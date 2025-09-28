Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
09. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
kerület Tymyr Tkacsenko főváros rakéta Oroszország nehézbombázó

Brutális ostrom alá került Kijev: orosz nehézbombázók és drónok támadtak

2025. szeptember 28. 08:35

Kijevben és Zaporizzsjában súlyos károk keletkeztek.

2025. szeptember 28. 08:35
null

Szombatról vasárnapra virradó éjjel Oroszország tömeges rakéta- és dróntámadást indított Kijev és több ukrán város ellen, nehézbombázókat is bevetve, ami országszerte légiriadót váltott ki – írta meg az Index.

Az összehangolt csapássorozat részeként a jelentések szerint öt Tu–95-ös bombázó emelkedett a levegőbe helyi idő szerint 1 óra 45 perckor a Murmanszki területen fekvő Olenya repülőtérről. Hajnali fél három körül a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás arra figyelmeztetett, hogy Oroszország MiG–31K gépeket indított, ezért országos riasztás lépett életbe, amiről a The Kyiv Independent számolt be.

Az ukrán légierő 3 óra 52 perckor adott ki újabb riasztást, jelezve, hogy Oroszország feltehetően Tu–95-ös bombázókat emelt a levegőbe az Engels légibázisról. Közben Sahíd típusú drónok rajai is több ukrán régiót fenyegettek, a legsúlyosabb károkról Kijev és Zaporizzsja számolt be. A fővárosban egy ötemeletes épület részben megsemmisült, és több kerületben a lakóépületek infrastruktúrája is megsérült erről Tymyr Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője tájékoztatott.

A rakéták még mindig csapódnak a városba” 

– jelentette Vitalij Klicsko kijevi polgármester, aki arra kérte a lakosokat, hogy maradjanak az óvóhelyeken közlése szerint legalább három ember megsérült.

Kijev megyében a fővároson kívüli kerületekben több ház és középület is lángra kapott a „tömeges ellenséges támadás” következtében ezt a regionális hatóságok közölték. Fastiv településen öt ember sérült meg, mindannyian egy pékség alkalmazottai az üzem a csapás során gyulladt ki.

Nyitókép forrása: Pedro N. X-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

***

Ezt is ajánljuk a témában

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ChongLi
2025. szeptember 28. 09:05
Még az a szerencse, hogy az ukrán légvédelem a drónok 92%-t, a rakéták 97,5%-t megsemmisítette. A felsorolt károk csak a lehullott törmelékek miatt keletkeztek. A 8%drón és a 2.5% rakéta viszont megsemmisített több kórházat, óvodát és három szülőotthont.
Válasz erre
1
0
DINO54
2025. szeptember 28. 09:04
Pékségre nehézbombázóval. Na neeee!
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. szeptember 28. 09:02
A siklóbombákat semlegesítő ukrán fegyverekből vehetnénk mi is. Ugye van?
Válasz erre
0
0
Majdmegmondom
2025. szeptember 28. 08:59
A nyugat erre a hírre elborzad és felturbózza a fegyver szállítmányokat, mert az nem lehet igaz, hogy 5 nehézbombázó nyolc sérülést okozott. Sokszor úgy érzem, hogy a nyugat DS jobban akarja az ukrán rabszolgák halálát, mint az oroszok...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!