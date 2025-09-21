Szintet lépett a 444 – álhírt közöltek a józsefvárosi időközi választásról
Kutyapárti győzelmet hirdettek annak ellenére, hogy nyilvánvaló volt, a Fidesz jelöltjére szavaztak a legtöbben.
Ezt a körzetet ugyan elvesztette tavaly az ellenzék, de '19-ben nyertek. A Fidesz százalékosan meg centire annyit hozott, mint legutóbb. Ezt csak úgy dünnyögöm magam elé.
„Mielőtt meghallgatom az összes amatőr választási szakértőt és dilettáns politológust, hogy alacsony részvétel, nem indult a Tisza, a mezőgazdasági munkák miatt a nyolcadik kerületben az értelmiségi szavazók alacsonyabb arányban mentek el stb., csak annyit mondanék, hogy szerintem érdemesebb lenne egy kicsit kisebb arccal nyilatkozni a várható jövő évi esélyekről.
Nyitókép: Hont András Facebook-oldala
