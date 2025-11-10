Ft
páncélszekrény szolga ország

Petike, te csak egy szolga vagy!

2025. november 10. 20:19

Szóval mikor kéred vissza a páncélból a mentelmi jogodat?

2025. november 10. 20:19
Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„Három megjegyzés petike kissé kaotikus bejegyzéséhez:

1. ha állat módjára viselkedsz nőkkel, újságírókkal, olyan emberekkel, akik nem borulnak le a nem létező karizmád, politikai teljesítményed stb. előtt, akkor állatként is bánnak veled 

2. nem csak az állatoknak, de szolgálnak is gazdájuk van, s amíg a mentelmi jogodat egy páncélszekrényben őrzik Brüsszelben, te csak egy szolga vagy 

3. a vita nem arról szól, hogy te semmi teljesítményeddel felkérdezel, számon kérsz egy olyan embert, aki közel húsz évig vezette, illetve vezeti az országot

Szóval mikor kéred vissza a páncélból a mentelmi jogodat, hogy végre a megfelelő emberek (rendőrnyomozók)is feltehessék a kérdéseiket telefon rablás és bennfentes kereskedelem ügyében? Legyél férfi, vállald a tetteid következményeit?”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

nemenvagyoken
2025. november 10. 22:01
Magyartalan Peti, a tarajos gőte, Tehetsége semmi, viszont nagy a gőgje. Brüsszelita ficsúr, áruló pojáca, Szerepét már egyre hitványabbul játssza. Azt hitte, hogy ő lesz Orbán Viktor mása, De csak annyit ért el, hogy szaros a tojása.
elcapo-2
2025. november 10. 21:38
Ismét kapott a pofájára a poloska, remekül megfogalmazta a Kötter!
elcapo-2
2025. november 10. 21:37
Mégis mit képzel a poloska? Az Orbánnal vitatkozni azt jelentené, hogy Orbán magával egy szintre pozícionálta a poloskát! Ott a Menczer, a Gulyás, a Kocsis Máté......azok is simán lemossák a pszichopatát!
nyugalom
2025. november 10. 21:31
A tarajos csicska.
