelynek hitelességét a Fidesz még mindig tagadja, de részben emiatt is tűnik hihetőnek, hogy tényleg tőlük származik.
A Fidesz emellett láthatóan megpróbált kölcsönvenni bejáratott dolgokat a digitális honfoglalásához. Az egyik ilyen az, hogy az első DPK-találkozó a Papp László Sportarénában lesz, a Harcosok Klubja pedig a BOK Csarnokban született – a stadionokba szervezett, bombasztikus események egyértelműen az amerikai politikát, azon belül is Donald Trumpot idézik. A DPK-kkal és a Harcosok Klubjával megnőtt digitális zaj taktikai bevetése is jellemző az amerikai elnökre, bár ő sokkal durvábban uralja le az internetet, és messze nem tartunk ott, hogy Orbán percenként posztoljon valami őrültséget, végig nagybetűkkel.
Az, hogy Orbán stábja, sőt maguk a fideszes politikusok is igyekeznek minden mémet úgy felhasználni, mintha ezekkel végig a szórakoztatás lett volna a szándékuk, szintén hasonlít arra, amit a Fehér Ház jelenleg is csinál. Csak míg a Fehér Háznál láthatóan tényleg olyan arcokat vettek fel a kommunikációs csapatba, akik naponta 14 órát pörgetik krónikusan a TikTokot, addig nálunk még mindig több hónapos lemaradással készülnek állati kellemetlen videók. Ennél is fontosabb, hogy Magyarországon nincs meg az a Trumpot már 2016 előtt a keblére ölelő, fiatalokból álló online közösség sem, akik maguktól gyártják a mémeket, mert viccesnek tartják, hogy egy ilyen fickó vezeti az országot. Nálunk ugyanezek a fiatalok éppen mocskosfideszeznek, ezen pedig a nyugdíjas harcosok és az egymás vállát veregető fideszes politikusok és híres emberek sem fognak tudni változtatni.”
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
Ez egy hangos, jórészt egyébként privilegizált kisebbség eszköze és – ne tévedjünk – szórakozási formája, amit a kormányváltásért dolgozó média erőteljesen megtol. Kacsoh Dániel írása.