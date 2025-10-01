Nem volt a közelben biztonsági őr, agyba-főbe verték a BKV női diszpécserét Újpesten

Agyba-főbe verte a BKV diszpécserét az Újpest-Városkapu metróállomáson egy férfi hétfő éjjel – írja a Blikk.

A támadó ütötte, rúgta, taposta a törékeny alkatú, alig 50 kilós, 40 év körüli hölgyet,

és csak akkor hagyta abba a bántalmazást, amikor percekkel később a műszaki ügyeletes és a biztonsági őr sietett a kolléga segítségére.

A lap szerint a helyszínre csak percekkel később érkezett segítség, a rendőrség büntetőeljárást indított. A Blikk úgy tudja, a férfi az állomásra érkezés után egyik metróra sem szállt fel, és több utasba belekötött. Ezért ment ki hozzá az állomásfigyelő diszpécser, akinek nekirontott, majd, amikor a nő földre esett, rugdosni és taposni kezdte.

A BKV szerdán sajtóközleményt adott ki a támadásról, amelyben tájékoztatásuk szerint kollégájuk olyan súlyosan megsérült, hogy később kórházi ellátásra szorult.