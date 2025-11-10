Megváltozhat Budapest térképe: Belső-Erzsébetváros a VI. kerülethez csatlakozhat

Sikeres egyeztetés zajlott Belső-Erzsébetvárosban a zsidónegyed kerületváltásáról: Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke és Frölich Róbert országos főrabbi Soproni Tamással, a VI. kerület polgármesterével tárgyaltak a tervezett kiválásról a VII. kerületből – számolt be a Magyar Nemzet.

A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Belső-Erzsébetvárosban élők elégedetlenek a VII. kerület jelenlegi vezetésével, különösen a közbiztonság és a közterületek állapota miatt. Frölich Róbert és Szabó György a lakosság támogatásával vállalták a tárgyalásokat, miután a helyi közösség problémái – többek között a rendetlenség és a prostitúció – hosszú ideje súlyos gondot jelentettek.