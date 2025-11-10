Áll a bál a vb-selejtezőt játszó csapatban: gyermekpornográfia bűntette miatt kerül bíróság elé a fiatal játékos

Tóth Alex rántotta le a leplet Marco Rossi újabb lehetséges felfedezettjének múltjáról
Hasonló meccset vár az örmények ellen, mint a budapesti volt.
A vezetőedző ugyanakkor hozzátette, hogy a botrány ellenére a játékos továbbra is a válogatott keretének tagja marad.
Andreas Schjelderup fiatal norvég labdarúgó-válogatott karrierjét pillanatok alatt árnyékolta be egy súlyos botrány – írta a Magyar Nemzet.
A dán sajtó hétfőn arról számolt be, hogy a 21 éves norvég futballista egy csevegőcsoportban továbbított egy 27 másodperces videót, amelyet a dán hatóságok gyermekpornográf tartalmúnak minősítettek
Az ügy akkora visszhangot váltott ki, hogy akár ki is toloncolhatják Dániából az ott futballozó Schjelderup-ot.
Schjelderup szombat este az Instagramon vállalta tettét, és nyíltan beszélt a történtekről.
„Szeretnék őszintén beszélni egy ostoba hibáról, amit körülbelül két évvel ezelőtt követtem el. Akkor 19 éves voltam, és most szembe kell néznem a következményekkel” – írta.
Elmondta, hogy a videót kapta, majd néhány másodperccel később továbbküldte egy barátjának, aki azonnal figyelmeztette, hogy ez törvénysértő. „Ekkor azonnal töröltem a felvételt. Amikor a dán rendőrség idén felvette velem a kapcsolatot, mindenben együttműködtem” – tette hozzá.
Schjelderup tettéért valószínűleg felfüggesztett börtönbüntetést kap a közeljövőben.
A Koppenhágai Kerületi Bíróság november 19-én, kilenc nap múlva tárgyalja az ügyet. A botrány különösen érzékenyen érinti a norvég válogatottat, amely éppen az olaszok elleni világbajnoki selejtezőre készül. A hétfői sajtótájékoztatón a figyelem egyértelműen a Schjelderup-ügyre irányult.
Ståle Solbakken szövetségi kapitány elmondta: „Andreas nagyon nagy hibát követett el, ezt ő maga is tudja. Az első naptól kezdve egyeztetett a rendőrséggel és be is vallotta tettét”.
A Norvég Labdarúgó Szövetség (NFF) is reagált az esetre. Lise Klaveness elnök megerősítette, hogy az NFF támogatja Schjelderupot, ugyanakkor a szabályoknak megfelelően felelősségre vonják. A válogatott hétfőn kezdte meg a felkészülést a rangadóra, miközben a botrány árnyéka továbbra is ott lebeg a csapat felett.
