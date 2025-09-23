Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Pikó András Magyar Péter Fidesz baloldal

Magyar Péter kiborult, ennyit a kormányváltó hangulatról: győzött a Fidesz

2025. szeptember 23. 05:55

Ideje visszavenni a nagy arcból.

2025. szeptember 23. 05:55
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Vasárnap este, konkrét, kézzel fogható, fényes bizonyíték is érkezett kormánypártok erősödésére. Százalékosan 52:42-re győzte le Józsefváros egyik önkormányzati választókerületében a fideszes jelölt a közös ellenzéki indulót. A kutyapárti jelölt mögé egy időközi választáson állt be a komplett baloldal, Pikó András polgármester és a Tisza mellett kampányoló Jámbor András képviselő.

Hont András Facebook-oldalán pörkölt oda a Magyar Péter-fanoknak:

»Mielőtt meghallgatom az összes amatőr választási szakértőt és dilettáns politológust, hogy alacsony részvétel, nem indult a Tisza, a mezőgazdasági munkák miatt a VIII. kerületben az értelmiségi szavazók alacsonyabb arányban mentek el stb., csak annyit mondanék, hogy szerintem érdemesebb lenne egy kicsit kisebb arccal nyilatkozni a várható jövő évi esélyekről.«

Ennyi!

Bizony eljött az ideje annak, hogy visszavegyenek az arcukból a pökhendi, nagyszájú hazudozók.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kozma Lajos Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dimaggio
2025. szeptember 23. 08:40
Nehogy vissza vegyen . Könnyitse meg a Fidesz győzelmét .
Válasz erre
1
0
Reszelő Aladár
2025. szeptember 23. 07:27
Ne bízzuk el magunkat! Végezzük el a melót és meglesz az eredménye! Ha senkiről semmi komoly disznóság nem kerül elő és a gazdasági növekedés is valahogy nekiindul, akkor nem lesz baj. Ha pedig Petiék hozzák azt, ami miatt nem kedveljük őket, akkor akár egy nagyon komoly győzelem is összejöhet. Száradni fog a Tisza!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!