Volt időszak, amikor sikerült a kábítószerektől nagyjából megtisztítani a kerületet, de ez 2019 óta fokozatosan romlott és mára újra a legrosszabb időket idézi. A kerület utcáin, terein és lépcsőházaiban sok lakó nap mint nap szembesül azzal, hogy az ott élők vagy átutazók közül sokan nyíltan fogyasztanak tiltott szereket. Ez nem pusztán erkölcsi vagy ideológiai kérdés, hanem nagyon is hétköznapi tapasztalat. A kosz, a tűk, a félelem, a közterek elértéktelenedése mind hozzájárul ahhoz, hogy a lakók egyre kevésbé érzik biztonságban magukat. A drog így vált egyszerre közbiztonsági, egészségügyi és társadalmi problémává. A kampány során volt egy fordulópont. A Fidesz jelöltje, Kozma Lajos drogtesztet ajánlott minden indulónak. Ez elsőre szokatlannak, sőt provokatívnak tűnt, ám gyorsan kiderült, hogy politikai szimbólummá vált: aki hajlandó volt elvégeztetni a tesztet, az demonstrálta saját tisztaságát és elhatárolódását a drogtól; aki viszont nem, arra könnyen ráégett a gyanú árnyéka. Kozma maga vállalta a vizsgálatot, és negatív eredményt mutatott fel, ezzel pedig erősítette azt az üzenetet, hogy a drogprobléma nem bagatellizálható, hanem radikális választ igényel. A másik oldal ezzel szemben nehezen találta meg a megfelelő stratégiát. Ez talán nem is csoda, hiszen a regnáló polgármester, aki a kerületi kábítószer egyeztető fórum elnökévé az ismert drogpárti aktivistát, Sárosi Pétert nevezte ki, kifejezetten kiáll a drogliberalizáció mellett.

A drogkérdés tehát egyszerre vált politikai fegyverré és valós közösségi kihívássá. Az is figyelemre méltó, hogy a kampány során más, szintén fontos ügyek – lakhatás, közlekedés, közterek állapota – háttérbe szorultak. Ez önmagában is sokat elárul arról, hogy a drog milyen óriási problémát jelent a józsefvárosi polgároknak. A közösség tehát a legközvetlenebb személyes élményei alapján hozta meg döntését, és ebben a realitásban a drog volt a mindent elsöprő téma. Az is kiderült, hogy aki mellébeszél, vagy relativizálja a problémát, az hamar elveszíti a bizalmat. A józsefvárosiak szerint, mint ahogy a magyar társadalom elsöprő többsége szerint, a zéró tolerancia nem csak, hogy szükséges, de elengedhetetlen a nyugodt, biztonságos, élhető lakókörnyezet megteremtése érdekében.”

