Ukrajna légtér Magyarország elnök Oroszország Nógrádi György Volodimir Zelenszkij figyelem diplomácia

A szakértő elárulta, ki Ukrajna két fő ellensége

2025. szeptember 27. 21:31

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetnek azt is kijelentette, „gyakorlatilag a magyar–ukrán kapcsolatok folyamatosan lefelé tartanak”.

null

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken azt állította, hogy feltehetően magyar drónok repültek be az ukrán légtérbe, emiatt pedig Zelenszkij megfenyegette Magyarországot. A kialakult helyzet kapcsán Nógrádi György is elmondta a véleményét. A biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott, hogy

gyakorlatilag a magyar–ukrán kapcsolatok folyamatosan lefelé tartanak”.

Nógrádi itt megjegyezte, hogy ennek számos oka van, az egyik, hogy az ukrán vezetés megszokta a háború valamivel több mint három éve óta, hogy ahova megy, ott nagyon rövid köszönetet mond, és utána elmondja a következő követeléseit.

„Ebből a legismertebb a Németországba akkreditált ukrán nagykövet esete volt, aki közölte, hogy ha Németország nem adja át a Taurus rakétákat, akkor mondjon le a kancellár” – emelte ki.

A diplomatáknak is kezd elege lenni

Majd arról beszélt, hogy bizonyos törésvonalak kezdenek látszani. „Ha megnézem Zelenszkij szerepét, akkor most először fordult elő, hogy az ENSZ-ben, amikor tartotta beszédét, a diplomaták döntő többsége fölállt és kiment, ami azt jelenti, hogy elege van Zelenszkij napi okoskodásából” – hangzott el.

Nógrádi György arra is felhívta fa figyelmet, hogy Ukrajna elvárja azt, hogy támogassák a NATO- és EU-csatlakozását. „Az oroszok az EU csatlakozást támogatják, mert közölték, hogy ha Ukrajna belép az Európai Unióba, abban a pillanatban az Európai Uniót belülről szétveri. 

A NATO csatlakozást sem az amerikaiak, sem a németek, sem jó pár egyéb európai ország nem támogatja”

 – emlékeztetett a biztonságpolitika szakértő.

Ezt követően kiemelte, hogy 

az ukránok számára az egyes számú ellenség Oroszország, a kettes számú ellenség sajnos Magyarország, mert nem támogatjuk ezt az életveszélyes öngyilkos ukrán politikát”.

Mi állhat a drónügy mögött?

Zárásként az újabb diplomáciai feszültséget okozó drónügy is előkerült. Nógrádi szerint ezzel kapcsolatban annyit látni kell, hogy 

Magyarország nem folytat hírszerzést Ukrajna felé. 

Tehát a Zelenszkij-féle politika eléggé meggyengült, de látni kell, hogy továbbra is aktív.

„Az elmúlt 48 óra számomra legfontosabb tanulsága az, hogy Zelenszkij bejelentette, hogy ha kiírják az ukrán választásokat, ő nem fog indulni az államfői posztért. Meglátjuk!” – zárta gondolatait a szakértő. 

Nyitókép: Oleksandr GIMANOV / AFP

