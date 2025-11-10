Áll a bál a vb-selejtezőt játszó csapatban: gyermekpornográfia bűntette miatt kerül bíróság elé a fiatal játékos

Andreas Schjelderup fiatal norvég labdarúgó-válogatott karrierjét pillanatok alatt árnyékolta be egy súlyos botrány – írta a Magyar Nemzet.

A dán sajtó hétfőn arról számolt be, hogy a 21 éves norvég futballista egy csevegőcsoportban továbbított egy 27 másodperces videót, amelyet a dán hatóságok gyermekpornográf tartalmúnak minősítettek

Az ügy akkora visszhangot váltott ki, hogy akár ki is toloncolhatják Dániából az ott futballozó Schjelderup-ot.

Schjelderup szombat este az Instagramon vállalta tettét, és nyíltan beszélt a történtekről.

„Szeretnék őszintén beszélni egy ostoba hibáról, amit körülbelül két évvel ezelőtt követtem el. Akkor 19 éves voltam, és most szembe kell néznem a következményekkel” – írta.