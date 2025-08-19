FTC–Qarabag: így szól a Bajnokok Ligája himnusza az Üllői úton (VIDEÓ)

Izgalmas hangpróbát tartottak a hét elején a Groupama Arenában: azt tesztelték, hogyan szól a Bajnokok Ligája himnusza a Ferencváros otthonában.

Annyit az Üllői129 által megosztott rövid videóból is leszűrhetünk, hogy a jól ismert dallamot bizony lúdbőrözős érzés magyar stadionban hallani, ezt élesben is fantasztikus lenne minél többször átélni. A BL-főtábláért folyó selejtezősorozat a negyedik, utolsó párharcához érkezett: