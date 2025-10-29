Véget vetnének Pikó Andrásék ámokfutásának, és már a recept is megvan hozzá

„Pikó Andrásék hat éve tévúton járnak” – tette hozzá Pálovics Emese, aki szerint az elmúlt esztendőkben fájóan hiányzott az előző fideszes városvezetés által elért eredmények fenntartása és folytatása. A rendőrség hathatós támogatása, azok a közbiztonságot erősítő rendeletek, amelyeket Pikó Andrásék megszüntettek, a polgárőrség, amit ellehetetlenítettek. Helyette – sorolta a politikus – visszahozták a tűosztogatásáról hírhedt Kék Pontot, és engedtek a droglobbisták befolyásának, a Losonci negyedbe is egy olyan jelöltet sikerült állítani, aki saját maga kérkedett vele egy szelfivideón, hogy drogbuliban vesz részt.

Pikó András Józsefvárosa: kamu drogteszt és vádaskodás

Horváth Alexander, aki egykor a Demokratikus Koalíció (DK) tagja, majd Pikó András baloldali polgármester szövetségese lett, a nyáron egy drogbotrányba keveredett és július 15-én le is mondott mandátumáról. Nyilvánosságra került ugyanis egy videó, amelyben a fiatal önkormányzati képviselő egyik barátjával egy szobában tartózkodva valamilyen fehér port porciózott csíkokra. A videó okot adott arra, hogy a politikust kábítószer-fogyasztás gyanújába keverje. Közösségi oldalán akkor azt írta: nem fogyasztott kábítószert, de hibázott.

Horváth Alexander nem sokkal lemondása után bejelentette: mégis elindul a november 9-i időközi választáson. A Pikó András támogatását élvező fiatal politikus nyilvánosságra hozott egy negatív drogtesztet, ami állítása szerint szeptember elején készült.