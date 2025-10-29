Véget vetnének Pikó Andrásék ámokfutásának, és már a recept is megvan hozzá

Áll a bál Józsefvárosban: előkerült az a bizonyos felvétel Horváth Alexanderről (VIDEÓ)
„A magyar politikai élet tele van zsarolható, »fogott« emberekkel, Alexander nem lesz az” – nyilatkozta korábban Pikó András, a kerület ellenzéki polgármestere.
November 9-én időközi választásokat tartanak a VIII. kerület Losonci negyedében, mert a balliberális politikai formáció egyik képviselője kábítószerbotrányba keveredett és lemondott mandátumáról. Mostanra kiderült, Pikó Andrásék botrányos jelöltje újraindul, az egyik kihívója Pálovics Emese kormánypárti politikus lesz.
A Pikó András vezette politikai formáció egyik képviselője kábítószerbotrányba keveredett és lemondott mandátumáról. Ugyan Horváth Alexander nem tudta tisztázni magát, újraindul korábbi körzetéért. Pálovics Emese, a Fidesz-KDNP jelöltje úgy nyilatkozott a Mandinernek, szívesen vállalna feladatot a drogellenes küzdelemben. Szerinte Pikó András polgármester hozzá nem értő politikájával teljesen leépítette a VIII. kerületet.
Vallom, hogy a drog elleni küzdelemben csak a zéró tolerancia az, ami célravezető. És ez sajnos nem gyors folyamat, hanem hosszú és kitartó munka eredménye”
– nyilatkozta a Mandinernek Pálovics Emese, a Fidesz képviselőjelöltje. A gyógyszer-vegyész politikust aggasztja – hogy a hozzá nem értő városvezetés hibájából – a kerületben egyre jobban terjed a drog.
„Pikó Andrásék hat éve tévúton járnak” – tette hozzá Pálovics Emese, aki szerint az elmúlt esztendőkben fájóan hiányzott az előző fideszes városvezetés által elért eredmények fenntartása és folytatása. A rendőrség hathatós támogatása, azok a közbiztonságot erősítő rendeletek, amelyeket Pikó Andrásék megszüntettek, a polgárőrség, amit ellehetetlenítettek. Helyette – sorolta a politikus – visszahozták a tűosztogatásáról hírhedt Kék Pontot, és engedtek a droglobbisták befolyásának, a Losonci negyedbe is egy olyan jelöltet sikerült állítani, aki saját maga kérkedett vele egy szelfivideón, hogy drogbuliban vesz részt.
Horváth Alexander, aki egykor a Demokratikus Koalíció (DK) tagja, majd Pikó András baloldali polgármester szövetségese lett, a nyáron egy drogbotrányba keveredett és július 15-én le is mondott mandátumáról. Nyilvánosságra került ugyanis egy videó, amelyben a fiatal önkormányzati képviselő egyik barátjával egy szobában tartózkodva valamilyen fehér port porciózott csíkokra. A videó okot adott arra, hogy a politikust kábítószer-fogyasztás gyanújába keverje. Közösségi oldalán akkor azt írta: nem fogyasztott kábítószert, de hibázott.
Horváth Alexander nem sokkal lemondása után bejelentette: mégis elindul a november 9-i időközi választáson. A Pikó András támogatását élvező fiatal politikus nyilvánosságra hozott egy negatív drogtesztet, ami állítása szerint szeptember elején készült.
A témában jártas szakemberek ugyanakkor kijelentették, hogy az elkészült drogteszt nem megfelelő, mert számos anyagot nem mutat ki. Szerintük egy komolyabb tesztet kellene végezni, de erre Horváth Alexander egyelőre nem vállalkozott.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) hivatalból eljárást indított a Közösen Józsefvárosért politikusa ellen kábítószer birtoklás gyanúja miatt, majd október 20-án kutyás rendőrök vizsgálták át Horváth Alexander lakását drogok után kutatva. Még aznap Pikó András polgármester és Jámbor András országgyűlési képviselő közös sajtótájékoztatót tartott, ahol kifejtették: álláspontjuk szerint a rendőrséget politikai célra használták.
A Mandiner megkereste az ügyben Horváth Alexandert is, de a politikus egyelőre nem válaszolt.
A 2024-es önkormányzati választásokon Horváth Alexander a 8-as számú körzetben csupán 36 szavazattal nyert a jobboldali jelölttel szemben. A november 9-i időközi választáson a Közösen Józsefvárosért jelöltje hoppon maradhat, ugyanis vele szemben az MSZP és egykori pártja, a DK is indítani fog egy jelöltet.
Pálovics Emese, a Fidesz-KDNP jelöltje szívesen vállalna feladatot a drogellenes küzdelemben. „Ám ez – tette hozzá – csak a közbiztonság jelentős megerősítésével és a határok kőkemény meghúzásával lehetséges”.
A gyógyszer-vegyész politikus emlékeztetett arra, hogy az ismert drogoknak számos negatív hatása van, amelynek eredményeként a szerhasználók agresszívvé és támadóvá válhatnak, önkívületi állapotba kerülhetnek. A manapság használt szerek esetében azonban nem lehet tudni a pontos szerkezetet, tehát a hatását sem ismerhetjük. Egy kis változtatás a molekula szerkezetében óriási hatás-változást eredményezhet. Éppen ezért is különösen veszélyesek ezek a szerek.
„Mindig is a jobboldali értékrend állt hozzám közel, aktívan azonban 2024-ben léptem a politikai porondra, miután láttam, mit eredményezett Pikó András »mindenkinek mindent szabad« jelszóra épülő politikája” – mondta a konzervatív politikus, aki szerint a közbiztonság leépült a VIII. kerületben, az utcákat ellepi a kosz és a szemét és fejlődés helyett rükvercbe váltott a kerület.
Ennek a visszafejlődésnek az elszenvedői mi, itt lakók vagyunk” – fogalmazott a Fidesz-KDNP jelöltje, aki szerint itt az ideje a változásnak a VIII. kerületben.
