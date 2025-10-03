Kabaréba illő jelenetek a Józsefvárosban: hatan utaztak egy forgalomból kivont gépkocsiban, amelyet egy ittas sofőr vezetett

Nem volt a közelben biztonsági őr, agyba-főbe verték a BKV női diszpécserét Újpesten
A BKV közölte, a kollégájuk olyan súlyosan megsérült, hogy később kórházi ellátásra szorult.
Kábítószer fogyasztása miatt a sofőr mellett egy másik utast is előállítottak.
Egy forgalomból kivont, hamis azonosítókkal ellátott járművet vezetett egy férfi Józsefvárosban, alkoholos állapotban – számolt be a Police.hu.
A Készenléti Rendőrség négy járőre szeptember 27-én éjszaka Budapest VIII. kerületében látott el szolgálatot, amikor a József körúton felfigyeltek egy barna színű Nissan Almerára, amely bizonytalanul közlekedett.
Miután a rendőrök félrevonták az autót a forgalomból a sofőr megpróbált átmászni a hátsó ülésre – sikertelenül, mivel a biztonsági öv megakadályozta ebben.
Ezt is ajánljuk a témában
A BKV közölte, a kollégájuk olyan súlyosan megsérült, hogy később kórházi ellátásra szorult.
A rendőrök ekkor észlelték, hogy a járműben hatan utaztak – ketten elöl, négyen hátul –, köztük két kiskorú gyermek, akik semmilyen gyermekbiztonsági eszközt nem használtak. A gépjárművezető ugyan érvényes jogosítvánnyal rendelkezett, azonban több okmánya is érvénytelen volt, mivel elveszítette azokat.
Az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott.
A rendőrök az autót is tüzetesen átvizsgálták, és kiderült, hogy a járműhöz tartozó alvázszám alapján valójában egy kék színű Nissan Almera szerepel a nyilvántartásban, más rendszámmal. A gépjármű kötelező felelősségbiztosítása sem volt érvényes, így azt korábban már kivonták a forgalomból. A sofőrt megbilincselték, majd előállították a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányságára.
A jármű egyik férfi utasa szintén rendőri intézkedés alá került, miután kiderült: őt a hatóságok körözték, tartózkodási helyének megállapítása céljából.
A rendőröknek gyanússá vált a férfi viselkedése – mozgása lassú volt, pupillái kitágultak –, ám az alkoholszonda negatív lett.
A férfi elismerte, hogy rendszeresen marihuánát fogyaszt. Ellene kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt indult eljárás.
Nyitókép: FERENC ISZA / AFP
***