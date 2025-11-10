„Három megjegyzés petike kissé kaotikus bejegyzéséhez:

1. ha állat módjára viselkedsz nőkkel, újságírókkal, olyan emberekkel, akik nem borulnak le a nem létező karizmád, politikai teljesítményed stb. előtt, akkor állatként is bánnak veled

2. nem csak az állatoknak, de szolgálnak is gazdájuk van, s amíg a mentelmi jogodat egy páncélszekrényben őrzik Brüsszelben, te csak egy szolga vagy

3. a vita nem arról szól, hogy te semmi teljesítményeddel felkérdezel, számon kérsz egy olyan embert, aki közel húsz évig vezette, illetve vezeti az országot

Szóval mikor kéred vissza a páncélból a mentelmi jogodat, hogy végre a megfelelő emberek (rendőrnyomozók)is feltehessék a kérdéseiket telefon rablás és bennfentes kereskedelem ügyében? Legyél férfi, vállald a tetteid következményeit?”