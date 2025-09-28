Brutális ostrom alá került Kijev: orosz nehézbombázók és drónok támadtak

Itt van Zelenszkij legújabb bejelentése: Ukrajna fegyvereket adna el világhatalmaknak
Ukrajna elnöke fegyverexportot hirdetett. Szerinte Európában, az USA-ban, a Közel-Keleten és Afrikában is élénk kereslet mutatkozik az ukrán fegyverek iránt.
Kijevben és Zaporizzsjában súlyos károk keletkeztek.
Szombatról vasárnapra virradó éjjel Oroszország tömeges rakéta- és dróntámadást indított Kijev és több ukrán város ellen, nehézbombázókat is bevetve, ami országszerte légiriadót váltott ki – írta meg az Index.
Az összehangolt csapássorozat részeként a jelentések szerint öt Tu–95-ös bombázó emelkedett a levegőbe helyi idő szerint 1 óra 45 perckor a Murmanszki területen fekvő Olenya repülőtérről. Hajnali fél három körül a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás arra figyelmeztetett, hogy Oroszország MiG–31K gépeket indított, ezért országos riasztás lépett életbe, amiről a The Kyiv Independent számolt be.
Az ukrán légierő 3 óra 52 perckor adott ki újabb riasztást, jelezve, hogy Oroszország feltehetően Tu–95-ös bombázókat emelt a levegőbe az Engels légibázisról. Közben Sahíd típusú drónok rajai is több ukrán régiót fenyegettek, a legsúlyosabb károkról Kijev és Zaporizzsja számolt be. A fővárosban egy ötemeletes épület részben megsemmisült, és több kerületben a lakóépületek infrastruktúrája is megsérült erről Tymyr Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője tájékoztatott.
A rakéták még mindig csapódnak a városba”
– jelentette Vitalij Klicsko kijevi polgármester, aki arra kérte a lakosokat, hogy maradjanak az óvóhelyeken közlése szerint legalább három ember megsérült.
Kijev megyében a fővároson kívüli kerületekben több ház és középület is lángra kapott a „tömeges ellenséges támadás” következtében ezt a regionális hatóságok közölték. Fastiv településen öt ember sérült meg, mindannyian egy pékség alkalmazottai az üzem a csapás során gyulladt ki.
Nyitókép forrása: Pedro N. X-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Ukrajna elnöke fegyverexportot hirdetett. Szerinte Európában, az USA-ban, a Közel-Keleten és Afrikában is élénk kereslet mutatkozik az ukrán fegyverek iránt.
***
Ezt is ajánljuk a témában
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetnek azt is kijelentette, „gyakorlatilag a magyar–ukrán kapcsolatok folyamatosan lefelé tartanak”.
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetnek azt is kijelentette, „gyakorlatilag a magyar–ukrán kapcsolatok folyamatosan lefelé tartanak”.
Az oroszok azonnal leállították a munkát a helyszínen.
Nem teketóriázott a külügyminiszter.