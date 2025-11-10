Robbie Keane felfedte, ki a felelős a Fradi egyik leghatékonyabb fegyveréért

Felállt a vert helyzetből – az El-kezdőből kimaradó válogatott játékosai repítették a Fradit
A címvédő Ferencváros labdarúgócsapata olyan különbséggel verte az NB I-es újoncot, mint csütörtökön a bolgár bajnokot az Európa-ligában.
A Ferencváros a Kazincbarcika ellen is szerzett egy gólt rögzített játékhelyzetből. Robbie Keane elárulta, kinek az érdeme, hogy ebben az idényben nagyon eredményesek a pontrúgások után.
A Ferencváros labdarúgócsapata vasárnap 3–1-re nyert az újonc Kazincbarcika vendégeként Mezőkövesden az NB I-ben. A fővárosiak az első góljukat rögzített játékhelyzetből szerezték – a 35. percben Tóth Alex szabadrúgásából Varga Barnabás fejelt a kapuba –, ami az utóbbi időben az egyik legnagyobb és leghatékonyabb fegyverükké vált. A mérkőzés után az M4 Sport riportere arról kérdezte Robbie Keane vezetőedzőt, kinek az érdeme, hogy az FTC ilyen sokat fejlődött az állított labdás szituációkban.
A támadó pontrúgásokért Phil Hudson a felelős, akinek nagy szerepe van abban, hogy ilyen sikeresek vagyunk ebben az érkezésünk óta. De kellenek a jó pontrúgók, a pontos beadások és az az eltökéltség, amivel a kapu elé érkezünk. Persze kifigyeljük az ellenfelek gyenge pontjait, de alapvetően ilyen egyszerű ez
– idézte Keane válaszát a Ferencváros szurkolói oldala, az ulloi129.hu.
„Jó hét volt ez, még ha meg is fáztam, a srácok nagyszerűen teljesítettek, megmutatták, hogy erős karakterek. Ha visszatérünk, innen folytatjuk!” – tekintett előre a novemberi válogatott szünet utáni időszakra az ír szakember.
A Ferencváros a következő bajnoki mérkőzését a Nyíregyházával (november 22.) vívja, majd a Fenerbahcéhoz (november 27.) látogat az Európa-ligában. A hónapot a Puskás Akadémia (november 30.) elleni idegenbeli összecsapással zárja a Fradi, aztán jön a Kisvárda elleni két NB I-es találkozó (december 4-én és 7-én), majd a Rangers (december 11.) elleni hazai El-meccs.
Nyitókép: fradi.hu