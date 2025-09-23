Fideszes siker Józsefvárosban: ez a feladat vár Kozma Lajos képviselőre
Ferencz Orsolya azt is elárulta, hogy a kutyapártos jelölt korábbi munkahelyének felügyeleti szerve megerősítette: az etikai vizsgálat jogkövetkezménnyel zárult.
A nemrég lezajlott józsefvárosi választásban a drog témája nemcsak beszédtémaként volt jelen, hanem igazi választóerőként is.
„A nemrég lezajlott józsefvárosi választásban a drog témája nemcsak beszédtémaként volt jelen, hanem igazi választóerőként. Az, hogy ki vállalta a drogtesztet, ki nem; hogy ki beszélt erősen és radikálisan a drogok visszaszorításáról; hogy ki mutatta be a drogellenes fordulatot programot – ezek döntöttek.
A közösség azt üzente: elegük lett a káoszból, a látható problémákból; olyan képviselőt akarnak, aki nem csak elméletben beszél, hanem tesz is.
Az időközi választás több szempontból is rendhagyó volt, nem csupán arról szólt, hogy ki képviselje a kerület egyik körzetét az önkormányzatban, hanem arról is, hogy a közélet mennyire képes kezelni egy évek óta feszülő problémát, a droghasználat és a közbiztonság kérdését. Miközben országos szinten éles politikai viták zajlanak a legkülönbözőbb témákban, Józsefvárosban a vasárnapi időközi választáson egyetlen ügy vált meghatározóvá: a drog. A választás eredménye világosan megmutatta, hogy a kerület lakói mindennapi tapasztalataik alapján döntöttek, és ez a tapasztalat elsősorban a közterületek állapotáról, a szerhasználók jelenlétéről, valamint a politikusok hitelességéről szólt.
Az elmúlt években Józsefváros neve újra egyre gyakrabban forrt össze a droghasználat problémájával.
Volt időszak, amikor sikerült a kábítószerektől nagyjából megtisztítani a kerületet, de ez 2019 óta fokozatosan romlott és mára újra a legrosszabb időket idézi. A kerület utcáin, terein és lépcsőházaiban sok lakó nap mint nap szembesül azzal, hogy az ott élők vagy átutazók közül sokan nyíltan fogyasztanak tiltott szereket. Ez nem pusztán erkölcsi vagy ideológiai kérdés, hanem nagyon is hétköznapi tapasztalat. A kosz, a tűk, a félelem, a közterek elértéktelenedése mind hozzájárul ahhoz, hogy a lakók egyre kevésbé érzik biztonságban magukat. A drog így vált egyszerre közbiztonsági, egészségügyi és társadalmi problémává. A kampány során volt egy fordulópont. A Fidesz jelöltje, Kozma Lajos drogtesztet ajánlott minden indulónak. Ez elsőre szokatlannak, sőt provokatívnak tűnt, ám gyorsan kiderült, hogy politikai szimbólummá vált: aki hajlandó volt elvégeztetni a tesztet, az demonstrálta saját tisztaságát és elhatárolódását a drogtól; aki viszont nem, arra könnyen ráégett a gyanú árnyéka. Kozma maga vállalta a vizsgálatot, és negatív eredményt mutatott fel, ezzel pedig erősítette azt az üzenetet, hogy a drogprobléma nem bagatellizálható, hanem radikális választ igényel. A másik oldal ezzel szemben nehezen találta meg a megfelelő stratégiát. Ez talán nem is csoda, hiszen a regnáló polgármester, aki a kerületi kábítószer egyeztető fórum elnökévé az ismert drogpárti aktivistát, Sárosi Pétert nevezte ki, kifejezetten kiáll a drogliberalizáció mellett.
A drogkérdés tehát egyszerre vált politikai fegyverré és valós közösségi kihívássá. Az is figyelemre méltó, hogy a kampány során más, szintén fontos ügyek – lakhatás, közlekedés, közterek állapota – háttérbe szorultak. Ez önmagában is sokat elárul arról, hogy a drog milyen óriási problémát jelent a józsefvárosi polgároknak. A közösség tehát a legközvetlenebb személyes élményei alapján hozta meg döntését, és ebben a realitásban a drog volt a mindent elsöprő téma. Az is kiderült, hogy aki mellébeszél, vagy relativizálja a problémát, az hamar elveszíti a bizalmat. A józsefvárosiak szerint, mint ahogy a magyar társadalom elsöprő többsége szerint, a zéró tolerancia nem csak, hogy szükséges, de elengedhetetlen a nyugodt, biztonságos, élhető lakókörnyezet megteremtése érdekében.”
Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP
