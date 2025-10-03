Kabaréba illő jelenetek a Józsefvárosban: hatan utaztak egy forgalomból kivont gépkocsiban, amelyet egy ittas sofőr vezetett

Az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott.

A rendőrök az autót is tüzetesen átvizsgálták, és kiderült, hogy a járműhöz tartozó alvázszám alapján valójában egy kék színű Nissan Almera szerepel a nyilvántartásban, más rendszámmal. A gépjármű kötelező felelősségbiztosítása sem volt érvényes, így azt korábban már kivonták a forgalomból. A sofőrt megbilincselték, majd előállították a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányságára.

A jármű egyik férfi utasa szintén rendőri intézkedés alá került, miután kiderült: őt a hatóságok körözték, tartózkodási helyének megállapítása céljából.

A rendőröknek gyanússá vált a férfi viselkedése – mozgása lassú volt, pupillái kitágultak –, ám az alkoholszonda negatív lett.

A férfi elismerte, hogy rendszeresen marihuánát fogyaszt. Ellene kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt indult eljárás.