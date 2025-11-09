Független jelölt nyert Józsefvárosban

Horváth Alexander független jelölt nyerte a józsefvárosi időközi választást a 8-as számú választókerületben. Horváth 2024-ben is ugyanebben a körzetben szerzett mandátumot, de később lemondott. Horváth bár függetlenként indult, de a Pikó András vezette kerület vezetése támogatta. Alább nézhewtik meg a teljes eredményt.