Érdemesebb lenne egy kicsit kisebb arccal nyilatkozni a várható jövő évi esélyekről

2025. szeptember 21. 22:36

Ezt a körzetet ugyan elvesztette tavaly az ellenzék, de '19-ben nyertek. A Fidesz százalékosan meg centire annyit hozott, mint legutóbb. Ezt csak úgy dünnyögöm magam elé.

2025. szeptember 21. 22:36
Hont András
„Mielőtt meghallgatom az összes amatőr választási szakértőt és dilettáns politológust, hogy alacsony részvétel, nem indult a Tisza, a mezőgazdasági munkák miatt a nyolcadik kerületben az értelmiségi szavazók alacsonyabb arányban mentek el stb., csak annyit mondanék, hogy szerintem érdemesebb lenne egy kicsit kisebb arccal nyilatkozni a várható jövő évi esélyekről. 

Ezt a körzetet ugyan elvesztette tavaly az ellenzék, de '19-ben nyertek. A Fidesz százalékosan meg centire annyit hozott, mint legutóbb. Ezt csak úgy dünnyögöm magam elé.”

llnnhegyi
2025. szeptember 22. 00:15
Jó Estét Kívánok! Fidesz-Kdnp koalíciós pártok 52,23% Jó Éjszakát Kívánok!
1
0
neszteklipschik
2025. szeptember 21. 23:27
Nem indulnak, mert fosnak, hogy megbukna a jelöltjük***, a remény légvára, amit árulnak az meg összeomolna és már a kutya se hinné el a fölényes győzelmi hazugságokat. ***jelöltjük? Miféle jelöltjeik van ezeknek és hol vannak ezek?????? A párt tagsága is vagy két tucat. "Kormányképes" alakulat...
1
0
titi77
2025. szeptember 21. 23:21
miért kéne a poloskának indulni? van 20 millió lájkjuk. ( pont elég az agyhalottaknak)
2
0
westend
2025. szeptember 21. 23:03
"nem indult a Tisza" - mer' a tsz-szekta megelégszik a biztos vezetés (122%-on állnak most Lónadániel szerint :) tudatával. Erkölcsi győzelemre gyúrnak. És ehhez már csak a győzelem és az erkölcs hiányzik.
6
0
