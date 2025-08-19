FTC–Qarabag: így szól a Bajnokok Ligája himnusza az Üllői úton (VIDEÓ)

Költöznie kell a Fradinak a Bajnokok Ligája miatt
A Qarabag ellen már a főtábla a tét.
Izgalmas hangpróbát tartottak a hét elején a Groupama Arenában: azt tesztelték, hogyan szól a Bajnokok Ligája himnusza a Ferencváros otthonában.
Izgalmas hangpróbát tartottak a hét elején a Groupama Arenában: azt tesztelték, hogyan szól a Bajnokok Ligája himnusza a Ferencváros otthonában.
Annyit az Üllői129 által megosztott rövid videóból is leszűrhetünk, hogy a jól ismert dallamot bizony lúdbőrözős érzés magyar stadionban hallani, ezt élesben is fantasztikus lenne minél többször átélni. A BL-főtábláért folyó selejtezősorozat a negyedik, utolsó párharcához érkezett:
a Fradi kedd este hazai odavágóval kezdi meg a döntő playoffkört az azeri bajnok Qarabag ellen, az idény egyik legfontosabb összecsapása 21 órakor kezdődik a Groupamában – mint ismert, ezt már az RTL közvetíti élőben.
(Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)