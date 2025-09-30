Ft
Pattanásig feszült a hangulat Erzsébetvárosban – lemondásra szólították fel a polgármestert

2025. szeptember 30. 15:05

Heves adok-kapok alakult ki Niedermüller Péter és Szabó György rabbi között a kerületben uralkodó állapotok miatt.

2025. szeptember 30. 15:05
null

Telt házas, feszült hangulatú rendkívüli ülést tartott kedd reggel az erzsébetvárosi önkormányzat, ahol a képviselő-testület a kerület területi egységének megőrzéséről döntött. 

Az ülésen részt vett Szabó György rabbi is, aki csak az ajtóban állva fért be a terembe. A zsidó egyházi vezető kemény szavakkal illette a polgármestert: mint fogalmazott, 

emberkísérlet folyik, egy több száz éves negyedet sikerült bulinegyeddé aljasítani”.

S a fenti kijelentésével még ő volt a leghiggadtabb a teremben – derült ki az Index tudósításából. Az összeállításból arra is kitértek, hogy a kormánypárti ellenzéki képviselők és lakók sorban szólaltak fel a bulinegyed problémái miatt, miközben Niedermüller Péter polgármester védte az önkormányzat politikáját. 

A rabbik kezdeményezése „segélykiáltás”

A cikkben kiemelték, hogy az ülés hátterében a rabbik által kezdeményezett népszavazás áll, amely Belső-Erzsébetváros kiválását célozza a VII. kerületből. Niedermüller ezzel kapcsolatban azt mondta, felerősödtek olyan hangok, amelyek népszavazást kívánnak kezdeményezni a bulinegyed kiválása miatt. 

A kerületvezető hangsúlyozta, az elmúlt 90 évben a határok sértetlenek voltak. Szerinte Erzsébetváros több mint egy közigazgatási határ, egy közösség, amelynek szerves része Belső-Erzsébetváros. Az önkormányzat nyitott arra, hogy a fennálló problémákat megoldják tárgyalás útján – szögezte le a polgármester.

Az ülésen Benedek Zsolt, a Fidesz frakcióvezetője éles kritikával illette a polgármestert.

A rabbik kezdeményezése segélykiáltás. 

Az ügy azért indult el, mert ön, polgármester úr, becsapta a helyieket. Az, hogy ez a helyzet előállhatott, az ön kudarcos politikájának eredménye” – hangzott el.

A frakcióvezető ezután felsorolta a problémákat:

  • összevissza forgatják a forgalmi rendet,
  • elvettek ezer parkolóhelyet,
  • a lakosság parkolóbérleteinek árát tizenhétszeresére emelték,
  • átjátszották a nyitva tartásról szóló döntést a „bulibáróknak”, 
  • és most még azzal is kedveznek nekik, hogy elkezdtek „sétálóutcásítani”, hogy kiülőket hozhassanak létre,
  • valamint elszabadították a rollerkáoszt.

Benedek felszólalásában kiemelte, a polgármesternek kellett volna orvosolnia ezeket a problémákat, de erre már nincs lehetőség, elfogyott a közbizalom.

Erzsébetvárosi lakosként szólt hozzá a témához a rabbi

Ezután emelkedett szóra a rabbi. Szabó György hangsúlyozta, tisztázni szeretné azt is, hogy minden kezdeményezés, amiről most szó van, az nem zsidó kezdeményezés.

„Csak a véletlen műve, hogy én éppen hosszú, nagy szakállal ülök itt, ettől függetlenül lényegtelen, hogy milyen zsidó szervezet milyen közleményt ad ki. 

Erzsébetvárosi vagyok, ugyanabban a vizeletszagban, ugyanabban az ürülékben és szemétben botladozom, mint mindenki más”

– hangsúlyozta, leszögezve, hogy normális esetben a lakóknak lenne több lehetőségük, de a lakók szava mit sem számít. Majd felemlegette, hogy egy hónapja kezdték el a polgárőrség kiépítését, de azóta sem kaptak egyetlen telefonhívást sem az önkormányzattól.

Niedermüller szerint a rabbi csak hangulatot kelt

A polgármester egyből válaszolt Szabó György felszólalására.

Amit elmondott, az igaztalan hangulatkeltés”

– jelentette ki a polgármester, ezt követően megjegyezte, hogy a rabbik sem keresték meg az önkormányzatot a polgárőrség miatt.

Ezt nem hagyta szó nélkül a rabbi sem. Azt mondta: „egyrészt az igaztalan vádakról: itt ülnek mögöttem lakótársaim, és vannak még több százan, akiknek a véleményét képviselem, tehát a vádaim nem igaztalanok. Mi, zsidók az önvizsgálat idejét tartjuk. Lehet, nem a lakókra kellene mutogatni, hanem önnek is önvizsgálatot kellene gyakorolnia” – húzta alá Szabó György.

Firnigel Lóránd MKKP-s képviselő is felszólalt. Beszédében elmondta, 

egyetért azzal, hogy oszthatatlan a kerület, de a beltartalom nem jó.

„Ön hárít. Azt mondja, hogy a rendészetnek vagy a kormányzatnak kellene megoldania. Ugyanez volt, mikor az Airbnb bezárásáról volt szó” – folytatta, majd hozzáfűzte, hogy ő azon kevés képviselő közé tartozik, aki a kerületben lakik, ezért pontosan látja, valósak a problémák.

Ezért volt a módosító javaslatomban, hogy ön mondjon le, mert nem tud rendet tartani”

– erre taps tört ki. A képviselő pedig azokat a statisztikákat is ismertette, melyek egyértelműen kiderül, egyre fogy a lakosság.

Firnigel végül bejelentette, hogy Aranykutyafark díjat alapított, amelyet átadott a rabbinak, és küldött egyet a főrabbinak is. Ezt a díjat azért kapták a rabbik, mert annyira abszurd reakciót adtak a valós problémákra, amelyet a Kutyapárt is megsüvegelne – magyarázta az erzsébetvárosi képviselő.

Nyitókép korábbi felvétel. MTI/Koszticsák Szilárd

 

 

 

