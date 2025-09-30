Pattanásig feszült a hangulat Erzsébetvárosban – lemondásra szólították fel a polgármestert

Tíz probléma Magyar Péterrel, amelyen változtatnia kell, ha rendszert akar váltani
Az ellenzéki mantrák ismételgetése újabb és újabb helyszíneken nem egy kormányzásra kész erő képét festi fel.
Heves adok-kapok alakult ki Niedermüller Péter és Szabó György rabbi között a kerületben uralkodó állapotok miatt.
Telt házas, feszült hangulatú rendkívüli ülést tartott kedd reggel az erzsébetvárosi önkormányzat, ahol a képviselő-testület a kerület területi egységének megőrzéséről döntött.
Az ülésen részt vett Szabó György rabbi is, aki csak az ajtóban állva fért be a terembe. A zsidó egyházi vezető kemény szavakkal illette a polgármestert: mint fogalmazott,
emberkísérlet folyik, egy több száz éves negyedet sikerült bulinegyeddé aljasítani”.
S a fenti kijelentésével még ő volt a leghiggadtabb a teremben – derült ki az Index tudósításából. Az összeállításból arra is kitértek, hogy a kormánypárti ellenzéki képviselők és lakók sorban szólaltak fel a bulinegyed problémái miatt, miközben Niedermüller Péter polgármester védte az önkormányzat politikáját.
A cikkben kiemelték, hogy az ülés hátterében a rabbik által kezdeményezett népszavazás áll, amely Belső-Erzsébetváros kiválását célozza a VII. kerületből. Niedermüller ezzel kapcsolatban azt mondta, felerősödtek olyan hangok, amelyek népszavazást kívánnak kezdeményezni a bulinegyed kiválása miatt.
A kerületvezető hangsúlyozta, az elmúlt 90 évben a határok sértetlenek voltak. Szerinte Erzsébetváros több mint egy közigazgatási határ, egy közösség, amelynek szerves része Belső-Erzsébetváros. Az önkormányzat nyitott arra, hogy a fennálló problémákat megoldják tárgyalás útján – szögezte le a polgármester.
Az ülésen Benedek Zsolt, a Fidesz frakcióvezetője éles kritikával illette a polgármestert.
A rabbik kezdeményezése segélykiáltás.
Az ügy azért indult el, mert ön, polgármester úr, becsapta a helyieket. Az, hogy ez a helyzet előállhatott, az ön kudarcos politikájának eredménye” – hangzott el.
A frakcióvezető ezután felsorolta a problémákat:
Benedek felszólalásában kiemelte, a polgármesternek kellett volna orvosolnia ezeket a problémákat, de erre már nincs lehetőség, elfogyott a közbizalom.
Ezután emelkedett szóra a rabbi. Szabó György hangsúlyozta, tisztázni szeretné azt is, hogy minden kezdeményezés, amiről most szó van, az nem zsidó kezdeményezés.
„Csak a véletlen műve, hogy én éppen hosszú, nagy szakállal ülök itt, ettől függetlenül lényegtelen, hogy milyen zsidó szervezet milyen közleményt ad ki.
Erzsébetvárosi vagyok, ugyanabban a vizeletszagban, ugyanabban az ürülékben és szemétben botladozom, mint mindenki más”
– hangsúlyozta, leszögezve, hogy normális esetben a lakóknak lenne több lehetőségük, de a lakók szava mit sem számít. Majd felemlegette, hogy egy hónapja kezdték el a polgárőrség kiépítését, de azóta sem kaptak egyetlen telefonhívást sem az önkormányzattól.
A polgármester egyből válaszolt Szabó György felszólalására.
Amit elmondott, az igaztalan hangulatkeltés”
– jelentette ki a polgármester, ezt követően megjegyezte, hogy a rabbik sem keresték meg az önkormányzatot a polgárőrség miatt.
Ezt nem hagyta szó nélkül a rabbi sem. Azt mondta: „egyrészt az igaztalan vádakról: itt ülnek mögöttem lakótársaim, és vannak még több százan, akiknek a véleményét képviselem, tehát a vádaim nem igaztalanok. Mi, zsidók az önvizsgálat idejét tartjuk. Lehet, nem a lakókra kellene mutogatni, hanem önnek is önvizsgálatot kellene gyakorolnia” – húzta alá Szabó György.
Firnigel Lóránd MKKP-s képviselő is felszólalt. Beszédében elmondta,
egyetért azzal, hogy oszthatatlan a kerület, de a beltartalom nem jó.
„Ön hárít. Azt mondja, hogy a rendészetnek vagy a kormányzatnak kellene megoldania. Ugyanez volt, mikor az Airbnb bezárásáról volt szó” – folytatta, majd hozzáfűzte, hogy ő azon kevés képviselő közé tartozik, aki a kerületben lakik, ezért pontosan látja, valósak a problémák.
Ezért volt a módosító javaslatomban, hogy ön mondjon le, mert nem tud rendet tartani”
– erre taps tört ki. A képviselő pedig azokat a statisztikákat is ismertette, melyek egyértelműen kiderül, egyre fogy a lakosság.
Firnigel végül bejelentette, hogy Aranykutyafark díjat alapított, amelyet átadott a rabbinak, és küldött egyet a főrabbinak is. Ezt a díjat azért kapták a rabbik, mert annyira abszurd reakciót adtak a valós problémákra, amelyet a Kutyapárt is megsüvegelne – magyarázta az erzsébetvárosi képviselő.
Nyitókép korábbi felvétel. MTI/Koszticsák Szilárd