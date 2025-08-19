Ft
Qarabag Bajnokok Ligája Ferencváros FTC

FTC–Qarabag: így szól a Bajnokok Ligája himnusza az Üllői úton (VIDEÓ)

2025. augusztus 19. 12:35

Izgalmas hangpróbát tartottak a hét elején a Groupama Arenában: azt tesztelték, hogyan szól a Bajnokok Ligája himnusza a Ferencváros otthonában.

2025. augusztus 19. 12:35
Izgalmas hangpróbát tartottak a hét elején a Groupama Arenában: azt tesztelték, hogyan szól a Bajnokok Ligája himnusza a Ferencváros otthonában.

Annyit az Üllői129 által megosztott rövid videóból is leszűrhetünk, hogy a jól ismert dallamot bizony lúdbőrözős érzés magyar stadionban hallani, ezt élesben is fantasztikus lenne minél többször átélni. A BL-főtábláért folyó selejtezősorozat a negyedik, utolsó párharcához érkezett: 

a Fradi kedd este hazai odavágóval kezdi meg a döntő playoffkört az azeri bajnok Qarabag ellen, az idény egyik legfontosabb összecsapása 21 órakor kezdődik a Groupamában – mint ismert, ezt már az RTL közvetíti élőben. 

(Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Locomotive
2025. augusztus 19. 14:00
Döntetlent vízionálok. Mindkét csapat egyforma, azonos értéken állnak. Legutóbb vesztettünk ellenük, talán most jobban áll a Fradi.
berzerk
2025. augusztus 19. 13:18
Győzzünk!!!! Mindent bele!
dave
2025. augusztus 19. 13:17
Most akkor a fagyi a női BL-re készül? Kis hamisak. Egyébként megint a szerkesztő bzmg! Szórakoztok, nézd már meg milyen képet raksz be, te idióta, fogalmatlan, semmirekellő!
Czápa
2025. augusztus 19. 13:11
Hajrà Fradi!!!
