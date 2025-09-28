Itt van Zelenszkij legújabb bejelentése: Ukrajna fegyvereket adna el világhatalmaknak

Európa, az Egyesült Államok és a Közel-Kelet mellett az afrikai országok is aktívan érdeklődnek az ukrán fegyverek iránt – számolt be róla az RBC-Ukraine Volodimir Zelenszkij szeptember 27-i nyilatkozata nyomán.

Ebben az ukrán elnök nemcsak a fegyverexport szándékáról beszélt, azt is kifejtette, hogy országa csak azoknak a típusoknak az eladásához járul hozzá, amelyekből nincs hiány a hadseregben.

„Az ukrán fegyveres erők prioritást élveznek e tekintetben. Elsődleges a fronton harcolók érdeke, utána az arzenál biztosítása, és csak ezt követően jöhet szóba az irányított export” – szögezte le Zelenszkij, hozzátéve, hogy a többlet exportjából származó bevételt a leginkább hiánycikk eszközök,

például drónok és nagy hatótávolságú járművek beszerzésére és gyártására költenék.

Ukrajna már meg is kezdte a tárgyalásokat ez ügyben egyes európai és közel-keleti országokkal, illetve az USA-val, valamint több afrikai állam képviselője is bejelentkezett – a pontos listát és feltételeket a közeljövőben közzéteszik.