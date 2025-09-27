A szakértő elárulta, ki Ukrajna két fő ellensége

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken azt állította, hogy feltehetően magyar drónok repültek be az ukrán légtérbe, emiatt pedig Zelenszkij megfenyegette Magyarországot. A kialakult helyzet kapcsán Nógrádi György is elmondta a véleményét. A biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott, hogy

gyakorlatilag a magyar–ukrán kapcsolatok folyamatosan lefelé tartanak”.

Nógrádi itt megjegyezte, hogy ennek számos oka van, az egyik, hogy az ukrán vezetés megszokta a háború valamivel több mint három éve óta, hogy ahova megy, ott nagyon rövid köszönetet mond, és utána elmondja a következő követeléseit.

„Ebből a legismertebb a Németországba akkreditált ukrán nagykövet esete volt, aki közölte, hogy ha Németország nem adja át a Taurus rakétákat, akkor mondjon le a kancellár” – emelte ki.

A diplomatáknak is kezd elege lenni