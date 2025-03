Drog, bűnözés, liberális vezetés – így gettósodnak a fővárosi belkerületek (VIDEÓ)

Szentkirályi Alexandra Horváth László kormánybiztossal együtt járta be Józsefvárosban a Kálvária tér – Mátyás tér – Teleki tér háromszöget, amely a 8. kerületen belül is a legproblémásabb területnek számít drogfertőzöttség szempontjából. Szentkirályi Alexandra úgy véli: a szerhasználók az itt élők számára is súlyos gondokat okoznak.

„Itt egy úr, aki helyben lakik, elmondta nekem, hogy ők is tapasztalják azt, hogy a drog milyen pusztításra képes. Se ő, se az unokája nem mer ezen a téren például szürkület után már átmenni vagy éppen hazamenni” – hangsúlyozta Szentkirályi, majd hozzátette:

Nem hagyhatjuk ennyiben ezt a helyzetet, mi elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy ezt felszámoljuk.

Azt gondoljuk, hogy a drog kérdésében csak a zéro tolerancia elfogadható. Aki ma drogot árul, az a gyerekeinket mérgezi. Ebben a kérdésben pedig nincs pardonnak helye, mi ezért fogunk dolgozni” – fogalmazott a videóban a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Horváth László szerint több kerületben és fővárosi szinten is tapasztalható az a megengedő liberális politika, amelynek köszönhetően a belső kerületek – nyolcadik, hetedik, kilencedik kerület – elgettósodnak. „Budapesten is egy dologra van szükség a zéro toleranciára” – fejtette ki a kormánybiztos.

Nyitókép: Facebook