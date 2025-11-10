Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Robbie Keane Fradi Ferencváros FTC

Robbie Keane felfedte, ki a felelős a Fradi egyik leghatékonyabb fegyveréért

2025. november 10. 19:06

A Ferencváros a Kazincbarcika ellen is szerzett egy gólt rögzített játékhelyzetből. Robbie Keane elárulta, kinek az érdeme, hogy ebben az idényben nagyon eredményesek a pontrúgások után.

2025. november 10. 19:06
null

A Ferencváros labdarúgócsapata vasárnap 3–1-re nyert az újonc Kazincbarcika vendégeként Mezőkövesden az NB I-ben. A fővárosiak az első góljukat rögzített játékhelyzetből szerezték – a 35. percben Tóth Alex szabadrúgásából Varga Barnabás fejelt a kapuba –, ami az utóbbi időben az egyik legnagyobb és leghatékonyabb fegyverükké vált. A mérkőzés után az M4 Sport riportere arról kérdezte Robbie Keane vezetőedzőt, kinek az érdeme, hogy az FTC ilyen sokat fejlődött az állított labdás szituációkban.

Ezt is ajánljuk a témában

A támadó pontrúgásokért Phil Hudson a felelős, akinek nagy szerepe van abban, hogy ilyen sikeresek vagyunk ebben az érkezésünk óta. De kellenek a jó pontrúgók, a pontos beadások és az az eltökéltség, amivel a kapu elé érkezünk. Persze kifigyeljük az ellenfelek gyenge pontjait, de alapvetően ilyen egyszerű ez

– idézte Keane válaszát a Ferencváros szurkolói oldala, az ulloi129.hu.

„Jó hét volt ez, még ha meg is fáztam, a srácok nagyszerűen teljesítettek, megmutatták, hogy erős karakterek. Ha visszatérünk, innen folytatjuk!” – tekintett előre a novemberi válogatott szünet utáni időszakra az ír szakember.

Kazincbarcika–Ferencváros 1–3 (Varga fejes gólja 1:37-től)

 

A Ferencváros a következő bajnoki mérkőzését a Nyíregyházával (november 22.) vívja, majd a Fenerbahcéhoz (november 27.) látogat az Európa-ligában. A hónapot a Puskás Akadémia (november 30.) elleni idegenbeli összecsapással zárja a Fradi, aztán jön a Kisvárda elleni két NB I-es találkozó (december 4-én és 7-én), majd a Rangers (december 11.) elleni hazai El-meccs.

Nyitókép: fradi.hu

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!