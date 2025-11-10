Robbie Keane felfedte, ki a felelős a Fradi egyik leghatékonyabb fegyveréért

A Ferencváros labdarúgócsapata vasárnap 3–1-re nyert az újonc Kazincbarcika vendégeként Mezőkövesden az NB I-ben. A fővárosiak az első góljukat rögzített játékhelyzetből szerezték – a 35. percben Tóth Alex szabadrúgásából Varga Barnabás fejelt a kapuba –, ami az utóbbi időben az egyik legnagyobb és leghatékonyabb fegyverükké vált. A mérkőzés után az M4 Sport riportere arról kérdezte Robbie Keane vezetőedzőt, kinek az érdeme, hogy az FTC ilyen sokat fejlődött az állított labdás szituációkban.