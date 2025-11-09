Ft
Józsefvárosban Horváth Alexander Pikó András

Független jelölt nyert Józsefvárosban

2025. november 09. 20:14

Horváth Alexander győzött, aki 2024-ben is az első helyen végzett.

2025. november 09. 20:14
null

Horváth Alexander független jelölt nyerte a józsefvárosi időközi választást a 8-as számú választókerületben. Horváth 2024-ben is ugyanebben a körzetben szerzett mandátumot, de később lemondott. Horváth bár függetlenként indult, de a Pikó András vezette kerület vezetése támogatta. Alább nézhewtik meg a teljes eredményt. 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
nemenvagyoken
2025. november 09. 20:39
Ennyit a nagyon értelmes józsefvárosiakról. Utána majd megint lehet évekig nyávogni, hogy sehová sem fejlődik a kerület. Miért nem mentek el a fideszesek a szavazásra? Vagy ennyire kevesen vannak? A 4200 választóból csak 468 fideszes ment el? Ennyire nem érdekli őket a saját sorsuk sem? Azon mondjuk nem lepődtem meg, hogy a libsik visszaválasztották ezt a kétes értékű és kétes hátterű nyikhajt, nekik sosem az számított, hogy egy képviselő mennyit tesz értük, csak az, hogy ne fideszes legyen.
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2025. november 09. 20:37
Jól van balfasz prolik! Élvezzétek csak, amit főztök! Még szerencse, hogy nem köztetek élek!
Válasz erre
1
0
Ninini
2025. november 09. 20:37
Nem ő a kábszeres? Bár végülis... nekik teljesen mindegy.
Válasz erre
1
0
pinochet
2025. november 09. 20:28
regi-nyarakon21 2025. november 09. 20:27 Függetlehl. Hogy voltak a független fideszes jejöltek Gárdonyban?
Válasz erre
0
1
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!