A szakértő elárulta, ki Ukrajna két fő ellensége

Zelenszkij nem tud leállni: ismét Magyarországgal van baja – ezt üzente az ukrán elnök
Újabb témában próbált beleállni hazánkba.
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetnek azt is kijelentette, „gyakorlatilag a magyar–ukrán kapcsolatok folyamatosan lefelé tartanak”.
Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken azt állította, hogy feltehetően magyar drónok repültek be az ukrán légtérbe, emiatt pedig Zelenszkij megfenyegette Magyarországot. A kialakult helyzet kapcsán Nógrádi György is elmondta a véleményét. A biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott, hogy
Nógrádi itt megjegyezte, hogy ennek számos oka van, az egyik, hogy az ukrán vezetés megszokta a háború valamivel több mint három éve óta, hogy ahova megy, ott nagyon rövid köszönetet mond, és utána elmondja a következő követeléseit.
„Ebből a legismertebb a Németországba akkreditált ukrán nagykövet esete volt, aki közölte, hogy ha Németország nem adja át a Taurus rakétákat, akkor mondjon le a kancellár” – emelte ki.
Majd arról beszélt, hogy bizonyos törésvonalak kezdenek látszani. „Ha megnézem Zelenszkij szerepét, akkor most először fordult elő, hogy az ENSZ-ben, amikor tartotta beszédét, a diplomaták döntő többsége fölállt és kiment, ami azt jelenti, hogy elege van Zelenszkij napi okoskodásából” – hangzott el.
Nógrádi György arra is felhívta fa figyelmet, hogy Ukrajna elvárja azt, hogy támogassák a NATO- és EU-csatlakozását. „Az oroszok az EU csatlakozást támogatják, mert közölték, hogy ha Ukrajna belép az Európai Unióba, abban a pillanatban az Európai Uniót belülről szétveri.
A NATO csatlakozást sem az amerikaiak, sem a németek, sem jó pár egyéb európai ország nem támogatja”
– emlékeztetett a biztonságpolitika szakértő.
Ezt követően kiemelte, hogy
az ukránok számára az egyes számú ellenség Oroszország, a kettes számú ellenség sajnos Magyarország, mert nem támogatjuk ezt az életveszélyes öngyilkos ukrán politikát”.
Zárásként az újabb diplomáciai feszültséget okozó drónügy is előkerült. Nógrádi szerint ezzel kapcsolatban annyit látni kell, hogy
Magyarország nem folytat hírszerzést Ukrajna felé.
Tehát a Zelenszkij-féle politika eléggé meggyengült, de látni kell, hogy továbbra is aktív.
„Az elmúlt 48 óra számomra legfontosabb tanulsága az, hogy Zelenszkij bejelentette, hogy ha kiírják az ukrán választásokat, ő nem fog indulni az államfői posztért. Meglátjuk!” – zárta gondolatait a szakértő.
