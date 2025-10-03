Ft
10. 03.
péntek
József körút rendőrökre alvázszám gyermekbiztonsági Józsefvárosban

Kabaréba illő jelenetek a Józsefvárosban: hatan utaztak egy forgalomból kivont gépkocsiban, amelyet egy ittas sofőr vezetett

2025. október 03. 10:22

Kábítószer fogyasztása miatt a sofőr mellett egy másik utast is előállítottak.

2025. október 03. 10:22
null

Egy forgalomból kivont, hamis azonosítókkal ellátott járművet vezetett egy férfi Józsefvárosban, alkoholos állapotban – számolt be a Police.hu.

A Készenléti Rendőrség négy járőre szeptember 27-én éjszaka Budapest VIII. kerületében látott el szolgálatot, amikor a József körúton felfigyeltek egy barna színű Nissan Almerára, amely bizonytalanul közlekedett.

Miután a rendőrök félrevonták az autót a forgalomból a sofőr megpróbált átmászni a hátsó ülésre – sikertelenül, mivel a biztonsági öv megakadályozta ebben.



A rendőrök ekkor észlelték, hogy a járműben hatan utaztak – ketten elöl, négyen hátul –, köztük két kiskorú gyermek, akik semmilyen gyermekbiztonsági eszközt nem használtak. A gépjárművezető ugyan érvényes jogosítvánnyal rendelkezett, azonban több okmánya is érvénytelen volt, mivel elveszítette azokat. 

Az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott.

A rendőrök az autót is tüzetesen átvizsgálták, és kiderült, hogy a járműhöz tartozó alvázszám alapján valójában egy kék színű Nissan Almera szerepel a nyilvántartásban, más rendszámmal. A gépjármű kötelező felelősségbiztosítása sem volt érvényes, így azt korábban már kivonták a forgalomból. A sofőrt megbilincselték, majd előállították a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányságára.

A jármű egyik férfi utasa szintén rendőri intézkedés alá került, miután kiderült: őt a hatóságok körözték, tartózkodási helyének megállapítása céljából. 

A rendőröknek gyanússá vált a férfi viselkedése – mozgása lassú volt, pupillái kitágultak –, ám az alkoholszonda negatív lett. 

A férfi elismerte, hogy rendszeresen marihuánát fogyaszt. Ellene kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt indult eljárás.

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

***

 

Fekvőrendőr
2025. október 03. 11:14
Nem, ez nem kabaré, ez tragédia! Az összes ilyen mocskos potenciális gyilkost össze kéne végre szedegetni és hossú időre elzárni.
mopi
2025. október 03. 10:31
Inkább az lenne kabaréba illő, ha ezt az újságírót elütötte volna ez a társaság, kirabolja és cserben hagyják!
ujujuj
2025. október 03. 10:30
Várj, kitalálom. Épp mentek varjút venni a leveshez.
Bitrex®
2025. október 03. 10:26
"A férfi elismerte, hogy rendszeresen marihuánát fogyaszt. Ellene kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt indult eljárás." Kiverni belőle a dílerei névsorát, és ha nem dalol, akkor öt évre lecsukni!
