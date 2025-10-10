Ft
10. 10.
péntek
Horváth Alexander Józsefvárosi Önkormányzat Pikó András időközi választás polgármester ügy felvétel

Áll a bál Józsefvárosban: előkerült az a bizonyos felvétel a DK jelöltjéről (VIDEÓ)

2025. október 10. 18:32

„A magyar politikai élet tele van zsarolható, »fogott« emberekkel, Alexander nem lesz az” – nyilatkozta korábban Pikó András, a kerület ellenzéki polgármestere.

2025. október 10. 18:32
null

Józsefváros újabb időközi választásra készül. Míg az előző kampánynak az utolsó napjait kavarta fel alaposan egy bántalmazási botrány, és vezetett vélhetően az MKKP-s jelölt bukásához, addig most bő egy hónappal a voksolás előtt hullott ki egy csontváz a szekrényből.

Emlékezetes, hogy az Index is beszámolt arról, hogy Horváth Alexander korábbi józsefvárosi önkormányzati képviselő július közepén lemondott tisztségéről, miután botrányba keveredett. A július 15-i bejegyzése szerint a lemondás oka, hogy megjelent egy videó a politikus évekkel korábbi állítólagos kábítószer-használatáról. A kissé ellentmondásos posztban azt is írta, hogy „ismeretlenek egy olyan, évekkel ezelőtt készült videót juttattak el több helyre is, ami alapján úgy tűnhet, mintha kábítószert fogyasztottam volna. Nem fogyasztottam kábítószert, de hibáztam…”

A fentiek ellenére azonban elindul a novemberi időközi választáson

 – hívták fel a figyelmet az Indexen.

A napokban Egry Attila, a Józsefvárosi Fidesz frakcióvezetője felszólította Horváthot, hozza nyilvánosságra azt a videófelvételt, amelyen az látható, hogy egy kétes buliban vett részt. Egry ugyancsak az Indexnek azt nyilatkozta, hogy a józsefvárosi polgároknak joguk van megismerni Horváth Alexander előéletét.

„Felszólítjuk Pikó Andrást és Horváth Alexandert, hogy hozzák nyilvánosságra a felvételt. A józsefvárosi polgároknak, a negyed lakóinak joguk van megismerni az érintett személy előéletét, és ennek ismeretében felelős döntést hozni” – fogalmazott.

Egry hozzátette, 

egyértelműen és következetesen elítéljük a kábítószer-fogyasztást, álláspontunk pedig világos: zéró tolerancia. 

Megengedhetetlennek tartjuk, hogy egy, a választásokra készülő politikus drogos közegben, egy ilyen jellegű esemény részeseként jelenjen meg” – húzta alá.

A videót pénteken a Metropol tette végül közzé. Az évekkel ezelőtt készült felvételnek bár nincs hangja, viszont a láthatóan furán viselkedő Horváth Alexander szerepel rajta. A felvétel jellegéből úgy tűnik, egy szelfivideóról van szó. A kevesebb, mint egyperces videón egy másik személy is látható, amint egy asztalon fehér porral foglalatoskodik.

A felvételt alább tekintheti meg:

fehér

Ezt is ajánljuk a témában

Pikó András megvédte Horváthot

Az ügyben megszólalt Pikó András is, aki megvédte Horváthot. Józsefváros polgármestere szerint „a magyar politikai élet tele van zsarolható, »fogott« emberekkel”, és büszke rá, hogy Alexander nem lesz az” – írta Facebook-oldalán.

Pikó hozzátette, „november 9-e után bízom benne, hogy visszatér közénk: a polgármesteri frakcióban fog dolgozni. Szükségünk van rá. 
Ehhez meg kell erősíteni az egy éve kapott képviselői megbízását: ő az esélyes képviselőjelölt, aki képes legyőzni a Fidesz kihívóját. 

Minden másra adott szavazat elvész és végül a Fidesz jelöltjét fogja erősíteni”

– hangsúlyozta a kerületvezető.

Nyitókép: Pikó András Facebook-oldala

regi-nyarakon21
2025. október 10. 21:10
Szerencse, hogy arrafele ritka az igaz barátság, annál több az árulás. Csak tudja, hogy ki készítette a felvételt? Hülyegyerek
Toma78
•••
2025. október 10. 21:08 Szerkesztve
Ó hát erről is az Orbán tehet . Meg a Rogán telefonja készítette az AI segítségével...🤣 Különben is ők csak komoly vizsgálatot folytattak, a kerületi polgárok érdekében! Azt vizsgálták, hogy az új vásárolni készülő takarítógépnek hány kpa-lal kell felszívnia az utcai port, hogy a leg hatékonyabb legyen... Nyomorult libernyák szarok lassan csak Karó Gergő vécéje lesz amit még a libernyákok birtokolhatnak a kerületben!🖕
cutcopy
2025. október 10. 21:08
"úgy tűnhet, mintha kábítószert fogyasztottam volna" Nem úgy tűnhet hanem jól látszik, a cserpákod is akkora a sok kokótól mint egy hegy..
lofejazagyban-2
2025. október 10. 20:49
ha egy drogfüggő nem zsarolható, akkor ki?
