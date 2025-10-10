Áll a bál Józsefvárosban: előkerült az a bizonyos felvétel a DK jelöltjéről (VIDEÓ)

Fideszes siker Józsefvárosban: ez a feladat vár Kozma Lajos képviselőre
Ferencz Orsolya azt is elárulta, hogy a kutyapártos jelölt korábbi munkahelyének felügyeleti szerve megerősítette: az etikai vizsgálat jogkövetkezménnyel zárult.
„A magyar politikai élet tele van zsarolható, »fogott« emberekkel, Alexander nem lesz az” – nyilatkozta korábban Pikó András, a kerület ellenzéki polgármestere.
Józsefváros újabb időközi választásra készül. Míg az előző kampánynak az utolsó napjait kavarta fel alaposan egy bántalmazási botrány, és vezetett vélhetően az MKKP-s jelölt bukásához, addig most bő egy hónappal a voksolás előtt hullott ki egy csontváz a szekrényből.
Emlékezetes, hogy az Index is beszámolt arról, hogy Horváth Alexander korábbi józsefvárosi önkormányzati képviselő július közepén lemondott tisztségéről, miután botrányba keveredett. A július 15-i bejegyzése szerint a lemondás oka, hogy megjelent egy videó a politikus évekkel korábbi állítólagos kábítószer-használatáról. A kissé ellentmondásos posztban azt is írta, hogy „ismeretlenek egy olyan, évekkel ezelőtt készült videót juttattak el több helyre is, ami alapján úgy tűnhet, mintha kábítószert fogyasztottam volna. Nem fogyasztottam kábítószert, de hibáztam…”
A fentiek ellenére azonban elindul a novemberi időközi választáson
– hívták fel a figyelmet az Indexen.
A napokban Egry Attila, a Józsefvárosi Fidesz frakcióvezetője felszólította Horváthot, hozza nyilvánosságra azt a videófelvételt, amelyen az látható, hogy egy kétes buliban vett részt. Egry ugyancsak az Indexnek azt nyilatkozta, hogy a józsefvárosi polgároknak joguk van megismerni Horváth Alexander előéletét.
„Felszólítjuk Pikó Andrást és Horváth Alexandert, hogy hozzák nyilvánosságra a felvételt. A józsefvárosi polgároknak, a negyed lakóinak joguk van megismerni az érintett személy előéletét, és ennek ismeretében felelős döntést hozni” – fogalmazott.
Egry hozzátette,
egyértelműen és következetesen elítéljük a kábítószer-fogyasztást, álláspontunk pedig világos: zéró tolerancia.
Megengedhetetlennek tartjuk, hogy egy, a választásokra készülő politikus drogos közegben, egy ilyen jellegű esemény részeseként jelenjen meg” – húzta alá.
A videót pénteken a Metropol tette végül közzé. Az évekkel ezelőtt készült felvételnek bár nincs hangja, viszont a láthatóan furán viselkedő Horváth Alexander szerepel rajta. A felvétel jellegéből úgy tűnik, egy szelfivideóról van szó. A kevesebb, mint egyperces videón egy másik személy is látható, amint egy asztalon fehér porral foglalatoskodik.
A felvételt alább tekintheti meg:
Ezt is ajánljuk a témában
Ferencz Orsolya azt is elárulta, hogy a kutyapártos jelölt korábbi munkahelyének felügyeleti szerve megerősítette: az etikai vizsgálat jogkövetkezménnyel zárult.
Az ügyben megszólalt Pikó András is, aki megvédte Horváthot. Józsefváros polgármestere szerint „a magyar politikai élet tele van zsarolható, »fogott« emberekkel”, és büszke rá, hogy Alexander nem lesz az” – írta Facebook-oldalán.
Pikó hozzátette, „november 9-e után bízom benne, hogy visszatér közénk: a polgármesteri frakcióban fog dolgozni. Szükségünk van rá.
Ehhez meg kell erősíteni az egy éve kapott képviselői megbízását: ő az esélyes képviselőjelölt, aki képes legyőzni a Fidesz kihívóját.
Minden másra adott szavazat elvész és végül a Fidesz jelöltjét fogja erősíteni”
– hangsúlyozta a kerületvezető.
Nyitókép: Pikó András Facebook-oldala