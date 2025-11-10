Ft
kerület Belső-Erzsébetvárosban zsidónegyed

Megváltozhat Budapest térképe: Belső-Erzsébetváros a VI. kerülethez csatlakozhat

2025. november 10. 19:35

A folyamat hosszú és összetett, de a szándék egyértelmű, a zsidónegyed a VI. kerület részévé válna, megőrizve történelmi és vallási identitását.

2025. november 10. 19:35
null

Sikeres egyeztetés zajlott Belső-Erzsébetvárosban a zsidónegyed kerületváltásáról: Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke és Frölich Róbert országos főrabbi Soproni Tamással, a VI. kerület polgármesterével tárgyaltak a tervezett kiválásról a VII. kerületből – számolt be a Magyar Nemzet.

A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Belső-Erzsébetvárosban élők elégedetlenek a VII. kerület jelenlegi vezetésével, különösen a közbiztonság és a közterületek állapota miatt. Frölich Róbert és Szabó György a lakosság támogatásával vállalták a tárgyalásokat, miután a helyi közösség problémái – többek között a rendetlenség és a prostitúció – hosszú ideje súlyos gondot jelentettek.

Szabó György a megbeszélés után elmondta, hogy 

Soproni Tamás teljes mértékben támogatóan áll a kerületváltás elképzeléséhez, és jelezte: ha a VII. kerületben a lakossági népszavazás sikeres lesz, a VI. kerület is megkérdezi majd saját lakóit a befogadásról.

A következő lépések között szerepel egy újabb lakossági egyeztetés, ahol a népszavazási kezdeményezésről döntenek. Szabó György hangsúlyozta, hogy a folyamat hosszadalmas: aláírásgyűjtés, népszavazás, mindkét kerület jóváhagyása, majd a kormány döntése a kerülethatárok módosításáról akár egy-két évet is igénybe vehet, és a változás legkorábban a 2029-es önkormányzati választás után léphet életbe.

A Mazsök elnöke kiemelte, hogy a zsidónegyed mindig is Erzsébetváros része volt, a Károly körút–Rákóczi út–Erzsébet körút–Király utca által határolt területen találhatók a zsinagógák, rituális fürdők és vallási központok. „Itt a vallásunk miatt helyhez vagyunk kötve, de nem is akarunk elmenni sehova” – hangsúlyozta. „Fontos, hogy ez a kérdés nem csupán a zsidó lakosokat érinti, hanem az összes erzsébetvárosi polgárt, vallástól és politikai hovatartozástól függetlenül” – tette hozzá.

Nyitókép: Lakatos Péter / MTI

totumfaktum-2
2025. november 10. 20:25
Úgy tudom szerveztek már polgárőrséget is, mert nem bírják azt a rumlit, ami lett. És volt jelentkező bőven. Niedermüller sújtotta kerület.
Obsitos Technikus
2025. november 10. 20:12 Szerkesztve
Alkotmányos joguk, de vajon mitől lenne jobb az egyik, mint a másik?
Reszelő Aladár
2025. november 10. 20:04
Nem pontosan látom, hogy mi értelme ennyi kerületet fenntartani. Most hogy a Fidesz visszaszorulóban van Budapesten, talán megérné nekimenni egy nagyon masszív közigazgatási reformnak. Rendezni kellene az agglomeráció helyzetét is, az egyes felelősségi köröket, az meg egyenest nonszensz, hogy az utca túloldala már egy másik körzet, máshol kap egészségügyi ellátást, iskolát, önkormányzatot.
gullwing
2025. november 10. 19:47
Tehát a ballibcsi pikotól menekülnek a balos zsidók...
