Hírek
Vélemények
Hetilap
fegyverexportőr Zelenszkij Ukrajna nyilatkozat

Itt van Zelenszkij legújabb bejelentése: Ukrajna fegyvereket adna el világhatalmaknak

2025. szeptember 28. 08:19

Ukrajna elnöke fegyverexportot hirdetett. Szerinte Európában, az USA-ban, a Közel-Keleten és Afrikában is élénk kereslet mutatkozik az ukrán fegyverek iránt.

2025. szeptember 28. 08:19
null

Európa, az Egyesült Államok és a Közel-Kelet mellett az afrikai országok is aktívan érdeklődnek az ukrán fegyverek iránt – számolt be róla az RBC-Ukraine Volodimir Zelenszkij szeptember 27-i nyilatkozata nyomán.

Ebben az ukrán elnök nemcsak a fegyverexport szándékáról beszélt, azt is kifejtette, hogy országa csak azoknak a típusoknak az eladásához járul hozzá, amelyekből nincs hiány a hadseregben. 

Az ukrán fegyveres erők prioritást élveznek e tekintetben. Elsődleges a fronton harcolók érdeke, utána az arzenál biztosítása, és csak ezt követően jöhet szóba az irányított export” – szögezte le Zelenszkij, hozzátéve, hogy a többlet exportjából származó bevételt a leginkább hiánycikk eszközök, 

például drónok és nagy hatótávolságú járművek beszerzésére és gyártására költenék. 

Ukrajna már meg is kezdte a tárgyalásokat ez ügyben egyes európai és közel-keleti országokkal, illetve az USA-val, valamint több afrikai állam képviselője is bejelentkezett – a pontos listát és feltételeket a közeljövőben közzéteszik.

Az ukrán fegyverexport magában foglalná a magán- és az állami szállítmányokat egyaránt, „kezelhető és egyensúlyi módon” a front elsődleges érdekét szem előtt tartva. Az elnök azt is elmondta, Ukrajna a teljes körű háború során új mutatót ért el a fegyvergyártásban: az ukrán hadsereg csaknem hatvan százalékban hazai gyártású fegyverekkel felszerelt.

Mindeközben Ukrajna a szövetségeseitől legszűkebben is havi egymilliárd forintot szeretni kapni amerikai fegyverek vásárlására.

Nyitókép: Thomas Krych / Anadolu via AFP

