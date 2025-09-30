Pattanásig feszült a hangulat Erzsébetvárosban – lemondásra szólították fel a polgármestert

A cikkben kiemelték, hogy az ülés hátterében a rabbik által kezdeményezett népszavazás áll, amely Belső-Erzsébetváros kiválását célozza a VII. kerületből. Niedermüller ezzel kapcsolatban azt mondta, felerősödtek olyan hangok, amelyek népszavazást kívánnak kezdeményezni a bulinegyed kiválása miatt.

A kerületvezető hangsúlyozta, az elmúlt 90 évben a határok sértetlenek voltak. Szerinte Erzsébetváros több mint egy közigazgatási határ, egy közösség, amelynek szerves része Belső-Erzsébetváros. Az önkormányzat nyitott arra, hogy a fennálló problémákat megoldják tárgyalás útján – szögezte le a polgármester.

Az ülésen Benedek Zsolt, a Fidesz frakcióvezetője éles kritikával illette a polgármestert.

A rabbik kezdeményezése segélykiáltás.

Az ügy azért indult el, mert ön, polgármester úr, becsapta a helyieket. Az, hogy ez a helyzet előállhatott, az ön kudarcos politikájának eredménye” – hangzott el.