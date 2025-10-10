Áll a bál Józsefvárosban: előkerült az a bizonyos felvétel a DK jelöltjéről (VIDEÓ)

Józsefváros újabb időközi választásra készül. Míg az előző kampánynak az utolsó napjait kavarta fel alaposan egy bántalmazási botrány, és vezetett vélhetően az MKKP-s jelölt bukásához, addig most bő egy hónappal a voksolás előtt hullott ki egy csontváz a szekrényből.

Emlékezetes, hogy az Index is beszámolt arról, hogy Horváth Alexander korábbi józsefvárosi önkormányzati képviselő július közepén lemondott tisztségéről, miután botrányba keveredett. A július 15-i bejegyzése szerint a lemondás oka, hogy megjelent egy videó a politikus évekkel korábbi állítólagos kábítószer-használatáról. A kissé ellentmondásos posztban azt is írta, hogy „ismeretlenek egy olyan, évekkel ezelőtt készült videót juttattak el több helyre is, ami alapján úgy tűnhet, mintha kábítószert fogyasztottam volna. Nem fogyasztottam kábítószert, de hibáztam…”

A fentiek ellenére azonban elindul a novemberi időközi választáson

– hívták fel a figyelmet az Indexen.

A napokban Egry Attila, a Józsefvárosi Fidesz frakcióvezetője felszólította Horváthot, hozza nyilvánosságra azt a videófelvételt, amelyen az látható, hogy egy kétes buliban vett részt. Egry ugyancsak az Indexnek azt nyilatkozta, hogy a józsefvárosi polgároknak joguk van megismerni Horváth Alexander előéletét.