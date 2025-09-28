Brutális ostrom alá került Kijev: orosz nehézbombázók és drónok támadtak

Szombatról vasárnapra virradó éjjel Oroszország tömeges rakéta- és dróntámadást indított Kijev és több ukrán város ellen, nehézbombázókat is bevetve, ami országszerte légiriadót váltott ki – írta meg az Index.

Az összehangolt csapássorozat részeként a jelentések szerint öt Tu–95-ös bombázó emelkedett a levegőbe helyi idő szerint 1 óra 45 perckor a Murmanszki területen fekvő Olenya repülőtérről. Hajnali fél három körül a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás arra figyelmeztetett, hogy Oroszország MiG–31K gépeket indított, ezért országos riasztás lépett életbe, amiről a The Kyiv Independent számolt be.

Az ukrán légierő 3 óra 52 perckor adott ki újabb riasztást, jelezve, hogy Oroszország feltehetően Tu–95-ös bombázókat emelt a levegőbe az Engels légibázisról. Közben Sahíd típusú drónok rajai is több ukrán régiót fenyegettek, a legsúlyosabb károkról Kijev és Zaporizzsja számolt be. A fővárosban egy ötemeletes épület részben megsemmisült, és több kerületben a lakóépületek infrastruktúrája is megsérült erről Tymyr Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője tájékoztatott.

A rakéták még mindig csapódnak a városba”

– jelentette Vitalij Klicsko kijevi polgármester, aki arra kérte a lakosokat, hogy maradjanak az óvóhelyeken közlése szerint legalább három ember megsérült.